История наших побед. Каратэ: от запретов на тренировки до надежд на Олимпиаде

14 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томская областная федерация каратэ

Сильные духом, спокойные, но при необходимости умеющие постоять за себя. Каратисты — особенные люди.

А теперь каратэ входит в программу Олимпийских игр, и это повод для болельщиков присмотреться к нему повнимательнее. В сегодняшнем выпуске «Истории наших побед» — о славном прошлом и настоящем томского каратэ.

Как каратэ запретить пытались

1987 г. Занятие ещё запрещённым в СССР каратэ. На фото: Александр Нестерук и Сергей Корейко Фото: Томская областная федерация каратэ

Томск был одним из первых советских городов, который увлекся каратэ. В 2017 году праздновали серьезную дату — 45 лет этому виду спорта в Томске.

Вячеслав Тимкин президент Томской областной федерации каратэ Даже в газете «Советский спорт» в 1972 году писали: «В Советском Союзе каратэ развивается в трех городах — в Москве, Ленинграде и Томске. Все началось с Геннадия Васильевича Иванова. Он известный инженер, поэтому ездил в зарубежные поездки. В 70-е годы побывал в США, там и узнал о таком виде единоборств, как каратэ. Одновременно с ним этим видом спорта в Томске заинтересовалась целая плеяда людей. Валерий Миронович Шевцов (сейчас ему 75 лет, он до сих пор тренирует), Владимир Николаевич Гладченко (он воспитал более тысячи каратистов, в том числе и меня), Николай Анатольевич Васильев (его спортсмены становились призерами и чемпионами крупных турниров), Алексей Хворенков.

С 1979 года в стране стали проводить чемпионаты по каратэ, но успели определить сильнейших только трижды. 10 ноября 1981 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял два Указа: «Об административной ответственности за нарушение правил обучения каратэ» и «О внесении изменений и дополнений в Уголовный Кодекс РСФСР (статья 219. «Незаконное обучение каратэ»). Этот вид спорта стал запретным, а те, кто продолжал тренировки, рисковали попасть под статью.

1990г. Одни из первых официальных соревнований по каратэ в Томске после снятия запрета. На фото: финальный бой Сергея Евстифеева и Игоря Фатаймухи Фото: Томская областная федерация каратэ

— Каратэ стремительно становился массовым спортом, люди интересовались им все сильнее, в секциях занималось по 100-200 человек, — объясняет Вячеслав Тимкин. — Однажды в Москве произошла драка с участием каратистов. После нее и появилась статья о запрете каратэ по всему СССР. Секции тогда срочно переквалифицировались в группы физического здоровья. Занимались, правда, все равно каратэ. В Москве и Ленинграде тогда было несколько неприятных историй, когда продолжавших преподавать тренеров задерживала милиция. В Томске до такого не дошло. Люди продолжали тренироваться, каратэ никуда не исчезло. Но город у нас законопослушный, поэтому с 1982 года официальные встречи между клубами каратистов прекратились. Соревнований не было до 1990 года.

Клуб «Агат», 1991 год Фото: Томская областная федерация каратэ

Каратэ считалось в стране нелегальным до 1989 года. Тогда, уже при Горбачеве, организовали советскую ассоциацию восточных единоборств. После распада СССР создали Всероссийскую федерацию каратэ, дело было в 1992 году. Единоборство официально зарегистрировали как вид спорта. С той поры национальные чемпионаты проводятся каждый год.

А в 1993 году появилась Томская областная федерация каратэ. Ученики Владимира Гладченко (Мирон Квон и Вячеслав Тимкин) продолжили развитие каратэ в Томской области, тогда у них занималось около 100 человек. Прошло 25 лет, и теперь их 4 тысячи.

