Афиша Томска. Ожидаемые мероприятия ноября — 2018

В ноябре Томск ждет несколько интересных гастролей. Для меломанов — Оркестр Гленна Миллера, группы «Пикник» и «Ночные снайперы». Для театралов — спектакли Театра наций и Северского музыкального театра. А для любителей посмеяться — Галустян и Ревва, а также Stand up comedy.

Спектакли

«Мой внук Вениамин» — удивительно пронзительная история семейных отношений. Главная героиня Эсфирь живет воспоминаниями о прошлом, в ее памяти традиции и порядки из детства. Властная и привыкшая все решать за других, она безуспешно подыскивает своему сыну правильную невесту. И вот однажды решается на важный шаг — отправляется в свой родной Бобруйск и привозит оттуда юную красавицу, наследницу «проверенной» семьи. Казалось бы, все складывается удачно, но четкий план обустройства нового мира по старым порядкам вдруг рушится.

Когда и где: 8 ноября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 1200 — 2500 рублей

Аудитория: 16+

В основе истории — книга Григория Остера «Дети и эти». Один из самых любимых и ироничных современных российских писателей в своих рассказах «поменял» ребят и их родителей местами. Дети у него взрослые, а старшее поколение ведет себя по-ребячески… Такой «перевертыш» — возможность для всей семьи посмотреть на себя со стороны и по-новому отнестись к привычным ситуациям.

Когда и где: 7 и 8 ноября в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 11.00, 290 рублей

Аудитория: 6+

Роман великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского «Игрок» часто называют «историей обыкновенного безумия», «Историей азарта», «произведением жестоким до жестокости», «романом об идее-страсти» и о герое, съеденном идеей. Действие разворачивается в вымышленном европейском городе с говорящим названием Рулетенбург — средоточии азарта, ломающим судьбы и заставляющим подчиниться единственной страсти — Игре!

Когда и где: 16 и 17 ноября в театре «Скоморох»

Стоимость билетов: 350 рублей

Аудитория: 16+

Детективный участок. Начинается расследование важного дела: пропала девочка, и, кажется, в этом замешаны опасные эльфы. Они действуют аккуратно и стараются оставаться незамеченными: рассказывают ребятам удивительные истории и погружают в мир фантазий, выбраться из которого невероятно сложно.

Зрителей ждет интерактивный спектакль с элементами театра теней от лауреатов «Золотой маски» Марии Литвиновой и Вячеслава Игнатова.

Когда и где: 17 ноября в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 16.00 — 17.00, 300 — 400 рублей

Аудитория: 6+

Это проникновенная история о любви провинциального учителя астрономии Марина Мирою и избалованной столичной красавицы Моны, вспыхнувшей и погасшей так внезапно, как свет падающей звезды. За несколько часов, подаренных им судьбой, герои смогли испытать настоящее счастье и понять, что созданы друг для друга. К сожалению, они оказались слабее обстоятельств и сложившихся стереотипов и не смогли найти силы, чтобы бороться за свою любовь и изменить установленный порядок вещей.

Когда и где: 20 ноября в Театре драмы

Время и стоимость билетов: 19.00, 350 — 500 рублей

Аудитория: 12+

Концерты

Александр Ревва и Михаил Галустян — одни из самых известных российских юмористов. Их совместное выступление приобретает статус уникального события, которое невозможно пропустить. В программе — совершенно новые юмористические номера, в фирменном стиле звезд.

Когда и где: 3 ноября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 1200 — 5500 рублей

Аудитория: 18+

Новая программа известной рок-группы называется «Левитация». К работе над шоу подключились лучшие умы кибернетической мысли Петербурга. Всё идёт к тому, что в полёт отправятся не только воображаемые персонажи, но и вполне реальные предметы.

Концерт будет состоять из двух отделений. В первом, среди прочих, в новом прочтении прозвучат «Театр абсурда», «Нет берегов», «Кукла из папье-маше» и «Лакомо и ломко», в которой предполагается фантастический акт левитации.

Во втором отделении добрая половина времени будет отдана старым песням — «визитным карточкам» группы. Какой концерт «Пикника» можно представить без таких песен как «У шамана три руки», «Фиолетово-черный», «Египтянин», «Из мышеловки», «Говорит и показывает»?

Когда и где: 16 ноября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 1400 — 2800 рублей

Аудитория: 6+

Юбилейный тур одной из самых влиятельных групп в истории российской музыки «Ночные Снайперы» посвящен 25-летию творческой деятельности. К этой знаменательной дате группа готовит альбом The Best, в который войдут самые любимые хиты «Снайперов» в новых аранжировках. Композиции с этого альбома порадуют своим проникновенным звучанием тысячи поклонников на юбилейных концертах в разных городах и странах.

Когда и где: 19 ноября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 1500 — 3600 рублей

Аудитория: 16+

Когда и где: 22 ноября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00,1000 — 3800 рублей

Аудитория: 6+

Коллектив был образован американским тромбонистом и аранжировщиком Гленном Миллером в далеком 1937 году, и с тех пор меломаны со всего света заслушиваются джазовыми и свинговыми композициями оркестра, многие из которых стали классикой джаза.

Гости концерта услышат легендарные хиты — Moonlight Serenade, The Amеrican Patrоl, Chattanooga Choo Choo, In The Mood, String оf Реarls и многие другие.

Одно из самых популярных комедийных шоу в России, благодаря которому стендап стал не просто отдельным жанром, но и большим самостоятельным движением. В Томск с концертом приедут: Стас Старовойтов, Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков и Елена Новикова.

Когда и где: 30 ноября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 1200 — 3300 рублей

Аудитория: 18+

Кино

Фильм ужасов «Оверлорд»

Накануне высадки союзников в Нормандии два американских десантника проникают в оккупированный немцами посёлок, чтобы разрушить их радиомачту. Лазутчикам предстоит столкнуться не только с фашистскими военными, но и с паранормальными последствиями нацистских экспериментов.

В главных ролях: Уайатт Рассел, Джон Магаро, Йохан Филип Асбек, Боким Вудбайн, Матильда Олливье, Йен де Кестекер, Адам Коллинз, Джейкоб Андерсон, Йован Адепо, Элен Кардона.

Когда и где: с 3 ноября в «Киномаксе», Kinopolis, «Октябре» и Goodwin Cinema

Аудитория: 18+

Криминальная драма «Магазинные воришки»

Большая семья бедного японского рабочего живет на пенсию бабушки и мастерски ворует разную мелочь в больших супермаркетах. В один из холодных зимних дней Осаму и его сын находят на улице маленькую голодную девочку Юри. В этой, на первый взгляд, обычной семье не хватает денег, зато много любви и заботы друг о друге. Они решают оставить малышку себе, ведь ее родным до нее нет дела. Вскоре в новостях сообщают о пропавшей девочке, но новые родители не торопятся возвращать Юри. Тогда в их жизни начинаются серьезные проблемы, которые приводят к раскрытию важных тайн…

В главных ролях: Кирин Кики, Рири Фрэнки, Сосукэ Икэмацу, Сакура Андо, Ёко Моригути, Маю Мацуока, Моэми Катаяма, Акира Эмото, Юки Ямада, Дзё Каири

Когда и где: с 8 ноября в «Киномаксе»

Аудитория: 16+

Фэнтези «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

Могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд пойман в Штатах, но не собирается молча сидеть в темнице и устраивает грандиозный побег. Теперь ничто не помешает ему добиться своей цели — установить превосходство волшебников над всеми немагическими существами на планете. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит. В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих друзей и членов семей.

В главных ролях: Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Джонни Депп, Кэтрин Уотерстон, Дэн Фоглер, Зои Кравиц, Элисон Судол, Эзра Миллер, Кармен Эджого, Клаудия Ким.

Когда и где: с 15 ноября в «Киномаксе», Kinopolis, «Октябре», Fакел и Goodwin Cinema

Аудитория: 13+

Мультфильм «Ральф против интернета»

На этот раз Ральф и Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы Интернета, который может и не выдержать сокрушительного обаяния громилы.

В главных ролях: Кристен Белл, Галь Гадот, Мэнди Мур, Джон Си Райли, Келли Макдоналд, Джоди Бенсон, Тараджи П. Хенсон, Алан Тьюдик, Аулии Кравальо, Минг-На.

Когда и где: с 22 ноября в «Киномаксе», Kinopolis, Fакел и Goodwin Cinema

Аудитория: 6+

Приключенческий боевик «Робин Гуд: Начало»

Ветеран Крестовых походов Робин из Локсли и его командир-мавр по возвращении в Англию видят, что родная страна погрязла в коррупции. Вместе они решают изменить положение дел и запускают маховики массовой революции, в центре которой окажется загадочный разбойник.

В главных ролях: Тэрон Эджертон, Джейми Дорнан, Бен Мендельсон, Пол Андерсон, Джейми Фокс, Ив Хьюсон, Джошуа Хердман, Тим Минчин, Бьёрн Бенгтссон, Йен Пек.

Когда и где: с 29 ноября в «Киномаксе», Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 16+

Выставки

Экспозиция собрана из работ современных томских художников: Николая Исаева, Лукии Муриной, Наташи Юдиной, Мити Главанакова, Аксиньи Сарычевой, арт-групп «Сну Сну» и «Вывоз снега». Часть работ были представлены в рамках выставки «Томск в разрезе» в пространстве завода «Сибкабель» (сентябрь 2018).

