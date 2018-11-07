Строительство и реновация в Томске. Евгений Паршуто рассказал о перспективах региона

7 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Администрация Томской области

В конце октября в Томске прошел II съезд строителей Томской области, на котором встретились архитекторы и чиновники, проектировщики и строители, ученые и специалисты по охране исторического наследия.

Одно из самых важных и интересных выступлений — презентация вице-губернатора Томской области Евгения Паршуто «Строительный комплекс Томской области. Итоги и перспективы», которую он представил на пленарном заседании. В презентации говорится о динамике жилищного строительства в последние годы, районах новой застройки, перспективах реновации в Томске и многом другом. Публикуем тезисы и слайды презентации без сокращений.

«Всех очень интересует, сколько в регионе вводится жилья. Вы видите, что в 2015 году у нас был рекорд — 700 тыс. м2, после него темпы резко упали на 30% и в течение трех лет держатся на определенном уровне. На самом деле, для рынка это хорошо, потому что все, что касается рекордов — здорово, но рекорды должны быть осознаны. В 2015 году взлет был за счет программы Жилье для российской семь и за счет массового ввода индивидуальных жилых домов. Сейчас идет поступательный рост. Мы себя не успокаиваем, потому что ситуация довольно сложная. Все строители практикующие, которые строят сегодня дома жилые, они понимают, о чем я говорю».

«Этот слайд мы показываем впервые, на нем наши основные застройщики. Вообще, на территории Томской области работают 92 компании, которые за последние 3,5 года построили хотя бы один многоквартирный дом.

Посмотрите какая картинка. У нас 53% — это наша главная, самая мощная, группа компаний ТДСК. 80% строит десятка компаний, которая на рынке себя более-менее уверенно чувствует. Все остальные компании строят по одному дому в 2-3 года. Это ситуация для РФ уникальная, мы ее тоже неоднократно на федеральной повестке поднимали. Что с этим делать, надо на съезде поговорить».

«Хотя мы все время концентрируемся на строительстве в крупных городах, в селе тоже есть жизнь и динамика жилищного строительства. Но его все меньше и меньше, и это пугает. Поэтому наши программы, о которых говорит губернатор и которые мы продвигаем — „Губернаторская ипотека“ и „Бюджетный дом“ — должны стимулировать строительство на селе. Мы не можем все сконцентрироваться в рамках томской агломерации. Для нас сельское строительство очень важно».

«Долевое строительство, о котором только ленивый не говорит — самый большой камень преткновения после изменений в федеральном законодательстве. У нас в Томской области четыре года последовательно идет довольно резкое снижение долевого строительства. Мы не попадаем сегодня в эту патовую ситуацию, потому что и так строим другим способом. Многие наши флагманы строят готовые квартиры, продают на рынке и процент долевого участия у нас очень небольшой.

Но при этом тот проблемный сектор, который возник (я имею в виду обманутых дольщиков), занимает он все больший процент, поскольку долевое участие сужается, но при этом сохраняется ситуация с проблемными жилыми домами. В реестре Минстроя так и остается 17 жилых домов».

«Что касается ипотечного рынка, мы специально показали российскую ситуацию и ситуацию в Томской области. Она абсолютно зеркальная. Наблюдается рост ипотечного кредитования — правда, тут надо разбираться, какой это рынок, первичный или вторичный, и как он влияет на развитие строительной отрасли. Тем не менее, четвертый год динамика положительная. Я думаю, что Томская область в 2018 году покажет рост как минимум на 15-20%».

«Сколько строится жилья в регионе и сколько нужно, чтобы строилось. Все время мы в разговоре с нашими крупными застройщиками говорим, что у нас запас — выданные разрешения на строительство многоквартирных жилых домов — все время примерно около миллиона квадратных метров. Эта ситуация сохраняется, хотя мы понимаем, что в этом миллионе есть и рискованные зоны, и дома, которые строятся с нарушениями сроков. Но, тем не менее, такое количество жилья сегодня в заделе у строителей есть».



«В прошлом году мы тщательно анализировали ситуацию с приоритетными районами жилищного строительства. Очень большая ёмкость территории, в общем-то, пригодна для жилищного строительства: 1,5 тыс. га и примерно 12 млн м2. Это периферийное строительство, фактически не затрагивающее центр города, саму территорию города. Это, в основном, строительство на сельских территориях.

Вы знаете, что город за последние пять лет перешел на левобережье, активно осваиваются и бывшие сельские территории, и земли сельхозназначения. Мы называем это — «город выворачивается наизнанку», мы строим там, где можем строить, где минимум обременений. К сожалению, эта ситуация заканчивается и я думаю, мы об этом тоже серьезно поговорим».

«Здесь несколько инфраструктурных проектов несколькими мазками. Большие транспортные проекты — развязка на 76-м километре под условным названием „Северная“, которую мы уже строим, она разгрузит АРЗ и будет способствовать формированию транспортно-пересадочного узла томской агломерации. Это развязка на площади Транспортной, это большой инфраструктурный проект дороги Томск-Тайга, который нужно увязать с малым транспортным кольцом, и с будущим большим транспортным кольцом. Также указана сеть новых социальных объектов — в первую очередь школьных зданий, яслей и других объектов, которые будут способствовать развитию территории и строительства в целом».

«Аварийное жилье — это тема, которая отдельным разделом идет в нацпроекте «Жилье и городская среда». Вы знаете, что первый этап мы успешно выполнили, Томская область переселила 7 тыс. человек, построила 100 тыс. кв.метров жилья благодаря федеральному финансированию.

На сегодняшний день аварийными признано 615 домов с количеством жителей более 11 тысяч. Мы рассчитываем, что второй этап программы переселения аварийного жилья пройдет в штатном режиме и мы также получим достаточное финансирование для решения этой проблемы».

«Мы будем говорить на нашем съезде о проблеме реновации территори. Нам нужно заниматься градоустройством не только областного центра, но и Северска, Асино, Колпашево и Стрежевого. Вы знаете, в самом северном городе у нас первый микрорайон, самый центр освободился от аварийного жилья и сегодня это пустое поле для проектировщиков, для градоустроителей. Что разместится на этом поле — большой вопрос, и нужно этим заниматься.

Что касается возможности для реновации в областном центре — такие возможности есть, такие районы есть. Другое дело, по какому пути мы пойдем, как это будет осуществляться: по московскому, столичному сценарию, или будет местный, сибирский акцент, потому что у нас таких финансовых возможностей нет».

«Это параметры национального проекта, который нас ожидает с 2019 по 2024 год. Нам нужно будет построить 3 млн 760 тыс. м2 — это параметры задания на Томскую область. Для этого у нас будут финансовые ресурсы в размере 6 млрд 300 млн рублей на аварийное жилье и 2,8 млрд на формирование комфортной среды. Это те ресурсы, которые сегодня обозначены в национальном проекте, но мы, естественно, показали, что их будет недостаточно. Понимаем, что бюджетные деньги только катализатор для того, чтобы в регионе нашли возможности решить задачи, которые обозначены в нацпроекте».

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