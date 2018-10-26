Суд вместо "заброшки": в Томске завершили восстановление исторического здания

26 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

В Томске завершили восстановление исторического здания — Гоголевского дома по адресу Набережная реки Ушайки, 20. После ремонта здесь разместится административная коллегия Арбитражного суда Томской области.

Официальное открытие здания состоится 1 ноября, после чего будет организован переезд коллегии в обновленный Гоголевский дом. О том, как он выглядит внутри, мы расскажем вам через несколько дней, а пока вспоминаем историю здания и его ремонтную эпопею.

100 лет без капремонта

Томск. Общий вид на Гоголевский дом

Первый камень здания на набережной реки Ушайки был заложен в 1902 году, в пятидесятилетнюю годовщину смерти Николая Гоголя. Благодаря этой дате он и получил свое имя — городской Гоголевский дом Общества воскресных школ. Предложение увековечить память знаменитого русского писателя постройкой крупного учебного заведения в центре города внес гласный Томской городской Думы Алексей Макушин.

Автором проекта стал городской архитектор Пётр Федоровский, отвечавший в тот период за постройку многих муниципальных зданий Томска. Будучи служащим управы, он по ее заданию вел наблюдение за укреплением берегов Ушайки, выполнял другие специальные работы по городскому хозяйству. А в 1903-м уволился с муниципальной службы, занялся частной практикой и временным исполнением обязанностей архитектора университета.

В августе того же года томский полицмейстер Петр Аршаулов рапортует губернатору о нарушениях — постройка Гоголевского дома ведется без наблюдения архитектора. В резолюции на рапорте говорится: «Предложить г. городскому голове распорядиться приглашением строительного архитектора по наблюдению за постройкой...».

В 1904-м Гоголевский дом заканчивают строить. Следующие сто лет он простоит без единого капитального ремонта.

Школьный дом, «Рабочий дворец», заводоуправление

Набережная р. Ушайки, 20, школа № 9 (мужская). до 1945 г. Фото: НВ 3437 Фотофонд ТОКМ

Практически в течение всего времени существования Гоголевского дома здесь размещались учебные заведения. В 1905-м в здании заработали сразу несколько из них:

трёхлетние вечерние общеобразовательные курсы, дававшие знания в объёме средней школы;

городская женская профессиональная школа с четырёхлетним курсом обучения, готовившая «опытных мастериц, белошвеек и шляпниц с развитым художественным вкусом»;

Заисточное мужское городское приходское училище;

Подгорное женское городское приходское училище.

Попечительницей школы белошвеек и шляпниц была Елена Макушина, супруга известного томского просветителя Петра Макушина. Некоторое время в здании работал педагогический музей учебных пособий и кружок эсперантистов.

После революции Гоголевский дом превратился в «Рабочий дворец»: здесь размещались Совет профсоюзов, Томский губернский комиссариат труда, профсоюз учителей и библиотека, контора газеты «Рабочее знамя», бюро горнорабочих Западной Сибири и другие рабочие организации. Вскоре после того, как власть большевиков окончательно установилась в городе, бурная общественная жизнь в Гоголевском доме стихла.

В 1921-м году, по данным историка томского спорта Сергея Симонова, в здании открылась школа ФИЗО — физического образования трудящихся. Школ такого рода были единицы на всю страну. В томской оказались собраны сильнейшие спортсмены Сибири и великолепный преподавательский состав. На этом снимке на фоне Гоголевского дома — выпуск 1923 г., курсанты и преподаватели 5-й Сибирской военной школы ФИЗО.

В первом ряду сидят преподаватели школы: Бронислав Верниковский (в 1-м ряду в фуражке), комиссар школы, легендарный томский спортсмен и организатор спорта. В начале 20-х годов его перевели в Москву, где он занимался организацией ЦСКА и более 10 лет был его директором. Справа от Верниковского — начальник 5-й школы ФИЗО Лука Христофорович Лоренцен, в прошлом руководитель первого русского гимнастического общества «Сокол» в городе Тифлисе (Тбилиси). Далее идут известные в Томске преподаватели и спортсмены высокого уровня: Устьянцев, Марьин, Журавлев, Ляпунов. Гильман, Мордовцева... Фото: 1604.ru

В начале 1930-х ФИЗО перевели в центр страны. А в 1933 году по решению Наркомпроса в Томске была учреждена образцовая школа №6, под которую выделили здание на Набережной реки Ушайки, 20. Она занимала Гоголевский дом до начала войны.

1930-е годы. Ученики и преподаватели школы №6. В центре — первый директор, Николай Иванович Перцев Фото: Гимназия №6

В годы Второй Мировой войны помещение школы, как и многие другие здания в городе отдали под эвакуированные предприятия. На Набережной Ушайки разместился завод им. Дзержинского Наркомата вооружения № 353 из города Изюма Харьковской области. Производили на заводе детали для М-8, бинокли 6×30 (Б-6), 4×50 (б-4), прицелы к пушкам 45 мм (ПП-9) и танковые призмы.

Так выглядели телеграммы по поводу прибытия в Томск эвакуированных заводов ЦДНИ ТО. — Ф. 80. — Оп. 3. — Д. 88. — Л. 61.

В Томск предприятие прибыло 5 ноября 1941 г. А точнее, его заводоуправление, само предприятие отправили на проспект Ленина, 5. Директора завода, товарища Дунаевского, обязали обеспечить пуск завода к 10 декабря 1941 г., начав выпуск продукции уже с 15 ноября. Работы по монтажу шли круглосуточно. В 1944 году завод был реэвакуирован в Загорск. Гоголевский дом снова опустел. А вот остатки оптики, по воспоминаниям томичей, находили на территории школы еще долго.

