Сладость или гадость: Как подготовиться к Хэллоуину с помощью смартфона

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 26 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

На носу самый ужасный праздник года. Почти все томские клубы и бары подготовили специальные тематические мероприятия — от традиционного «Шабаша» до «Страшного гитарника». Подготовиться к Хэллоуину проще, если воспользоваться мобильными приложениями и знать правильные места в соцсетях.

В нашем материале рассказываем о том, как встретить канун Дня всех святых во всеоружии.

Instagram: меняемся в лице и готовим декорации

В популярном сервисе для фотоблогов мы советуем обратить внимание на два аккаунта. В @halloweencountdown найдется куча примеров ужасно красивых украшений дома и тематической выпечки. Кроме того, здесь можно подсмотреть идеи для раскрашивания тыквы и собственной одежды — важного атрибута любой нечистой силы.

Идеи для украшения дома

И тематических сладостей



Профиль @halloweenmakeupideas — своего рода витрина достижений потустороннего грима. Образы тут самые разные, от маскарадно-симпатичного до… страшно сказать. При желании можно стать похожим даже на Бейонсе или Леди Гагу.

Ужасный макияж

Или ещё более ужасный

«ВКонтакте»: стань зомби в три простых шага

Если вам нужны советы о том, как жутко измениться до неузнаваемости, — добро пожаловать в группу «Макияж на Хэллоуин 2018». Смотрите мастер-классы известных бьюти-блогеров и делайте грим своими руками. Судя по большинству видео, которые мы посмотрели, никаких сверхумений не нужно, просто немного терпения и малая толика художественного таланта. Крысиные хвосты и глазные яблоки вурдалаков вам не понадобятся: в группе есть варианты макияжа, средства для которых найдутся в любой косметичке.

Страшно интересные мастер-классы

Если хочется чего-то более фееричного, то, конечно, потребуются специальные средства — театральный грим. Его, например, можно найти на Ozon.ru. К слову, здесь же создан целый «хэллоуинский» раздел товаров, полюбопытствуйте.

Найдутся идеи на любой кошелёк

Pinterest: вызови по-настоящему страшное удивление

В Pinterest — социальной сети изображений со всего мира — по теме Хэллоуина найдётся около 40 разделов, в которых есть всё — от готовых рецептов праздничных блюд до схем вышивки. Делаете открытки-приглашения? Пожалуйста, вот трафареты! Мастерите игрушки для детей? Взгляните на фото забавных поделок вместе с выкройками.

Если вы ещё не пользуетесь Pinterest, то скачайте приложение, зарегистрируйтесь и в строке поиска введите «Хэллоуин».

Найдется всё!

Загрузить Pinterest в GooglePlay и AppStore

Ужасно лень

Тем, кто не хочет тратить время на костюм и погружаться в тонкости устрашающей косметики, тоже нужны праздничные селфи и аватарки. На такой случай годятся забавные приложения для обработки фото. Из дома можно вообще не выходить: загружаешь уже готовую фотографию, «примеряешь» образы, выбираешь самый удачный и сохраняешь.

Android-приложение «Макияж на Хэллоуин. Страшное фото» подарит своему пользователю целый набор праздничных атрибутов. Можно скромненько ограничиться кровоточащими клыками или полностью разрисовать лицо. На выбор несколько десятков вариантов мейкапа и причёсок. Простейший интерфейс и ничего лишнего — всё как мы любим!

Загрузить «Макияж на Хэллоуин» в GooglePlay

Полное преображение за две минуты

Приложение Halloween photo montage не переведено на русский, но здесь всё понятно без слов: расставляешь кружки, символизирующие глаза и рот, меняешь их размеры, смело экспериментируешь с эффектами обработки. Готовое изображение при желании можно сразу опубликовать в социальных сетях. Приложение бесплатное, но доступно только пользователям iOS.

Возможно, добрая внутри

Загрузить Halloween photo montage в AppStore

Пользователи Android могут нарядить себя на фотографии в вампира, ведьму, мумию, а на худой конец — в доброго волшебника. Всего в бесплатной программе Halloween face booth тридцать персонажей на выбор.

Ну когда ещё доведётся примерить бороду?

Загрузить Halloween face booth в GooglePlay

По материалам: МТС/Медиа

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