На базе вузов

Тренер Виктор Бельц с воспитанницей Фото: Томская областная федерация каратэ

Развиваться каратэ в Томской области начало, в основном, на базе ТГУ, и затем на кафедрах других вузов г. Томска. Именно такой вариант показался молодой федерации перспективным:

— Группа Гладченко тренировалась при ТГУ, там и теперь для студентов открыта специализация «каратэ» (тренер Александр Анатольевич Ли), — констатирует Вячеслав Тимкин. — Развивают этот вид спорта и в ТУСУРе, там за направление отвечает Федор Александрович Гужов. Очень успешно работает тренер Виктор Эрнестович Бельц, заведующий кафедрой ТГАСУ. Он тренирует сейчас сборную Томской области. Несколько лет назад его ученица Ольга Малафеева получила звание мастера спорта международного класса. Она была многократной чемпионкой России, призером Чемпионата мира. Теперь Ольга сама тренирует. А у Виктора Эрнестовича новые яркие ученики — Сунита Халимова, Ангелина Гужевникова, Станислав Шауб. В ТГПУ специализацию каратэ тренирует Александр Пронькин.

Начало 90-х. Показательные выступления на ставшем традиционном первенстве Томской области «Лучшие из лучших». Фото: Томская областная федерация каратэ

Побеждать на серьезных турнирах томские каратисты начали в 90-е годы. Первой чемпионкой России с томскими корнями стала Светлана Крючкова. С 1993 до 1998 года она постоянно завоевывала на национальном чемпионате медали. Первой из томских каратистов попала на Кубок мира в 1994 году, а в 1995-м выступила на Чемпионате Европы. Через год на этом же турнире стала третьей. Другие известные томские спортсмены 90-х годов — Виталий Дедяев (2 место по ката, Чемпионат РФ 1992 г., Казань), Евстифеев (3 место кумите, Чемпионат РФ 1992 г., Казань), Максим Соболев (3 место в кумите, Чемпионат РФ 1993 г., Новосибирск).

В 2000-х в Томской области появились две спортсменки, получившие звание мастера спорта международного класса: первой этого добилась Евгения Подбородникова, второй — Ольга Малафеева. Мужчины пока таких высот не достигли, но тому есть логичное объяснение:

— Некорректно говорить, что наши девушки сильнее, просто в женском каратэ меньше конкуренция, — уточняет Вячеслав Тимкин. — У мальчиков в каждой возрастной категории выступает не меньше 40 человек, а у девочек в среднем 15. В России много регионов, где мужское каратэ активно развивают. Назову лишь несколько — Челябинск, Москва, Волгоград, Поволжье, Петербург, Новосибирск, Дагестан и другие — там есть сильные школы.

Награды Первенства Томской области по каратэ ждут своих победителей Фото: Томская областная федерация каратэ

Сказываются и условия для тренировок:

— В Томске проблема с залами — специализированных, максимально подходящих для занятий каратистов нет, — поясняет Вячеслав Тимкин. — Мы больше занимаемся развитием школьного каратэ. Но все равно побеждаем, каждый год у нас 1-3 спортсмена попадают в сборную России, выступают на международных соревнованиях. Но если говорить про массовость, то пока речь идет только о детях.

С надеждой и шансами на победы

На семинаре в Международной школе боевых искусств «Eris-N» Фото: Томская областная федерация каратэ

Стимулов бороться за победы в каратэ в последние годы стало больше — этот вид спорта теперь Олимпийский, — это решение было принято в 2016 году в Рио-де-Жанейро. В 2020 году на Олимпиаде в Японии сильнейшие каратисты мира впервые поборются за звание олимпийских чемпионов на главных спортивных соревнованиях Земли.

Попасть в сборную, конечно, очень нелегко. Но свои «звезды» среди томских каратистов есть!