Набережная Ушайки, 20. школа № 9 (мужская). До 1950-го года Фото: НВ 3269 Томск., Фотофонд ТОКМ

После войны Гоголевский дом снова стал школьным. Школа № 9 проработала на Набережной реки Ушайки до 1980-го года, после чего переехала в новое здание в Академгородке.

Томичи Станислав Вавилов и выпускник школы №9 Валерий Рыбаков на фоне Гоголевского дома, 1958 год Фото: из архива В. Рыбакова

А в Гоголевском доме заработал межшкольный учебно-производственный комбинат Советского района. Найти по нему дополнительной информации нам пока не удалось, как и уточнить непосредственно годы работы комбината в здании.

Гоголевский дом в разные годы — конец 1960-х — 1980-е Фото: 1-3 Павел Коханенко, 5 — Центр по охране памятников

Последним учебным заведением в Гоголевском доме стал Гуманитарный лицей, основанный 15 ноября 1990 года. Его перевели из Гоголевского дома по окончании 2001-2002 учебного года — из-за давно назревавшего капремонта.

Первый ремонт

В 2005 году в интервью «Томскому Обзору» директор Гуманитарного лицея Сергей Алифоренко рассказывал:

— Сначала это здание было городским имуществом, потом стало федеральным, потом снова городским, а с 2000 года — опять федеральным. После чего город сказал: «Раз здание федеральное, пусть федералы и дают деньги на ремонт».

Позднее документы о направлении здания в муниципальную собственность все-таки отправились в Москву, после чего в 2005–2006 году оно стало муниципальным. До того момента, как в 2013 году Дума Томска передала здание в собственность Арбитражного суда

До 2005 года Гоголевский дом простоял просто закрытым — не было финансирования. Ремонт лицея на тот момент, должен был финансироваться по словам директора, и городской, и областной администрациями. Первый транш в 2005 году пришел от администрации области. «Томскремстрой» начал работы, но через две недели компанию сняли с проведения ремонта распоряжением мэра г. Томска и назначили нового подрядчика — «ТомскКров». Вторая волна ремонта — уже с новым подрядчиком — стартовала в сентябре 2005 г.

Здание Лицея в 1990-е Фото: частный архив

В том же интервью 2005 года, Сергей Алифоренко упоминал, что здание сильно повредили грунтовые воды, отвод которых в Ушайку перестал функционировать, дом стал «набухать» от влаги. Тогда же шла речь о трещинах, которые пошли по зданию и слегка «отвалившихся» боковых ризалитах. Проблемы начались, когда в 1990-х строилось здание рядом с Гоголевским домом:

— Дом, о котором я говорю, примыкает прямо к зданию Лицея, там какие-то торговые и офисные помещения. Те, кто его возводили, сделали огромное углубление, уйдя за наши старые фундаменты, залили там большую бетонную подушку, и вот из-за этого Лицей тоже немного «пошел». С другой стороны, конечно, давит Дом Нефти.

Как раз во время ремонта 2005 года в Гоголевском доме поменяли оригинальную стропильную систему и перекрытия из лиственницы на металлические балки. Как показало дальнейшее развитие событий, это сослужило зданию не лучшую службу. Тогда же начали перепланировку здания под учебные помещения. Но деньги, выделенные на ремонт в недостаточном количестве, закончились и Гоголевский дом снова «встал».

Второе дыхание

Гоголевский дом в 2014 году Фото: Олег Асратян

Особняк стоял в запустении еще почти 10 лет. И, как это часто бывает с покинутыми зданиями, стал пристанищем для любителей «заброшек» и обиталищем бездомных. Первые разговоры о том, что Гоголевским домом может заняться арбитражный суд, появились еще в 2011 году. Но процесс переговоров между мэрией и органом судебной власти затянулся.

Пока наконец в 2012 Думой Томска не было было принято решение передать здание Седьмому арбитражному апелляционному суду. Потом Гоголевский дом перешел под управление Томского областного арбитражного суда:

— Некоторое время, мы даже пытались его охранять, все было огорожено. Но это не спасало, конечно. Туда проникали люди. И пожары там был неоднократно. Шприцов, бутылок было море, честно говоря. Сколько оттуда мусора вывезли — это уму непостижимо, — рассказала «Томскому Обзору» Юлия Пушкарева, администратор суда.

Гоголевский дом в 2014 году Фото: Олег Асратян

Активные ремонтные работы в здании проводились с октября 2016 года. За это время удалось полностью восстановить инженерные сети и присоединить новые, был укреплен фундамент и заделаны крупные щели в стенах. Кроме того, пришлось полностью заменить те самые железные перекрытия, сделанные не по проекту в 2000-х годах — они сильно утяжеляли конструкцию здания и давили на нее. Замена позволила снять нагрузку со стен, рассказала Пушкарева. Внутри здания была сделана перепланировка: под нужды арбитражного суда большой холл и рекреация были разделены перегородками из гипсокартона.

Про ремонтные работы 10-летней давности Юлия говорит — многое было сделано с нарушениями, концов так и не нашли. Перепланировки, которую делали тогда, нет и в техпаспорте особняка.

Сейчас, по словам Пушкаревой, все работы проводились под надзором комитета по охране объектов культурного наследия, каждое внесенное изменение в планировке и реставрация фасадов согласовывалась с представителями комитета. Новая документация будет оформляться уже на основе только что завершившейся реставрации.

1. Вероятно, теперь центральный вход в здание будет со стороны Театрального сквера 2. К зданию пристроили металлическую пожарную лестницу 3. Территорию перед зданием со стороны сквера успели благоустроить до наступления зимы Фото: Томский Обзор

Текст: Алина Малютена, Елена Фаткулина

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