Когда и где: до 17 ноября в галерее «В Главном»

Время и стоимость билетов: 10.00 — 19.00, вход свободный

Аудитория: 16+

Выставка посвящена 60-летию художника. Шаржи и карикатуры принесли Борису Перцеву известность, но по-настоящему и безоговорочно сердца томичей покорили его акварели. Тонкие и богатые по колориту пейзажи, виды Томска во все времена года, цветочные натюрморты — каждая из представленных на выставке акварелей прекрасна по-своему.

Когда и где: до 30 ноября

Время и стоимость билетов: 11.00 — 19.00, 50 — 100 рублей

Аудитория: 6+

Томский областной художественный музей представляет персональную выставку предметов африканского ритуального искусства Западной и Центральной Африки Павла Ушакова.

Коллекция включает более 80 предметов, относящихся к традиционному африканскому искусству. Ритуальные маски, используемые в обрядах инициации, карнавалах, тайных обществах, магических обрядах. В коллекции широко представлено искусство резьбы по дереву и деревянной скульптуры. Связь человека с Божествами, духами предков и природы осуществляется через поклонение и жертвоприношения идолам, что создает богатство стилей и форм ритуальной скульптуры. Примитивный стиль племени Тив и Джукун контрастирует с изысканными формами Ибибио и Иджав.

Когда и где: до 27 ноября в художественном музее

Время и стоимость билетов: 11.00 — 19.00, 50 — 100 рублей

Аудитория: 16+

Общество

Карин Фрик — ведущий научный сотрудник и член управляющего совета цюрихского Института Готлиба Дутвайлера, старейшего think tank’а в Швейцарии. Более двадцати лет Фрик занимается анализом тенденций развития и упадка в экономике, общественной жизни и потреблении, уделяя особое внимание прогнозированию будущего, инновациям, изменению людей и рынков.

Когда и где: 1 ноября в главном корпусе ТГУ

Время и стоимость билетов: 18.30, вход свободный по предварительной регистрации

Аудитория: 18+

Мережка — обереговая вышивка. Несмотря на свою древнюю историю, мережка актуальна по сей день и используется в дизайнерских коллекциях по всему миру. Курс по вышивке мережкой от Нины Панюковой поможет освоить вышивку мережкой, даже если этого никогда не делали. На отработку каждого занятия дается 1 неделя, для комфортного прохождения и усвоения материала.

Когда и где: 4, 11, 18 и 25 ноября в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 16.00 — 18.00, 500 рублей

Аудитория: 10+

Кибернетическая атака от SIBERIA SOUND SYSTEM в Make Love Pizza. Это продолжение серии вечеринок, которая пройдёт по Сибири. Начало было в Новосибирске, сейчас — Томск и потом Барнаул. Музыкальная составляющая вечеринки не имеет определенных рамок, но базируется на техно и электро.

Когда и где: 3 ноября в пиццерии Make Love Pizza

Время и стоимость билетов: 23.00, 200 рублей

Аудитория: 18+

На мастер-классе, который проведет волонтер БФ «Зоозащита» Лана Васичкина, участники смогут создать пенал из фетра. Гость мероприятия — кошка Василиса, главный кото-волонтер, который будет вдохновлять на создание шедевров.

Когда и где: 4 ноября в мастерской «ЛуКошка»

Время и стоимость билетов: 14.00, 300 рублей

Аудитория: 12+

Если ты знаешь на какой машине стоит путешествовать в 1985 год, сколько детей в семье Уизли, как зовут Сейлор Юпитер, то тебе непременно стоит принять участие в квизе. Собирай команду и присоединяйся!

Когда и где: 10 ноября в библиотеке «Зеленая лампа»

Время и стоимость билетов: 15.00, 300 рублей

Аудитория: 16+

Томское общество сознания Кришны приглашает на традиционный индийский Праздник сладкой горы. Гостей ждут лекции, культурная программа, индийская ярмарка. Также будет работать специальный буфет с большим разнообразием сладостей и закусок. В завершении праздника состоится раздача огромного торта.

Когда и где: 10 ноября в РК Fакел

Время и стоимость билетов: 13.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Биолог и популяризатор науки Александр Панчин расскажет о нейробиологии паранормального опыта. А материаловед и выпускник «Школы лекторов» фонда «Эволюция» Денис Пахомов — о том, как устроены вещи и почему они иногда ломаются.

Когда и где: 18 ноября в Пушкинке

Время и стоимость билетов: 15.00, вход свободный по предварительной регистрации

Аудитория: 16+

