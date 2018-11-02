Ночь искусств — 2018 в Томске: самое интересное

2 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Ночь искусств — это ежегодная всероссийская акция, во время которой учреждения культуры открывают свои двери для зрителей и представляют новый взгляд на свои коллекции. Слоган Ночи искусств в этом году — «Искусство объединяет».

О том, что приготовили для гостей томские музеи, Дом ученых и Пушкинская библиотека — читайте в нашем гиде.

Краеведческий музей: тяжелый металл и бумажная архитектура

Томский краеведческий музей будет экспериментировать с форматами и жанрами. К уже работающим и популярным выставкам «Томский Retro Instagram» и «Экспресс-панорама: Архитектура свободы» добавятся экскурсии и мастер-классы от сотрудников музея и творческие встречи с известными людьми города.

Уникальным событием «Ночи искусств» станет презентация выставки «Хэви метал. Металлы в жизни человека». В ней на примере музейных предметов показаны разнообразные способы обработки и применения металлов человечеством с древнейших времен до современности. Посетители выставки научатся слышать и различать звуки, издаваемые металлом. И только на «Ночи искусств» вы сможете поиграть в эту игру с томской рок-группой «БО».

А Томская филармония, давний партнер музея, приглашает посетить концерт органной музыки «Орган для двоих» и услышать любимые классические произведения.

Подробнее

Когда и где: 4 ноября в краеведческом музее

Время и стоимость билетов: 18.00, 300 рублей

Аудитория: 12+

Художественный музей: «Осенний вальс»

Уже в фойе гостей встретит Кот Ученый и проведет викторину. В том же пространстве размещена новая выставка из частной коллекции «Магия Африки». Ритуальное искусство Западной и Центральной Африки».

Гостей ждут мастер-классы «Силуэты Африки», «Осваиваем искусство грима», «Тайны реставратора» и другие. Можно будет посетить экскурсии по постоянной экспозиции музея. А также юбилейную выставку скульптора Леонтия Усова и творческую встречу с ним лично.

В Ночь искусств в художественном музее можно будет услышать концерт-сюрприз студентов Томского музыкального колледжа им. Э.Денисова, увидеть русский вальс в исполнении танцоров Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций, а потом станцевать его самостоятельно на мастер-классе «Учимся искусству вальса».

Подробнее

Когда и где: 4 ноября в художественном музее

Время и стоимость билетов: 17.00 — 23.00, 200 — 350 рублей

Аудитория: 6+

Музей деревянного зодчества: «Архитектор Крячков встречает гостей»

В 1911 году известный томский архитектор Андрей Дмитриевич Крячков построил для своей семьи дом, в котором сейчас располагается музей деревянного зодчества. И в «Ночь искусств» можно будет услышать интересную историю о строительстве дома и деятельности архитектора, а также окунуться в ушедшую эпоху и познакомиться с супругой А.Д. Крячкова.

Кроме того, обещают ожившие статуи древних храмов Индии, восточные танцы и фотосессию в сари; мастер-класс по лепке из глины, роспись гипсового чайничка как символа гостеприимства, шахматный турнир и многое другое!

Подробнее

Когда и где: 3 ноября в Музее деревянного зодчества

Время и стоимость билетов: 18.00 — 22.00, 100 — 200 рублей

Аудитория: 6+

Дом ученых академгородка: танцы и лоскутное шитье

В Ночь искусств во всех залах пройдут открытые занятия творческих объединений Дома. Для гостей станцуют участники детского театра танца «Кубики» и студии бального танца «Осенняя кадриль»; Маленький академический театрик проведет открытую репетицию нового проекта «Вокзал для своих» с элементами мастер-класса по актерскому мастерству от ведущего актера Томского театра драмы Андрей Сидоров, председатель Томского отделения Союза театральных деятелей России.

В выставочном зале все желающие, независимо от возраста и подготовки, смогут научиться азам пэчворка (техника лоскутного шитья) и росписи по камням.

Подробнее

Когда и где: 4 ноября в Доме ученых академгородка

Время и стоимость билетов: 19.00 — 22.00, вход свободный

Аудитория: 16+

Сибирский филиал ГЦСИ-РОСИЗО: Science Short 2018

В Сибирском филиале центра современного искусства покажут 11 короткометражных картин шестого фестиваля научно-популярного кино «Science Short 2018». В программе показа — «Цельногенетический бобр» (Татьяна Кургина, Юлия Меркульева), «Теория невероятностей» (Сергей Владимиров), «Тыц!» (Тимур Галимов), «Момент истины» (Игорь Шукшин), «Через тернии» (Яна Фомина, Анастасия Харькова), «Зигмунд на кухне» (Антон Лопанин, Марина Щебетунова) и другие. А также 8 работ из внеконкурсной программы.

Подробнее

Когда и где: 4 ноября в СФ ГЦСИ

Время и стоимость билетов: 16.00, вход свободный по предварительной регистрации

Аудитория: 18+

Пушкинская библиотека: читаем «Муму»

В Областной библиотеке им. А.С. Пушкина состоится спектакль «Муму» по рассказу И.С. Тургенева в исполнении актеров театра-студии «Ступени» (руководитель Илья Гваракидзе).

Подробнее

Когда и где: 4 ноября в Пушкинке

Время и стоимость билетов: 19.00, вход свободный

Аудитория: 12+

«Тепло» в Доме искусств

В областном Доме искусств пройдет акция «Твоё тепло, моё тепло...», в рамках которой можно будет посетить выставки картин, костюмов, батика, работ мастеров декоративно-прикладного искусства. В литературном музее будет представлена экспозиция, посвященная 55-летию Томской писательской организации.

Подробнее

Когда и где: 4 ноября в Доме искусств

Время и стоимость билетов: 14.00, вход свободный

Аудитория: 12+

Театр драмы: жених для Липочки и «Хитроумные влюбленные»

«Ночь искусств» в Томском областном театре драмы стартует с интермедии «Театр начинается…». Зрители смогу выбрать жениха для Липочки из спектакля «Банкрот», сразиться на дуэли, пройтись по подиумной дорожке в театральных костюмах, спеть и станцевать с бродячими артистами. В фойе театра будут работать тематические выставки, на которых будут представлены элементы декораций и реквизит из спектаклей, а также фотографии актеров за кулисами. В 18.00 мероприятия акции продолжит спектакль «Хитроумные влюбленные», поставленный по комедии Лопе де Вега.

Подробнее

Когда и где: 4 ноября в Театре драмы

Время и стоимость билетов: 17.00, 250 — 650 рублей

Аудитория: 16+

«Старая, старая сказка» в филармонии

Томская областная государственная филармония подготовила концертную программу «Старая, старая сказка». Для зрителей прозвучит не только музыка Андрея Петрова, написанная для известного фильма Надежды Кошеверовой, но и фрагменты из произведений Э. Денисова, А. Шнитке, М. Мусоргского, П. Чайковского, И. Стравинского, Э. Артемьева, Г. Миллера. А еще на концерте вы сможете сфотографироваться с музыкантами, артистами и инструментами.

Подробнее

Когда и где: 4 ноября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 12.00, 300 — 500 рублей

Аудитория: 0+

Тэги/темы: