Больница водников: тайны и истории трех особняков на Карла Маркса

6 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина

АВТОР Валентина Бейкова

На улице Карла Маркса, недалеко от речного вокзала, есть три исторических здания: два деревянных и кирпичное.

Долгие годы они принадлежали медицинскому учреждению, известному в народе как «больница водников». С 2013 года это филиал Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА России. Он занимает три исторических здания, расположенных по улице Карла Маркса, 27, 27/1 и 28.

Мы решили узнать подробности об истории медицинского учреждения и узнали, что почти столетие назад больница поселилась в купеческой конторе, нашли изображение чудесных резных ворот, раньше украшавших въезд во двор больницы и побывали в подвале одного из корпусов.

На Маркса, 28

Первое здание «больницы водников», по адресу ул. Карла Маркса, 28 Фото: Анна Потехина

Здание под номером 28 на Карла Маркса, где сегодня находится стационар больницы, было передано водникам самым первым. До того, как стать улицей имени мирового вождя рабочего класса, она называлась Духовской.

Согласно официальной выписке из архива, 29 января 1916 года делопроизводителем по административно-хозяйственной и счетной частям юрисконсультом Управления Томского округа путей сообщения статским советником Михаилом Борисовичем Никитиным, действующим от имени управления Томского округа путей сообщения, был заключен крепостной акт с томским мещанином Петром Степановичем Петровым на проданное последним округу путей сообщения недвижимое имущество, находящееся на Духовской улице под №29. Размеры участка по улице составляли 15 саженей, один аршин и 14 вершков, вглубь двора — 25 саженей с имеющимися на нем постройками. Имеющиеся на указанном месте постройки в том же году были заняты под лечебную организацию округа путей сообщения, то есть под больницу и амбулаторию.

В списках улиц города Томска с поименованием домовладельцев и указанием деления на полицейские, мировые и следственные участки за 1908 и 1915 годы указано, что владельцем недвижимости по улице Духовской, 29 являлся Петр Степанович Петров.

Однако по некоторым данным здание по адресу улица Духовская, 29 занимала контора торгового дома «В.А. Горохова». А вот в книге «Томские купцы: биографический словарь (вторая половина XVIII — начало XX в.)» есть информация о том, что это было родовое гнездо купцов Гороховых. Последними в этом доме проживали Александр Владимирович Горохов вместе со своей супругой Верой Николаевной вплоть до 1920-х годов. Затем дом был национализирован и передан под устройство больницы водников. В книге также указано, что здание имело адрес: улица Духовская, 26.

Больница сегодня

Во дворе стационара (ул. Карла Маркса, 28) Фото: Анна Потехина

Сегодня стационар больницы водников, как и сто с лишним лет назад, находится все в том же историческом здании.

Старые фотографии больницы, ее сотрудников и пациентов вы можете увидеть в подборке «Старый альбом. Больница водников в 1930-х — 1980-х годах».

Из старинных элементов осталась разве что центральная лестница. Правда работники больницы не смогли уточнить, менялись ли ее ступени во время капремонта.

Лестница на второй этаж в стационаре Фото: Анна Потехина

На втором этаже здания — неврологическое отделение для взрослых на 20 коек круглосуточного пребывания, процедурный кабинет и операционная, которая в настоящее время не функционирует.

Операционная, процедурная, палаты Фото: Анна Потехина

Ростислав Шорскин заведующий неврологическим отделением Наше отделение сотрудничает с Областной клинической больницей — мы принимаем больных, так сказать, с койки на койку. В ОКБ пациентам оказывают первый этап помощи — купируют острые симптомы и пытаются сохранить жизненно важные функции организма. На нас ложится второй этап оказания помощи — реабилитация. Около 80% наших пациентов — это люди, перенесшие инсульт. Бывают пациенты после черепно-мозговых и спинальных травм, но таких меньше.

Большую помощь в реабилитации больных оказывает специально оснащенный кабинет восстановительной терапии, расположенный на первом этаже здания. Здесь пациенты, перенесшие инсульт, учатся заново ходить, восстанавливают мышечную память с помощью зеркальной терапии, вновь учатся пользоваться розетками, выключателями, дверными замками, чтобы восстановить все необходимые социальные навыки. С помощью физических упражнений возвращают тонус мышц.

Кабинет восстановительной терапии Фото: Анна Потехина

На первом этаже здания также расположено физиотерапевтическое отделение. Утром здесь проходят лечение пациенты стационара, а после обеда — пациенты по направлению из поликлиники. В день физиопроцедуры могут пройти до 80 человек.

Физиотерапевтический аппарат УЗИ Фото: Анна Потехина

В подвальном помещении разместились пищевой блок, столовая и водолечебница.

Памятник без истории

Дом на улице Карла Маркса, 27/1 Фото: Анна Потехина

Двухэтажное деревянное здание с кирпичным цокольным этажом по адресу улица Карла Маркса, 27/1 тоже принадлежит больнице.

На одной из его стен прибита табличка, на которой указано, что сооружение является объектом культурного наследия регионального значения. Это жилой дом, построенный в конце XIX века.

На табличке написано, что дом является объектом культурного наследия регионального значения Фото: Анна Потехина

В книге «Деревянная архитектура Томска», изданной в 1975 году, есть фотография этого дома. На въезде во двор раньше располагались большие резные ворота. К сожалению, до наших дней они не сохранились. Больше информации о здании найти не удалось. Нам не известен ни год постройки, не архитектор этого строения.

Фотография утраченных ворот Фото: Деревянная архитектура Томска. — Москва: Советский художник, 1975. — 181 с., ил.

По словам заведующей поликлиническим отделением Альбины Сергеевны Подкопаевой, жилой дом был передан медикам примерно в то же время, что и здание стационара. Здесь проживали работники больницы. В 50-е годы первый этаж здания переоборудовали под лабораторию, работает она там и сегодня.

В лаборатории Фото: Анна Потехина

Со временем и второй этаж был обустроен под нежилые помещения. Сначала там располагалась санитарно-эпидемиологическая служба, а сейчас — лекционный зал и административные кабинеты. Правое крыло здания занимают работники хозяйственной части.

В цоколе раньше располагалась прачечная. Сейчас ее закрыли, и помещение временно не используется.

Поликлиника

Дом по улице ​​​Карла Маркса, 27 Фото: Анна Потехина

В 1926 году для поликлинического отделения больницы было передано двухэтажное кирпичное здание по адресу улица Карла Маркса, 27. Информацию о дате постройки, как и о том, что в помещении размещалось до его передачи медикам, нам найти не удалось.

Посетителей поликлиники встречает деревянное крыльцо. Через небольшой деревянный тамбур попадаем в холл, где расположен гардероб, регистратура и туалет. Эта небольшая часть здания была пристроена уже после того, как помещение было передано медучреждению, но точную дату нам назвать не смогли.

Регистратура Фото: Анна Потехина

Пройдя в старую часть здания, вновь попадаем в небольшой холл. Здесь на стенах в деревянных рамах висят большие фотографии с видами Томска. По словам заведующей, раньше они висели в коридорах кинотеатра имени Ивана Черных, располагавшегося в соседнем здании по переулку 1905-го года, 4. Когда кинотеатр закрывался, директор передала фотографии в поликлинику.

Фотокартины из кинотеатра им. Черных, находившегося по соседству Фото: Анна Потехина

В здании выполнен скромный ремонт. В коридоре внимание привлекают огромные распашные двери в кабинеты и старые арочные окна. Кабинеты обставлены необходимой мебелью без излишеств, иногда встречаются старые советские сейфы.

Дверь, сейф, окно — все эти детали интерьера словно не из нашего времени Фото: Анна Потехина

На второй этаж ведет деревянная лестница с резными перилами.

«С уверенностью могу сказать, что эта лестница — историческая ценность. Ее точно никто не менял, и она до сих пор находится в прекрасном состоянии. Ей, наверное, уже лет сто, а то и больше», — отметила Альбина Сергеевна.

Старинная лестница Фото: Анна Потехина

На втором этаже попадаем в просторный зал с колоннами, по краю потолка видно молдинг, сохранившийся с момента постройки здания. В углу стоят вторые рамы.

«В здании старые деревянные окна, но благодаря кирпичным стенам толщиной почти в метр у нас всегда очень тепло зимой, я бы даже сказала — жарко», — отмечает Альбина Сергеевна.

Колонный зал в «больнице водников» Фото: Анна Потехина

Тут же на втором этаже проходим в один из самых интересных кабинетов, в кабинет ЛОРа. Здесь все та же скромная обстановка и советский сейф в углу. Но на потолке, как и в зале, сохранился молдинг.

Дверь в кабинет ЛОРа Фото: Анна Потехина

В кабинете есть еще одна большая распашная дверь в соседнее помещение, но сейчас она закрыта и ей никто не пользуется.

«В поликлинике много помещений, которые соединяются друг с другом такими переходами. История здания нам не известна и остается только догадываться, что же здесь было, — поделилась заведующая. — В связи с требованиями к организации работы в медучреждениях все эти двери закрыты и не используются».

В кабинете ЛОРа Фото: Анна Потехина

На первом этаже тоже отыскался кабинет с изюминкой. Здесь на потолке, помимо молдинга, в самом центре круглая лепнина в виде розетки. Это говорит о том, что раньше на этом месте была люстра.

«При мне здесь была ничем не примечательная советская люстра. Затем по требованиям СанПиНа ее убрали и установили современное освещение, — рассказала Альбина Сергеевна. — Какой люстра была здесь изначально, к сожалению, нам не известно».

Тут же за шкафом притаилась еще одна дверь в соседнее помещение.

Кабинет с лепниной Фото: Анна Потехина

Больничное подземелье

Что скрывается в подвале больницы водников? Фото: Анна Потехина

На первом этаже сразу под парадной лестницей есть еще одна, но уже не такая торжественная. Ведет она вниз, в цокольный этаж. Он находится ниже уровня земли, поэтому смело можно сказать, что у поликлиники есть свое подземелье. Говорят, сокровища тут не найти, да и привидения здесь не водятся.

Здесь находится помещение, где работники могут переодеться и пообедать. В самом конце здания находится тепловой узел. В паутине труб сохранилось основание печи, которой, видимо, изначально отапливалось здание. Рядом — большая деревянная дверь, которая ведет во двор. Скорее всего, ею пользовались рабочие, которые обслуживали здание. Сейчас это запасной выход.

Подвальная дверь Фото: Анна Потехина

Крохотные окна закрыты тяжелыми металлическими решетками, им, как и парадной лестнице, лет сто. Свет через них совсем не попадает, поэтому освещают помещение небольшие лампы. Кстати, подвальные окна есть только с одной стороны, и выходят они во двор.

Окно во двор Фото: Анна Потехина

На этом наша экскурсия по трем историческим зданиям больницы водников заканчивается. Но выяснить о их прошлом удалось далеко не все.



Дорогие читатели, если у вас есть дополнительная информация о зданиях по адресу улица Карла Маркса, 27, 27/1 и 28, пожалуйста, напишите нам.

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