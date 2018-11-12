Водитель VS пешеход. Топ-6 претензий друг к другу

12 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

АВТОР Алина Малютена

«Умирая на пешеходном переходе, пешеход, помни — ты был прав» — знакомая фраза?

Когда дело доходит до выяснения отношений между автомобилистами и пешеходами, последние любят бросаться этой фразой, уповая на свою защищенность законом. Однако водители не отстают: для них эта война тоже нередко заканчивается кровопролитием.

Мы собрали самые распространенные жалобы пешеходов на автомобилистов и автомобилистов на пешеходов и постарались разобраться, как же все-таки выжить на этом поле битвы.

Претензии пешеходов

1. Не пропускают на пешеходных переходах.

Пешеходный переход — пожалуй, главный камень преткновения в конфликте водителей и пешеходов. То место, где эти две стихии сталкиваются чаще всего. Водители часто стремятся поскорее оставить этот страшный участок дороги позади, и это действует на нервы пешеходам — им приходится подолгу стоять возле «зебры» и ждать момента, чтобы все же пересечь проезжую часть.

2. Обливают из лужи.

Бич всех пешеходов, которым приходится идти по узким тротуарам вдоль проезжей части, — лужи разного калибра и автомобилисты, которые со всего размаху ныряют в водяную преграду, создавая мини-цунами из грязи.

3. «Гоняют» во дворах.

Все мы частенько сталкиваемся с водителями, чья скорость в жилой зоне превышает положенные 20 км/час. Это затрудняет движение пешеходов и бывает опасно: во дворах не так много места для маневра.

4. Не видят пешеходов, когда отъезжают с парковки.

Так уж сложилось, что многие парковочные места располагаются там, где пешеходы передвигаются свободно и довольно хаотично. Поэтому нередки ситуации, когда при движении задним ходом автомобили «цепляют» пешехода, оказавшегося в слепой зоне боковых зеркал и зеркала заднего вида.

5. Стараются проскочить на «желтый» перед пешеходным переходом.

Когда разрешающий сигнал светофора на пешеходном переходе сменяется на «желтый», часто автомобилист прибавляет газу, вместо того, чтобы притормозить. Иногда ему удается проскочить до запрещающего сигнала, а иногда подобная торопливость приводит к печальным последствиям: пешеход, не видящий приближающийся автомобиль из-за какого-то препятствия, может уже начать движение и оказаться на проезжей части.

6. Паркуются так, что перегораживают проход.

Парковочных мест мало, а машин намного больше. Нередко автомобилистам небольшой зазор служит едва ли не единственной возможностью припарковать машину. А вот для пешеходов, особенно мамочек с колясками — единственной дорогой, где можно спустить или провезти детское транспортное средство.

Претензии автомобилистов

1. Переходят проезжую часть в неположенных местах.

Одна из самых частых жалоб от автомобилистов. Желание быстро перейти через дорогу, не дойдя 100 метров до «зебры» или же острая необходимость оказаться на другой стороне именно в этом месте — все это вызывает у автомобилистов скрежет зубов и нервный тик. Прежде всего, из-за того, что водитель не всегда успевает среагировать и снизить скорость. А ведь за ним есть еще автомобили.

2. Перебегают дорогу в темноте.

Темные движущиеся объекты ночью и в сумерках очень трудно заметить вовремя. Фары ближнего света освещают примерно 50-60 метров перед автомобилем. В условиях движения это крайне малое расстояние, которое автомобиль может пройти за секунды, и в такой ситуации бывает сложно успеть снизить скорость или остановиться.

3. Переходят по светофору на последних секундах.

Кто в спешке не бежал через дорогу, когда на светофоре оставалось 1-2 секунды до переключения на запрещающий сигнал? По правилам, автомобили обязаны пропускать пешеходов, заканчивающих переход, но иногда на противоположной стороне человека попросту не видно. Особенно на многополосной дороге. И какой-нибудь из стоящих там автомобилей может начать движение на свой свет.

4. Внезапно выбегают на пешеходный переход.

Ситуация схожая с пунктом 3, однако часто происходит на нерегулируемых пешеходных переходах. Особенно опасно, если пешеходный переход расположен в «зазоре» между придорожными кустами, пешехода не видно из-за высокого сугроба, или у края дороги припаркован автомобиль.

5. Непредсказуемое поведение на переходе или перед ним.

Для водителей появление пешехода рядом с переходом однозначно трактуется как намерение пересечь дорогу. Но нередко человек просто стоит или, наоборот, неожиданно начинает движение. Кроме того, слишком долго находиться на проезжей части без явной на то причины крайне нежелательно и опасно.

6. В жилых зонах ходят по проезжей части в наушниках и/или капюшоне и не смотрят по сторонам.

Конечно, в этих местах водители не имеют права слишком быстро ездить. Однако из-за большого количества машин, которые тоже пользуются дорогами, создавать затор и слишком долго стоять, преграждая дорогу другим участникам движения, тоже не нужно.

Человеку за рулем часто бывает сложно оценить ситуацию вокруг: есть ли поблизости пешеходы, не стоит ли кто-то за машиной, каково расстояние до объектов. Особенно трудно разглядеть маленьких детей, которые не видны из-за своего небольшого роста.

Мирись, мирись — больше не дерись

В Правилах дорожного движения есть раздел «Права и обязанности пешеходов», в котором говорится, что пешеходы обязаны переходить дорогу в специально выделенных для этого местах — пешеходных переходах, не создавая при этом затруднений для движения автомобилей.

В свою очередь, водители, движущиеся во дворах, должны не создавать помех для свободного передвижения пешеходов, парковаться в специально предусмотренных для этого местах и вести автомобиль с особой осторожностью. Как это часто случается, правила нарушают и те, и другие.

При движении во дворах, рядом с парковками и когда переходите дорогу (даже к собственного подъезда) обязательно смотрите по сторонам. Если вы двигаетесь по дороге, будьте предельно внимательны. Следите за теми, кто собирается отъезжать с парковки — не всегда водитель может заметить пешехода в зеркало заднего вида.

Старое доброе правило «перед тем, как перейти дорогу, посмотри сначала налево, а потом направо» еще никому не навредило. И забудьте об устаревшем «дойди до середины дороги и остановись». Автомобилей сейчас так много и они так часто совершают маневры опережения или обгона, что остановка посреди проезжей части не гарантирует вам безопасность.

Перед движением по пешеходному переходу — как со светофором, так и без — убедитесь несколько раз в том, что все остановились и вас пропускают. Да, закон защищает вас. Но не вашу жизнь. Пара секунд, которые вы потратите на это, никак не задержат вас.

Светоотражающие элементы на одежде — это, прежде всего, гарантия того, что в темноте приближающийся автомобиль сможет заметить вас на дороге заранее и вовремя остановиться.

Владимир Леонидович, инструктор ДОСААФ стаж вождения 36 лет Могут пешеходы, находясь на переходе, танцевать, газету читать и по сторонам смотреть? Не могут. А на тротуаре могут? Могут. Так вот, переходы — это места, где пешеход оказывается на территории для автомобилей, значит, он должен быть предельно внимателен. А пешеходы — это такие же участники движения, как и автомобилисты, и они, равно как и автомобилисты, не имеют права создавать помехи для других участников движения.

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