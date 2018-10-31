Фотофонд. Наследие Кухтериных

31 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Чайные склады Кухтерина. Третий слева - Иннокентий Кухтерин. Из фондов ТОКМ

Спецпроект Фотофонд

Знаменитый томский купец Евграф Кухтерин сколотил миллионное состояние, как теперь сказали бы, на грузоперевозках.

А здания, которые мы до сих пор называем «кухтеринскими», построили уже его сыновья, взявшие на себя управление семейным делом. На редких снимках из фотофонда краеведческого музея мы можем видеть дом, где жил сам основатель династии, чайные склады, церковь на Спичфабрике, где находится семейная усыпальница и другие строения.

Евграф Кухтерин со своей женой Александрой Николаевной проживал в доме на ул. Иркутской, 10. Здесь росли их 8 детей: пятеро сыновей и три дочери. Трое сыновей, Алексей, Александр и Иннокентий, впоследствии стали компаньонами отца. Самый старший сын Владимир делами фирмы не занимался и, по слухам, был болен. А самый младший утонул в восьмилетнем возрасте, катаясь на коньках по неокрепшему льду Белого озера.

Сохранилась фотография родового гнезда Кухтериных в дни коронации Николая II, которая состоялась 26 мая 1896 года. По свидетельству «Сибирского вестника», дом был драпирован красным сукном, украшен зеленью и национальными флагами, залит огнями электрических лампочек. Молодые хозяева открыли свои двери горожанам и всех пришедших угощали вином и едой, одаривали деньгами.

Дом Евграфа Кухтерина в Томске в 1896 году Фото из фондов ТОКМ

На компанию «Евграф Кухтерин и сыновья» работали 3 тысячи ямщиков и 15 тысяч лошадей. Предприятие занималось перевозкой чая из Китая в Европейскую Россию по проходившему через Томск великому чайному пути. Только в 1907 году Алексей Евграфович Кухтерин, управлявший фирмой после смерти

отца, объявил о прекращении гужевых перевозок.

Чайные склады Кухтерина Фото из фондов ТОКМ

Понимая, что с развитием железнодорожных перевозок гужевой извоз неизбежно отойдет во второй план, Кухтерины вкладывали свои капиталы в промышленность и строительство.

В 1899 году Кухтерины приобрели предприятия и недвижимость Ф.С. Пастуховой, вдовы купца А.Н. Пастухова, и стали владельцами мельницы и винокуренного завода в с. Кузовлево Семилуженской волости.

Продукция кузовлевских предприятий была отмечена золотой медалью промышленной выставки в Антверпене (1894) и бронзовой медалью Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде (1896).

Завод Кухтерина в д. Кузовлевой. Из альбома «Виды Томска, Красноярска и Иркутска» [1903–1905 гг.] Фото из фондов ТОКМ

Одно из самых известных предприятий Кухтериных — спичечная фабрика, открытая в 1893 году. Это было передовое по тем временам производство: и в том, что касалось оборудования (на фабрике был один из первых станков-автоматов по фасовке готовой продукции) и по условиям труда рабочих (высокая зарплата, гибкий график, «соцпакет»).

Контора спичечного завода. Из альбома «Виды Томска, Красноярска и Иркутска» [1903–1905 гг.] Фото из фондов ТОКМ

Томск. Спичфабрика купца Кухтерина Фото из фондов ТОКМ

Очень похоже, что это фото сделано после национализации фабрики: рядом с обозом заметна фигура человека в шинели и буденовке.

Томск. Спичфабрика купца Кухтерина (фрагмент) Фото из фондов ТОКМ

В 1907 году в рабочем поселке спичфабрики «Заря» (так она называлась во времена Кухтериных) началось строительство храма во имя первоапостолов Петра и Павла по проекту архитектора К. К. Лыгина.

Церковь на территории спичфабрики Фото из фондов ТОКМ

В подвале церкви был оборудован семейный склеп, где уже в 1911 году были похоронены Алексей и Иннокентий Кухтерины.

Похороны купца Иннокентия Кухтерина 1911 г. Фото из фондов ТОКМ

С именем Кухтериных связано строительство многих знаковых для Томска зданий. Какие-то из них купцы использовали для развития коммерции, какие-то — сдавали внаем или продавали, какие-то строили в филантропических целях.

Так, на открытие коммерческого училища ТД «Кухтерин и сыновья» пожертвовал сначала новый двухэтажный деревянный дом по ул. Магистратской, а потом 40000 рублей на достройку каменного здания. В благодарность томское купечество поднесло Алексею Кухтерину «великолепный бювар из кожаных корок с изящной серебряной доской», на которой было выгравировано изображение подаренных училищу зданий (бювар — настольная папка, род портфеля или тетради).

Коммерческое училище [1904–1910 гг.] Фото из фондов ТОКМ

Томский окружной суд в 1904 году арендовал здание, построенное Кухтериными. А в марте 1915 года газеты сообщили о том, что Министерство юстиции выкупило здание в собственность за 235 тысяч рублей.

Томск. Окружной суд Фото из фондов ТОКМ

Но самое известное в Томске здание, связанное со знаменитыми купцами, — торговый дом «Евграф Кухтерин и сыновья», нынешняя мэрия. Его строительство было закончено в 1900 году, и сохранилась фотография почти завершенного здания с рабочими на крыше у купола.

Строительство здания казённой палаты, 1900 г. Фото из фондов ТОКМ

Первоначально здание предназначалось для торгового дома «Е. Н. Кухтерин и сыновья». Но позднее его помещения сдавались внаем.

На первом этаже размещались два торговых заведения: магазин «Потребительского общества» и книжный магазин фирмы «А. Усачев и Г. Ливен». Все три этажа той части здания, которая выходила фасадом на ул. Нечаевскую (ныне пр. Фрунзе), арендовало Казначейство. Второй и третий этажи части здания на ул. Большая Почтамтская (сегодня — пр. Ленина) занимала Казенная палата.

Строительство здания казённой палаты, 1900 г. (фрагмент) Фото из фондов ТОКМ

Доходный дом «Кухтерин и сыновья». Из альбома «Виды Томска, Красноярска и Иркутска» [1903–1905 гг.] Фото из фондов ТОКМ

Иллюстративный ряд проекта — фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея. Это ценное и информативное собрание, формирование которого началось с первых лет существования музея. Сегодня оно насчитывает порядка 40 000 музейных предметов. Разноплановые и разноформатные изображения позволяют увидеть, почувствовать, стать частью повседневной жизни и значимых событий из истории Томска, Томской губернии, Томской области, Сибири, начиная с конца XIX столетия по настоящее время.

Текст: Катерина Кайгородова

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