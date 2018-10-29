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6 принципов работы с объектами культурного наследия от Никиты Явейна

29 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина

Во время II съезда строителей и проектировщиков Томской области в Томске весь день работал заслуженный архитектор РФ Никита Явейн.

С утра он принял участие в круглом столе «Сохранение культурного наследия», а вечером прочитал лекцию для будущих архитекторов в зале заседаний ТГАСУ. Мы записали самое важное из его доклада о принципах и сложностях сохранения культурного наследия.

Никита Игоревич в течение десяти лет возглавлял Комитет по охране памятников в Санкт-Петербурге, и успел столкнуться, кажется, со всеми проблемами, которые в России встают перед инвесторами, реставраторами и просто неравнодушными гражданами.

1. Самое главное в государственном регулировании сферы реставрации - при планировании зон охраны устанавливать однозначные и всем известные правила по высоте и другим параметрам, чтобы не нарушать уровень застройки.

2. Изменения в законодательстве не стоит вводить слишком часто. В идеале не чаще раза в десять лет. Иначе ни госслужащие, ни жители, ни собственники не будут толком знать, какие именно нормы сейчас регулируют строительство и восстановление.

3. Есть два пути разрушить историческое здание: просто снести или взять под охрану и поставить жесткие рамки. Во втором случае власти рискуют получить огромное количество домов, которые собственники бросили, не в силах выполнять все обязательства по охране исторического наследия. В Санкт-Петербурге каждую зиму проводят замеры тепловизорами, и в некоторых районах ситуация по брошенным домам ужасающая: до 10% зданий пустуют и медленно разрушаются.

4. Публичная поддержка власти и общественности необходима едва ли не больше, чем финансовая. Инвестор руководствуется не только финансовыми соображениями. Часто моральные и эмоциональные вопросы в таких делах намного важнее. Главное в работе с теми, кто восстанавливает исторические объекты — вовремя их похвалить.

5. От запретительной схемы в работе с инвесторами и собственниками пора переходить к разрешительно-предлагательной. По умолчанию предполагается, что инвестор от начала до конца представляет себе процесс восстановления и использования объекта. На деле чаще всего люди плохо ориентируются в законодательстве и нормативных актах. Задача власти в таком случае — помочь человеку определиться со своими возможностями и перспективами объектами.

Например, в Санкт-Петербурге есть Апраксин двор. В течение двух лет с собственниками зданий шла планомерная работа по анализу и разработке предложений по использованию жилых и нежилых помещений. В итоге родился большой проект пешеходной зоны на 56 объектов - по сути, город в городе. Там можно жить, вести бизнес, работать, сдавать помещения в аренду. Возможно, для Томска такой вариант поквартального развития актуален.

6. Нужно использовать историю и потенциал здания. Например, фишка Эрмитажа в его бесконечных анфиладах, и при проектировании это использовали в двойном объеме: каждая следующая дверь уже предыдущей, и визуально это создает удивительный эффект. А лестница в одном из залов музея стала одной из самых эффектных и дорогих площадок города, на ней выступали и президент, и премьер-министр.

То же самое касается и проекта в Царском селе, и некоторых других. О них Никита Игоревич рассказал в своей вечерней лекции, превратившейся в мастер-класс по проектированию объектов разной сложности. Будущие архитекторы ТГАСУ узнали, как проходит работа в одной из крупнейших студий страны, а также увидели на практике, из каких этапов состоит процесс проектирования не только домов, а целых районов.

Текст: Катерина Маас

Фото: Анна Потехина

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