— В официальных списках сборной России сейчас двое наших спортсменов, — рассказывает

Виктор Бельц, тренер сборной Томской области по каратэ и завкафедрой физического воспитания ТГАСУ. — Это Станислав Шауб и Сунита Халимова. Третья наша сильная спортсменка — это Ангелина Гужевникова, она в 2018 году выиграла Всероссийские соревнования, официальный отбор на Первые молодежные Олимпийские игры. Стала первым номером сборной России, но, к сожалению, получила травму и не смогла выступить на играх. Расскажу подробнее про Суниту Халимову. Она сейчас показывает самый высокий результат из каратистов Томской области. В этом сезоне Сунита выиграла первенство России среди студентов, финал Спартакиады среди молодежи и заняла третье место на Кубке России. Теперь она в составе сборной России готовится к Чемпионату мира — он в ноябре пройдет в Мадриде. Сунита прошла первый этап сборов, съездила со сборной на соревнования в Будапешт, где заняла первое место. Во время второго этапа подготовки получила травму, сломала руку, но уже восстановилась, скоро полетит на третий этап сборов. Сунита — очень перспективная спортсменка. Что касается нашего каратиста Станислава Шауба, то он первый из томичей, кто попал в списки мужской сборной России. Прежде на такой уровень выходили только девушки, мальчики отставали.

Станислав Шауб Фото: Томская областная федерация каратэ

Все сегодняшние «звезды» занимаются в школе каратэ «Орион», с ними работает три тренера — Виктор Бельц, Ольга Малафеева и ее брат Вячеслав. Те результаты, которых добиваются их воспитанники, неудивительны — томские каратисты выступают на таком уровне больше 10 лет.

Аттестация в школе каратэ «Орион» Фото: Томская областная федерация каратэ

— С 2004–2005 годов у нас в списках сборной всегда два человека, а иногда попадает даже трое, — говорит Виктор Бельц. — Долгое время среди лидеров были Евгения Подбородникова, среди ее ярких успехов «бронза» Чемпионата мира, и Ольга Малафеева, в 2013 году она стала третьей на Всемирных играх.

Каратистов обижать рискованно

Сунита Халимова в бою Фото: Томская областная федерация каратэ

Почему именно каратэ, что находят в этом виде спортсмены и особенно спортсменки? У каждого своя история.

— Когда я училась во втором классе, меня в школе обидел мальчик, и я решила ему отомстить. Ради этого и записалась на каратэ, — вспоминает Сунита Халимова. — Уже через полгода почувствовала себя уверено, меня уже никто не решался обижать — я смогла бы дать отпор. Но каратэ не бросила, с тех пор постоянно тренируюсь.

Сейчас Сунита учится на третьем курсе ТГАСУ, на факультете архитектуры. Совмещать занятия в университете и тренировки непросто, но пока ей удается найти баланс:

— Стремлюсь правильно распределять время, не тратить его впустую. В любом случае, сделать выбор в пользу учебы или спорта я не могу, — признается Сунита. — Мне очень нравится учиться, архитектор такая важная профессия, хочется ее освоить. Но каратэ — это «мой» спорт, это я поняла еще в детстве. Люблю и тренироваться, и выступать, и ездить на соревнования…

Сунита Халимова на Первенстве России Фото: Томская областная федерация каратэ

Вячеслав Тимкин долго выбирал себе вид спорта по душе — занимался легкой атлетикой, плаванием, боксом, борьбой, но не складывалось. А в 1979 году, когда он учился в 9 классе, то в школу пришел тренер Владимир Гладченко и позвал всех желающих на занятия.

— И я сразу же увлекся этим видом спорта! Тренировки были силовые и очень качественные, — рассказывает Вячеслав. — Через год я стал гораздо сильнее и увереннее в себе. Прекратились обычные школьные конфликты — со мной уже никто не хотел связываться. Тренировки позволили прийти в такую физическую форму, что я потом даже в армии не испытывал нагрузок. Повлияли занятия и на характер — я стал спокойным, сильным духом. Важно и то, что Гладченко учил нас тренировать других. Такое разностороннее развитие повлияло на мою жизнь и работу. В 1992–1995 годах я был инструктором отряда спецназначения и тренировал сборную команду каратэ Томской области. Потом с отрядом расстался и уже больше 20 лет работаю в сфере энергетики. И по-прежнему тренер, занимаюсь с детьми (у меня и у самого маленькие дети). Работать с совсем юными спортсменами непросто, надо максимально дозировано давать информацию, и следить, чтобы человек не испортился, не стал агрессивным, не спешил применять приемы каратэ, а сначала стремился уйти от конфликта. Мастера говорят главную мысль: сначала человек учится защищаться, потом бить. Можно много говорить о философии каратэ, но скорее речь о воспитании. Наши правила — не проявлять агрессию, уважать соперника и всегда стремиться к совершенству. Те, кто занимается единоборствами, чувствует себя здоровым. Становится ясно — дело не в таблетках и врачах, а в себе самом.

