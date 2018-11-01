Театральный обзор: какие спектакли стоит посмотреть в Томске в ноябре

1 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Сцена из спектакля «Осторожно, эльфы!»

АВТОР Мария Симонова

После сумасшедших по насыщенности театральными событиями сентября и октября на сценах наступило относительное затишье.

Хотя «пустым» ноябрь, конечно, не выглядит. В «Скоморохе» долгожданная вечерняя премьера, гастроли позволят увидеть спектакли и Театра наций, и соседей из закрытого города, а еще есть редкая возможность послушать, как читает стихи Евгений Казаков.

Гастроли Северского театра для детей и юношества

13 и 14 ноября, 19:00. Томский театр юного зрителя

Сцена из спектакля "Барышня-крестьянка" Фото: Северский театр для детей и юношества

Северский театр для детей и юношества — нечастый гость на томских сценах. Но 1-2 раза в год возможность узнать, чем сейчас живет этот театр, есть. В ноябре художественный руководитель северчан Александр Загораев выбрал для представления томичам два спектакля: недавнюю премьеру «Барышню-крестьянку» и уже несколько лет идущую в театре постановку «Мой бедный Марат».

«Барышня-крестьянка». 13 ноября, 19:00

Одну из самых искрометных и солнечных «Повестей Белкина» Александра Пушкина зрители любят. В Томске спектакль Романа Виндермана по ее мотивам под названием «Из Пушкина нам что-нибудь!» много лет играли в «Скоморохе». В Северске историю о молодой барышне, переодевшейся в крестьянку ради знакомства с сыном соседа (семьи героев, разумеется, были в ссоре), поставила актриса театра и кино, молодой режиссер из Рыбинского драматического театра Мария Сельчихина. В родном городе она уже ставила спектакль-шутку по повести классика. Работу увидел Александр Загораев (в прошлом — артист Рыбинской драмы, а также сокурсник Марии по театральному институту), пришел в восторг и пригласил режиссера на постановку.

Действие истории Мария Сельчихина перенесла в наше время. Ее «Барышня-крестьянка» — грезы современной девушки, мечтающей о любви. Озорная по сюжету и слогу история в северской постановке выглядит очень светлой даже визуально — герои облачены в белые одежды (художник спектакля — Леонид Пантин, часто работающий в Томске и Северске с Александром Загораевым).

В спектакле заняты Анастасия Иванова, Руслан Ковязин, Жанна Морозова, Сергей Иванов, Евгений Андриянов, Лана Девяшина, Иван Непомнящий, Наталья Дуброва и Лилия Грекова.

«Мой бедный Марат». 14 ноября, 19:00

Когда-то пьеса Алексея Арбузова «Мой бедный Марат» ставилась буквально по всей стране — в 1965 году она шла в 45 городах! Полюбили эту историю и за границей. Хотя история трех героев связана с Великой Отечественной войной, и встречаются юные Лика, Марат и Леонидик в блокадном Ленинграде, она про любовь, про мечты о счастье, и поэтому понятна всем. В наших краях к «Моему бедному Марату» театры не обращались уже давно. А Александр Загораев сначала поставил пьесу Арбузова на сцене Прокопьевского драматического театра, потом вернулся к ней в 2015 году, в год 70-летия Победы, в Северске.

Художником спектакля стала Елена Сенатова — она же работала вместе с Загораевым в Томском ТЮЗе над спектаклями «Ночь святого Валентина» и «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». На сцене двухэтажные декорации и костюмы в духе прошедшей эпохи. Режиссер не стал переносить действие в современность. На первый взгляд история выглядит бытовой, но все не так просто. Загораев дает зрителям возможность воспринимать «Моего бедного Марата» и как притчу.

Тем, кто хорошо помнит сюжет пьесы, есть смысл идти на спектакль ради работ артистов. В спектакле играют те, кто побеждал на местных фестивалях и кого не так уж часто сегодня удается увидеть на сцене в Томске в больших ролях. Наталья Гитлиц выигрывала конкурс молодых актеров, а в прошлом году получила областную «Маску» за «Лучшую главную женскую роль». Руслан Ковязин несколько раз побеждал на конкурсе молодых актеров. Также в спектакле занят Иван Непомнящий.

Спектакль «Игра»

16 ноября, 19:00 и 17 ноября, 18:00. Театр куклы и актера имени Р. Виндермана «Скоморох».

Афиша спектакля "Игра" Фото: Театр куклы и актера имени Р. Виндермана «Скоморох»

В «Скоморохе» долгожданная премьера вечернего спектакля. Прошлый спектакль для взрослого зрителя, «Пикник», здесь выпустили весной 2017 года. Он принес Томску первую в истории Национальную театральную премию «Золотая Маска» за лучшую женскую роль в спектакле театра кукол.

