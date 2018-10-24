Недвижимость в Томске. Лофт в хорошие руки

Томский Обзор / Фото: 24 октября 2018 // Фото: Хельги Ингварсон

В Томске появилась крутая квартира в стиле лофт в аренду на несколько месяцев.

Ее владелец и автор дизайна, художник Хельги Ингварссон, уезжает работать в Германию, так что «трешка» на Авангарде ищет временных хозяев. Главное условие — арендаторы должны быть творческими людьми: художниками, фотографами, музыкантами или кем-то в этом роде. В принципе, обычная семья с ребенком и котом такой интерьер вряд ли заценит: из символов мещанского уюта тут, разве что, ковер на полу.

В зале стены бетонные: по словам хозяина, они напоминают ему художественную мастерскую в промышленном районе Питера, где он работал несколько лет.

Люстру, бочки и многие другие необычные предметы интерьера Хельги сделал сам.

Стены в других двух комнатах выкрашены в бежевый.

А пол везде деревянный, состаренный.

Хозяин не имеет ничего против того, чтобы арендаторы жили в квартире, а не только работали или проводили мероприятия. Главное, чтобы они понимали, почему им нужно именно такое особенное пространство.

Если вы обнаружили чем-либо выдающийся объект недвижимости, который продают или сдают в Томске, пишите нам — мы обязательно рассмотрим его кандидатуру для нашего очередного обзора.

Дежурный редактор

При подготовке обзора использованы данные из открытых источников

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