Еда. Рецензии.

Ужин в кафе «Сампо»

9 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

При небольшой гостинице «Абажуръ» есть кулинария и кафе «Сампо». Постояльцы там завтракают, а все желающие могут пообедать или поужинать.

А поскольку эксперименты — наше все, то в один осенне-зимний вечер мы отправились в новое место разведать обстановку.

Где: в деревянном доме по ул. Дзержинского, 34/3, то есть во дворах. Следуйте по стрелке, и вас ждет успех. Кулинария работает ежедневно с 9:00 до 20:00.

Интерьер: небольшой деревянный дом, резные наличники… Кафе располагается в подвале и не слишком выбивается из общей стилистики — здесь явно чувствуется «русский дух».

Прямо у входа — изгородь из березок. На декоративном столике белая кружевная скатерть и советский чайный сервиз в горох, рядом — матрешки. Стойка для заказов из «бревен», мебель нейтральная. На полочках возле столов зачитанные детективы — и британские, и Маринина с Устиновой.

Меню: на стойке можно узнать, что есть в наличии. Из напитков выбор небогат — пакетированный чай (30 рублей), морс (39 рублей), кофе без молока (от 59 рублей).

Еды побольше. Среди салатов (от 50 рублей) классика вроде селедки под шубой и винегрета и более своеобразные варианты — «Летний» с морковчой, курицей, маринованными огурцами и картофелем и «Крабовые палочки» с этими самыми палочками в сочетании с кукурузой, яблоком и ветчиной.

Супы (от 50 рублей) традиционные — бульон да борщ по-сибирски. Спросили, что в борще сибирского, оказалось, что название.

Вторые блюда (от 60 рублей) идут не на вес, а порциями. Отбивных и мясных котлет нет. Но найдется курица в разных видах (в том числе и плов с курицей), из рыбы — камбала и щука, а еще драники с ветчиной, сыром и зеленью.

Также на витрине представлена выпечка (от 25 рублей) — это пирожки с разными классическими начинками вроде капусты или рыбы. На гарнир (55 рублей) можно взять пюре или тушеные овощи.

Еда: мы выбрали борщ по-сибирски, драники с ветчиной, сыром и зеленью, салат «Морской» и попросили добавить в американо молока. Еще решили попробовать и выпечку — пирожок с грибным жульеном.

Начали мы с пирожка (25 рублей), он нас порадовал — приготовлен в духовке, тесто вкусное, его не слишком много, грибной жульен хорош и на него не поскупились.

Потом появился салат «Морской» (85 рублей). Он произвел странное впечатление. Найти в нем обещанных в составе кальмаров и крабовых палочек было непросто, еще хуже дело обстояло с огурцами. На деле блюдо оказалось смесью из кукурузы и морковчи, щедро приправленной перцем. Получилось остро и не сказать что плохо на вкус, но мы все же хотели чего-то «морского», а не только морковку с кукурузой. Кстати, стоит салат дороже многих горячих блюд.

Борщ по-сибирски (65 рублей) напомнил банальный суп из столовой. Ничего ужасного, но и радоваться нечему. Мог бы быть погорячее, мог бы быть и поострее — но с этим недостатком мы справились, воспользовавшись приправами, благо они есть на столиках. Порция большая, в ней не только бульон, особенно много капусты. Курица тоже встречается. Зелени и сметаны добавили щедро.

Драники с ветчиной, сыром и зеленью (80 рублей) мы, конечно, взяли зря, поскольку с голодом уже расправились. Еще их вынесли почти одновременно с супом, поэтому они успели остыть, пока мы ели первое блюдо. В итоге было много жирного остывшего картофеля, прилично бекона и совсем немного сыра. А вот сметаны не пожалели. Пожалуй, лучшим в этих драниках оказалась цена.

Американо с молоком (70 рублей) было с небольшим количеством молока. Не шедевр на вкус, но в холодный день других вариантов почти и не было, не брать же ординарный пакетик чая за 30 рублей. Да и ничего плохого тоже не скажешь — обычный кофе без сильной кислинки или горечи.

Счет: 345 рублей.

Итого: «Сампо» — это уютный вариант столовой, скорее, место для быстрого обеда или ужина, нежели для встреч и общения. Хотелось бы большего разнообразия напитков — хотя бы латте/капучино или травяные чаи. Выпечка нам понравилась, а в целом — нормальный бюджетный вариант на каждый день.

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