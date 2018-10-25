Осенние каникулы — 2018.

Гид по городским лагерям Томска

25 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

29 октября у школьников начинаются осенние каникулы. Чем занять в это время ребенка, чтобы он не сидел целыми днями в смартфоне, читайте в нашей небольшой подборке каникулярных площадок.

Музей начала наук «Точка гравитации»

Когда: с 31 октября по 4 ноября. Две смены: с 12:00 (1-4 классы), с 16:00 (с 5 класса).

Возраст: от 7 лет. Как сообщается в группе ВКонтакте, младшеклассников уже набрали, у старших есть места.

Тематические экскурсии, приключения и квесты по пяти разделам музея, мастерские и шоу в научном театре, время для свободного исследования музея.

Стоимость: 250 рублей за одно занятие, 1000 рублей за все пять занятий.

Контакты: пр. Ленина, 26, 4 этаж, тел.: 60-98-27, группа ВК.

IT-колледж

Когда: с 29 октября по 2 ноября. С 10:00 до 18:00

Возраст: от 7 до 12 лет

Все пять дней дети будут обучаться по одному из выбранных направлений: робототехника, химия или видеопродакшн. Ежедневно они смогут участвовать в двух мастер-классах, а к завершющему дню подготовят собственный проект. Трехразовое питание: завтрак, обед, полдник. В свободное время — игры, в хорошую погоду — прогулки.

Стоимость: 6000 рублей за все дни.

Контакты: Томск, ул. Белинского, 25. Северск, пр. Коммунистический, 6, тел.: 22-64-37, группа ВК.

Мастерская мультфильмов «Мультистория»

Когда: с 29 октября по 5 ноября. Две смены: с 9:00 до 13:00 и с 13:30 до 17:30. Можно посещать полный день.

Возраст: от 6 до 14 лет.

Площадка работает в две смены. Первая (утренняя) смена называется «Бумажный мир». Здесь дети познакомятся с искусством оригами, будут снимать бумажные мультфильмы, создавать фигурки в технике paper craft и папье-маше.

Вторая (дневная) смена посвящена видеоблогингу. Участники выберут интересную тему и направление для своего блога и научатся снимать и создавать качественное видео, начиная от пранков и лайфхаков, заканчивая смешными и познавательными историями, которые скопились у детей за лето и первую учебную четверть.

Стоимость: одна смена — от 670 рублей в день, две смены — от 1250 рублей в день. Обед нужно оплачивать отдельно или приносить с собой.

Контакты: ул. Герцена 43 Б, тел.: 94–09–64, группа ВК.

«Школа цифровых технологий»

Когда: с 29 октября по 2 ноября. Занятия проходят по три часа в день в разное время, нужно уточнять.

Возраст: от 6 до 17 лет.

В школе цифровых технологий каникулярные занятия подбираются в зависимости от возраста и уровня подготовки ребенка. Для малышей до 9 лет — занимательная физикотехника, где дети из физических опытов узнают, откуда берется электричество, почему после сильного ветра меняется погода и что такое Вселенная. уже с 7 лет дети могут научиться паять электрические схемы. Начиная с 11 лет дети работают с оборудованием: от ножовки до 3D-принтера. Для всех возрастов — мастерская по ремонту электронных игрушек.

Стоимость: 4000 рублей за все дни.

Контакты: ул. Красноармейская, 147, ул. Интернационалистов, 8/2, ул. Новосибирская, 32, пер. Нахановича. Тел.: 99-42-84, группа ВК.

Центр активных развлечений «Портал-70»

Когда: с 29 октября по 5 ноября. 10:00 — 18:00

Возраст: от 6 до 12 лет.

Главное достоинство лагеря — ежедневные игры в лазертаг. Также проводятся различные мастер-классы, занятия по скорочтению, английскому языку. Обещают выезды в планетарий, контактный зоопарк и другие интересные места на заказном автобусе. Завтрак и обед в кафе, легкий полдник — в лагере. Питание включено в стоимость.

Стоимость: 7500 рублей за все дни.

Контакты: ул. Пролетарская, 38/1, тел.: 97-99-11, группа ВК.

Творческая мастерская «Шар»

Когда: с 29 октября по 2 ноября, с 10:00 до 15:00.

В программе занятий — дизайн и шитье от мастерской Deti Suit, съемка мультфильма, создание настольной игры, тренировки от спортивного клуба «Dикобраzы for Kids».

Стоимость: 1000 рублей в день

Контакты: ул. Герцена, 10, тел.: 32-12-23, группа ВК.

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