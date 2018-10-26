#чтосмотреть: десять самых ожидаемых сериалов осени-2018

Томский Обзор / Фото: 26 октября 2018 // Фото: kinopoisk.ru

АВТОР Катерина Маас

Человек большой трагедии от Джима Керри, сомнительные эксперименты с виртуальной реальностью, подлинная история побега из тюрьмы и вечные «Отверженные».

Десять самых ожидаемых сериалов нынешней осени, которые уже смотрим или планируем смотреть сами и вам очень советуем — в нашем материале.

«Судная ночь»/The Purge

«Судная ночь» — теле-изложение одной из последних хоррор-франшиз. В Америке будущего есть одна ночь в году, когда все законы перестают действовать, а люди получают возможность выпустить пар с помощью насилия. В центре событий — жители маленького городка, которые загодя готовятся к Судной ночи и, конечно, попутно вскрывают старые раны сообщества ржавым ножом.

Правда, первые четыре серии уже показали, что история, которая работала в формате полнометражного кино, теряется, если ее размазать по десяти сорокаминутам. Несмотря на обилие персонажей, и на первый взгляд интересные этические дилеммы, которые они пытаются разрешить, наблюдать за трипом главного героя по абсурдной ночной Америке скучно. Не хватает того фирменного экшена, который отличал кинофраншизу.

Дата выхода: 4 сентября.

«Шучу»/Kidding

Джим Керри вышел на телеэкраны с рассказом о жизни ведущего известной детской передачи, которому приходится улыбаться в телевизоре, пока его жизнь катится под откос. В режиссерском кресле Мишель Гондри, и если вы сто раз посмотрели «Вечное сияние чистого разума», то сериал вряд ли захотите пропустить.

Эта новинка, пожалуй, одна из самых интересных в жанре. Во-первых, Джим Керри дает того самого персонажа из Шоу Трумана: человек большой трагедии, который вынужден улыбаться с экрана. Во-вторых, вопросы в сериале ставят по-настоящему важные и интересные: как объяснить детям что такое смерть, измена и взлом привычного хода вещей, как изменить свою жизнь? В общем, смотрим с удовольствием и вам советуем.

Дата выхода: 9 сентября.

«Первый»/The First

Кто хочет полететь на Марс? Шон Пенн, например. Бо Уилман, автор «Карточного домика», обратил внимание на тему, которую в рамках телевидения раскрывать сложно и дорого. Если вы в детстве мечтали побывать на Марсе, Бо Уилман и Шон Пенн расскажут вам, как это сделать. Ждем много пафоса и готовим носовые платки.

Первый сезон сериала создатели посвятили процессу подготовки команды, в котором главный герой просто не имеет права допустить ошибку. При это все космонавты кроме того, что идолы Америки, еще и живые люди со своими проблемами и семьями, которые космос постепенно разрушает и сводит на нет. Конфликт между частным и общественным выходит далеко за рамки Земли, а во что он выльется, мы пока не знаем: неизвестно, продлит ли HULU сериал на второй сезон.

Дата выхода: 14 сентября.

«Маньяк»/Maniac

На телеэкранах появилась и Эмма Стоун в компании комедийного актера Джоны Хилла и Джастина Теру, который снялся, пожалуй, в лучшей теледраме последних лет — «Оставленные». По сюжету герой Теру приглашает пару запутавшихся в себе и мире людей принять участие в рискованном эксперименте с виртуальной реальностью. Поскольку в деле участвует Кэри Фукунага, стоит ждать чего-то захватывающего.

Тяжелая история о сомнениях, сожалениях и ошибках, которые невозможно ни исправить, ни забыть. Если уже упомянутые «Оставленные» были о проживании травмы потери, то «Маньяк» берется за целый комплекс вопросов, актуальных для всех одиночек, непринятых и просто запутавшихся в себе людей. Смотреть сложно, не в последнюю очередь из-за нарочитого ретро-стиля. Но если вам нравятся сложные психологические драмы, можно попытаться.

Дата выхода: 21 сентября.

«Новобранец»/The Rookie

Звезда сериалов Firefly и Castle Нэйтан Филлион возвращается на экраны в новом проекте от сценариста Алекси Хоули. На этот раз герой Филлиона — 40-летний мужчина, который приезжает в Лос-Анджелес, чтобы начать с нуля карьеру полицейского.

Судя по трейлеру, нас ждет комедийный детектив об обычном человек в необычных обстоятельствах. Джону Нолану предстоит преодолеть скептицизм начальства и молодых коллег, и доказать самому себе, что он чего-то стоит. Ну, а порция ежедневных опасностей на улицах города не даст ему расслабиться ни на секунду.

