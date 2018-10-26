Афиша Томска.

Выходные: 27 и 28 октября 2018 года

Томский Обзор / Фото: 26 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

На этих выходных в Томске будет сразу несколько балов и танцевальных вечеринок: от косплея до танго. А также открытие новой галереи, ярмарка-раздача бездомных животных и агропромышленная выставка.

Вечеринка «Шабаш»

На одну ночь в году трехэтажный театр «Версия» превращается в старинный особняк, наполненный мистической атмосферой, разнообразной музыкой и самыми яркими людьми города. Два танцпола — hard & soft, немое кино под живую музыку, зона перевоплощения с гримерами специально для тех, кто не успел подготовиться заранее и многое другое.

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Когда и где: 27 октября в театре «Версия»

Время и стоимость билетов: 23.00 — 08.00, 300 — 500 рублей

Аудитория: 18+

Тематический косплей-бал «Ночь смены сезонов»

Дом Снега и Дом Травы приглашает на бал в честь Ночи смены сезонов. Это не обычный бал, а костюмированный, и гостей приглашают проявить фантазию — нарядные, но необычные костюмы, рожки, эльфийские ушки, необычные украшения помогут создать антураж и поддержать чувство сказки вокруг.

Обязательным на балу будет являться соблюдение дресс-кода и этикета.

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Когда и где: 27 октября в банкетном зале «Меркурий»

Время и стоимость билетов: 17.00, 500 рублей

Аудитория: 16+

Открытие галереи «В Главном» и выставка «Томск, ты как?»

«Томск, ты как?» — первый выставочный проект, реализуемый в галерее «В Главном» и является официальным началом ее работы. Галерея будет функционировать на постоянной основе как открытое арт-пространство для выставок, творческих встреч, образовательных мероприятий, а также как творческий «полигон» для студентов Института искусств и культуры и факультетов ТГУ.

Экспозиция собрана из работ современных томских художников: Николая Исаева, Лукии Муриной, Наташи Юдиной, Мити Главанакова, Аксиньи Сарычевой, арт-групп «Сну Сну» и «Вывоз снега». Часть работ были представлены в рамках выставки «Томск в разрезе» в пространстве завода «Сибкабель» (сентябрь 2018).

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Когда и где: 27 октября в главном корпусе ТГУ

Время и стоимость билетов: 17.00, вход свободный

Аудитория: 16+

Stand up концерт

На сцену Центра Культуры ТГУ выйдут Ростислав Кузнецов, Ринат Бакеев, Антон Сухарев, Денис Борнеман, Жаргал Ичигеев, Толя Николаенков.

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Когда и где: 27 октября в ЦК ТГУ

Время и стоимость билетов: 18.00, 150 — 300 рублей

Аудитория: 18+

Милонга

Танцевальная вечеринка в студии танго. Лучшая музыка, уютный зал, чай и печеньем и теплая, дружеская атмосфера.

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Когда и где: 27 октября в студии Tango brujo

Время и стоимость билетов: 19.00 — 23.00, 200 рублей

Аудитория: 18+

«Искренне ваш, чемодан историй»

Тема октябрьского ИВЧИ — «Здравствуйте, доктор!». Организаторы Татьяна Репина и Андрей Иноземцев приглашают принять участие в любом качестве: слушателем или рассказчиком.

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Когда и где: 27 октября в джаз-клубе «Синатра»

Время и стоимость билетов: 19.00 — 22.00, 419 рублей

Аудитория: 18+

Спектакль «Монпасье»

Театральный проект «Категория» представит несколько остросюжетных новелл, которые уведут вас в открытое море и заставят выбираться самим.

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Когда и где: 27 октября в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 19.00, 200 рублей

Аудитория: 18+

Юбилейная ХХ агропромышленная выставка «Золотая осень»

На выставочных площадях Дворца зрелищ и спорта свои экспозиции развернули более 200 предприятий и организаций.

Пищевые предприятия региона по традиции презентуют на «Золотой осени» целые серии новинок. Среди них вяленые колбаски из леща и фитнес-котлеты для активных людей от Колпашевского рыбозавода, диетические сорта хлебов (Томский облпотребсоюз), снеки из дикого мяса (ООО «Нептун-Прод»), творог из топленого молока («Томское молоко») и многое другое.

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Когда и где: 26 и 27 октября во Дворце зрелищ и спорта

Время и стоимость билетов: 09.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Страшный гитарник

Совсем близко Halloween, так почему бы не поиграть на гитаре в черных рубашках, с клыками, в дьявольских мантиях и ведьминых лохмотьях?

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Когда и где: 28 октября в библиотеке «Зеленая лампа»

Время и стоимость билетов: 17.00, 200 рублей

Аудитория: 16+

Вечер романсов «Встреча у камина»

На сцене — народная артистка России Людмила Травкина и ученики школы классического вокала.

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Когда и где: 28 октября в ЦК ТГУ

Время и стоимость билетов: 18.00, 100 рублей

Аудитория: 6+

Ярмарка-раздача животных

Ярмарка-раздача животных от пункта передержки «Колыбель Дианы» — более 40 кошек и 8 собак ждут своих хозяев. Также можно принести подарки для подопечных ПП «Колыбель Дианы» (сухие корма, лежанки, одеяла, подушки, простыни, полотенца, хоз. средства для уборки, медикаменты, лотки и миски) и принять участие в беспроигрышной лотерее, все средства с которой пойдут на содержание бездомных животных.

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Когда и где: 28 октября в РК «Октябрь»

Время и стоимость билетов: 12.00 — 18.00, вход свободный

Аудитория: 0+

«Хвостики: читаем вслух»

Почитать стихи и прозу на любую тематику, кроме военной, приглашаются детки от 5 до 10 лет. Каждый ребенок получит в подарок книгу. По желанию родителей будет сниматься видео.

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Когда и где: 28 октября в джаз-клубе «Синатра»

Время и стоимость билетов: 14.00 — 16.00, 50 рублей

Аудитория: 5+

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