На тренировку за вдохновением

Дарья Байкина, одна из ведущих спортсменок детской сборной Томской области Фото: Томская областная федерация каратэ

Здоровье, воспитание — вещи бесценные, но и про спортивный результат томские каратисты забывать не собираются. История у них славная, и в будущем есть все шансы на большие победы.

— Я за стабильность. Важно не потерять то, что наработано, — полагает президент областной федерации. — Сберечь наработки ветеранов и дать новому поколению еще больше возможностей для развития каратэ.

Команда Томской области на Первенстве России в г. Пензе, 2017 г. Фото: Томская областная федерация каратэ

На что сегодня могут рассчитывать наши спортсмены?

Виктор Бельц тренер сборной Томской области по каратэ и завкафедрой физического воспитания ТГАСУ Всегда надо претендовать на высшие достижения, думать о месте в сборной и борьбе за медали. Хотя это очень сложно, претенденты на победы у нас есть. Дети в каратэ в 14-16 лет выходят на пик формы, и у нас сейчас много сильных детей 12-15 лет, они смогут прогрессировать. Мое тренерское педагогическое кредо — не забирайте у ребенка детство! Некоторые хотят, чтобы дети по 10-15 раз в неделю приходили в зал. В итоге к к тому времени, когда пора достигать высот, они устают от каратэ и результат не показывают. Есть тренерская достойная команда — Руслан Аппаев, Вячеслав Михня, Вячеслав Поливаный, Ольга и Вячеслав Малафеевы. Они молоды, в недавнем прошлом сами успешно выступали, а теперь готовы вести детей к высоким результатам. Но вырастить чемпиона — это надо, чтобы звезды сошлись. Нужен интерес родителей, условия для тренировок, внимание властей.

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области всегда каратистов поддерживал:

— Я помню всех начальников департамента с момента открытия нашей федерации, — говорит Вячеслав Тимкин. — Александр Менгунов в 1993 году открывал и расписывался на нашем Уставе, как председатель комитета физической культуры и спорта Администрации Томской области, Геннадий Дробинин всегда положительно реагировал на наше развитие, при Марине Томиловой увеличилось финансирование, она помогала нам проводить крупные соревнования не только томского уровня. Максим Максимов нас слышит, поддерживает, помогает развиваться: с ним мы ежегодно организуем традиционный турнир по каратэ «Сибирский тигр». Об истории помним — Максимов собирал ветеранов-каратистов у себя, награждал благодарностями губернатора Томской области.

Юные каратисты ТОФК Фото: Томская областная федерация каратэ

Впрочем, Вячеслав Тимкин уверен: только деньгами ничего в спорте не решается. Поводы стенать, что их не хватает, всегда найдутся. Но секрет успеха не в финансах:

— Спорт — это энтузиазм. Если есть силы развивать определенный вид спорта, то это огромная внутренняя энергия по развитию бескорыстного фанатизма, — результатом которого станут люди, ученики, спортсмены и окружающие чуть-чуть лучше, а те которые станут лучше тебя, — вот основной результат, который вложили в нас ветераны Томского каратэ, — это, мы стараемся передать новым поколениям. Иногда появляются оснащенные залы и хорошее финансирование, но пропадает результат. Просто на тренировку надо бежать не как на тяжелую работу, а за вдохновением. Когда искренне стремишься сделать человека сильнее, лучше, тогда будет и результат.

Текст: Мария Симонова

Фото: Томская областная федерация каратэ

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