Дата выхода: 16 октября.

«Жуткие приключения Сабрины»/Chilling Adventures of Sabrina

Помните дочку Дона Дрейпера из Mad men? Так вот, Кирнан Шипка подросла и играет в главной роли хоррора о юной ведьме Сабрине, которая одновременно взрослеет и борется с демонами.

Сабрина идет в старшую школу, и ей предстоит принять важное решение: вести жизнь обычной девушки или войти в мир волшебства и магии, правда, без Хогвартса. Помимо внутреннего конфликта у Сабрины есть вполне осязаемые враги, с которыми она обязана бороться в силу своего статуса ведьмы.

Не знаем, случится ли вторая Баффи, но нам точно обещают смесь «Твин Пикса» и «Экзорциста», а еще немного старой доброй школьной драмы. Любопытно, что сериал продлили на второй сезон еще до выхода первого.

Дата выхода: 26 октября.

«Возвращение домой»/Homecoming

Сезон звезд большого кино на телевидении открыт. Джулия Робертс сыграет социальную работницу секретной правительственной службы, а компанию ей составят Дэвид Швиммер (да-да, тот самый!) и Бобби Каннавале. Автором проекта выступил Сэм Эсмейл («Мистер Робот»).

Сериал снят на основе нашумевшего подкаста, созданного на основе телефонных разговоров, записей приемов у психоаналитика и подслушанных разговоров. За права на экранизацию боролось несколько компаний, но выиграл Amazon. По сюжету героиня много лет помогает бывшим солдатам адаптироваться к обычной жизни, но в конце концов уходит со службы. Однако ее преследует история из прошлого, с которой она не может справиться в одиночку. Судьба сводит ее с бывшим солдатом, и вместе они пытаются разобраться в происходящем.

Больше ничего сказать не можем, Amazon хранит сюжет в тайне, но сериал уже продлили на второй сезон.

Дата выхода: 2 ноября.

«Побег из тюрьмы Даннемора»/Escape at Dannemora

Мини-сериал на основе реального побега, который двое заключенных совершили с помощью сотрудницы учреждения. В 2015 году Ричард Матт, который отбывал 25-летний срок за убийство, соблазнил главу тюремной швейной мастерской Тилли Митчелл, и уговорил ее помочь ему в организации побега. Позднее к ним присоединился Дэвид Свит — втроем они и создали сюжет для нового сериала.

Закончилось все предсказуемо грустно для беглецов. Ну, а что выйдет у героев в исполнении Бенисио дель Торо, Пол Дано и Патриции Аркетт, мы увидим 18 ноября. Съемки проходили в тех же местах, где и происходили реальные события, в частности, там, где прятались прототипы героев. А вот тюремные сцены снимали в заброшенной тюрьме в Питтсбурге.

Снял сериал (вот сюрприз!) комик Бен Стиллер.

Дата выхода: 18 ноября.

«Маленькая барабанщица»/The Little Drummer Girl

Телевизионщики не оставляют в покое романы Джона Ле Карре. Снова у нас неотразимые спецагенты (на этот раз, правда, не британские — швед Александр Скарсгард играет агента Моссада) соблазняют на игру в шпионку юных и прекрасных дам (Флоренс Пью).

По сюжету героиня нужна агенту спецслужб, чтобы убить палестинского террориста. Действие происходит в конце 1970-х и проносится через несколько стран. Основные события развернутся в Греции.

Съемки проходили в Афинах, Ливане, Израиле, Югославии и Риме — строго там, где описал автор романа. В ролях также замечены Майкл Шеннон и Макс Айронс. В режиссерском кресле Пак Чхан Ук, автор таких бестселлеров как «Олдбой», «Сочувствие госпоже Месть» и «Служанка».

Дата выхода: 19 ноября.

«Отверженные»/Les Misérables

Какая осень без классики? Роман Виктора Гюго настолько многослоен, что можно снимать его до бесконечности, каждый раз расставляя акценты по-новому. Посмотрим, что получилось у Доминика Уэста и Лили Коллинз, которые сыграли пару самых трагичных фигур французской литературы в новой экранизации культового романа. Песен вроде не будет.

Отметим, что «Отверженные» Гюго пережили более 40 экранизаций, поэтому для каждого нового режиссера очень важно найти свой собственный голос в этом многообразии. Создатели новой версии отмечают, что постараются связать события романа с наиболее актуальными проблемами современности.

Съемки проходили в Брюсселе и на севере Франции и завершились 6 июля 2018 года.

Дата выхода: в конце ноября.

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