На сей раз главный режиссер театра Сергей Иванников обратился к роману Федора Достоевского «Игрок». Постановщик спектакля признается, что из всего творчества классика больше всего любит это произведение и считает его самым нетипичным для автора. Любопытна и история написания этого текста: Достоевскому срочно нужны были деньги, и он был поставлен своим издателем в очень жесткие временные рамки. Как создается роман, смогут «подглядеть» зрители — среди героев спектакля не только персонажи «Игрока», но и сам писатель, его помощница-стенографистка Анна Сниткина, а также бывшая возлюбленная Достоевского Аполлинария Суслова. Инсценировку по роману написал красноярец Александр Хромов, он участвовал в создании многих спектаклей Сергея Иванникова, в том числе приложил руку к «Пиковой даме» и «Пикнику».

Художник «Игры» также Сергей Иванников. На сцене в этой постановке появятся и артисты, и куклы. А вот без видео в этот раз удастся обойтись. Музыкальным оформлением занимался также режиссер, интересно, что какой лейтмотив выбрать для спектакля, ему... приснилось! Название композиции пока держится в тайне. Зато ясен жанр: рулетка в двух действиях. И обещана атмосфера игры, мистики, азарта.

В «Игре» заняты: заслуженная артистка РФ Марина Дюсьметова, Юрий Орлов, Сергей Макаров, Михаил Лебедев, Олеся Кондратьева, Михаил Митерев, Сергей Мириев, Виктория Баленко, Ольга Ботева, Михаил Селищев, Мария Панферова.

Гастроли Театра наций. «Осторожно, эльфы!»

17 ноября, 17:00. Томский театр юного зрителя

Сцена из спектакля «Осторожно, эльфы!» Фото: Государственный театр наций

Редкий случай: свой спектакль в Томске покажет Государственный театр наций. При поддержке «СИБУРа» в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел» в наш город привезут детский спектакль «Осторожно, эльфы!». Его поставили режиссеры Вячеслав Игнатов и Мария Литвинова, лауреаты «Золотой Маски». С их творчеством томские зрители могли познакомиться на двух спектаклях. В 2014 году на фестивале «Ковчег» в «Скоморохе» сами Мария и Вячеслав сыграли совершенно очаровательную «Сказку, которой не было». А в 2015 году Игнатов сочинил в Томском ТЮЗе своеобразный спектакль «Рыцарь и свеча».

В театре наций постановщики выбрали редкий для российских театров жанр детектива. Зрители узнают: пропала девочка! Сначала Лиза была обычным ребенком, училась в школе, проводила часы за компьютерными играми и телевизором. А в 10 лет вдруг начала фантазировать, мечтать. Забросила гаджеты и стала звать родителей на прогулки, в лес и в горы, на карусели. Им, конечно, было некогда, они много работали и не хотели играть с дочерью. И вот она исчезла, основная версия — ребенка заманили за собою коварные эльфы. Без опытных эльфологов в поисках не обойтись, а помогать им будет весь зрительный зал! «Осторожно, эльфы» — история интерактивная. Просто наблюдать у публики не получится. Следователи проведут спецподготовку для «поисковой группы», кому-то доведется выйти на сцену, другие будут подсказывать эльфологам. Поиск эльфов и пропавшей девочки — дело азартное и объединяющее два таких разных мира. Мир взрослых и мир детей.

Художник спектакля Театра наций также Мария Литвинова. На сцене только одна декорация, зато очень непростая — это огромный шкаф с множеством ящиков. Конечно, он волшебный и во время действия превращается то в кровать, то в чемодан, то вообще становится большим экраном, где начинается театр теней. А еще в любом ящике может оказаться важная улика.

Поэтический вечер Евгения Казакова

30 ноября, 19:00. Школа музыки, театра и кино «Виртуозы»

Евгений Казаков Фото: Олеся Качесова

Актер Евгений Казаков играет почти во всех театрах Томска и Северска, он один из самых известных и любимых артистов наших широт. Он занят во многих спектаклях, а стихи читает нечасто. Поэтический вечер — редкая возможность часа полтора слушать любимые стихи артиста и наслаждаться магией этого действия.

Завораживать зал в одиночку Евгений Казаков прекрасно умеет — его моноспектакль, постановка Натальи Корляковой «Господин Ибрагим и цветы Корана», сначала 5 лет шел в Северске, теперь 3-й сезон идет в Томской драме. Интерес зрителей со временем только растет. И эксперты на международном фестивале «Монокль» в Петербурге тоже отдали главный приз именно этому артисту.

На сей раз читать стихи Евгений Казаков будет в «Виртуозах», в небольшом, уютном зале. Обстановка лаконична, музыки и декораций тоже не предполагается — можно будет полностью сконцентрироваться на тексте, манере чтения актера, его энергетике. А еще знать, что поэтический вечер, в отличие от репертуарного спектакля, событие совершенно неповторимое. И в этой уникальности есть своя притягательность.

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