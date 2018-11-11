Тайная жизнь города: История проституции в дореволюционном Томске

11 ноября 2018 / Томский Обзор

Сегодня на Томском Обзоре стартует серия подкастов, посвященных локальной истории. Первый выпуск расскажет об истории проституции в дореволюционном Томске.

Столица обширной Томской губернии всегда жила тайной жизнью. До 1843 года проституция в Российской империи была вне закона. С 18 века женщин легкого поведения из центральной части России ссылали в Томск в качестве наказания. Но в 1843 году, чтобы искоренить любострастные болезни, проституцию легализовали.

Также о проституции в дореволюционном Томске можно прочитать в наших материалах: «Тайная жизнь города. 8 фактов из истории проституции в Томске» и «Истории для совершеннолетних в томском музее: «Ранил по наущению гетеры».

Текст: Александр Мазуров

Иллюстрация: Алина Малютена

Подкаст: Игорь Фаткулин, Егор Хворенков

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