Лабиринты правосудия. В Томске после реконструкции открыли Гоголевский дом

7 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

обозревательница Катерина Маас

В первый день ноября административная коллегия Арбитражного суда Томской области торжественно открыла новое здание — реконструированный объект исторического наследия Томска.

Что изменилось в историческом здании после ремонта и как разместятся в нем сотрудники Арбитражного суда, рассказываем в нашем фоторепортаже.

Торжественное открытие здания Фото: Вероника Белецкая

Как рассказали представители компании-подрядчика, когда в 2016 году они вошли в дом, он был завален мусором сверху донизу. В подвале стояла вода, перекрытия находились в опасном состоянии, об интерьере нечего было и говорить.

Как выглядело здание изнутри в 2014 году, можно посмотреть в фоторепортаже «Заброшенные. Гоголевский дом в ожидании реставрации».

А история памятника архитектуры и его реконструкции рассказана в статье «Суд вместо „заброшки“: в Томске завершили восстановление исторического здания».

За два года подрядчик провел внушительный объем работ: укрепил фундамент, заменил перекрытия и кровлю, восстановил старые инженерные сети и провел новые. Кроме того, стены укрепили металлическими решетками и обработали инъекционным раствором. Поскольку детали декора не сохранились, подрядчик занимался и интерьером здания. Как сегодня выглядит здание Гоголевского дома? Давайте пройдемся по нему с экскурсией.

Главный вход в здание Фото: Вероника Белецкая

Главный вход теперь располагается по центру фасада, выходящего в сквер у Театра юного зрителя. Внутри бывший холл первого этажа поделили перегородками на несколько помещений. Сразу у входа — гардероб, окошко приемной, а слева вход в помещение для приема пищи: во время экскурсии нам пояснили, что там будет не кафе и не столовая, а нечто только для внутреннего пользования. Как будет организовано питание сотрудников, пока не решили.

Металлоискатель на входе в здание Фото: Вероника Белецкая

Инфомат в фойе Фото: Вероника Белецкая

Окна приемной Фото: Вероника Белецкая

Электронное табло с расписанием слушаний суда Фото: Вероника Белецкая

В подвале здания, кроме инженерных служб, также разместится архив. Залы суда займут первый и второй этажи, причем среди них есть и совсем маленькие, и помещения для больших заседаний. Всего готово семь залов, и еще десять помещений можно приспособить под заседания в случае необходимости. Однако этого все равно мало, потому что в Арбитражном суде работает 36 судей, а в старом здании всего 5 залов.

Залы суда Фото: Вероника Белецкая

Третий этаж, в котором когда-то располагалась рекреация, сегодня превратился в череду кабинетов, больших и маленьких. Этот этаж полностью отдан в служебное пользование, там разместятся помощники судей и секретари суда. Из-за бесконечных дверей, которые делят второй и третий этажи на отдельные секции, создается ощущение, что попадаешь в лабиринт.

Лестницы и двери Фото: Иван Иванов

Если вы проходили мимо здания недавно, то наверняка обратили внимание на пожарную лестницу, которая стоит с левой стороны здания. Она появилась из-за требований пожарной безопасности, которые невозможно было решить за счет внутренних лестниц. Также изменилось расстояние от пола до окон. Местами подрядчик поднял полы на один уровень с подоконниками, так что в некоторых кабинетах есть панорамные окна.

Пожарная лестница видна слева на фасаде здания Фото: Вероника Белецкая

Интерьер здания также претерпел значительные изменения. Двери, лестницы и полы новые, цветовая гамма оформления сдержанно-бежевая, никакого излишнего декора или предметов интерьера в коридорах и кабинетах нет. Как пояснили нам во время экскурсии, бюджет на мебель для рабочих кабинетов идет отдельной строкой, поэтому пока ее не купили.

Кроме строительных работ в здании уже установлена система видеонаблюдения и звукового оповещения, по которому будут объявлять начало заседаний суда. Сотрудники суда займут новые рабочие места до конца года.

Фото: Вероника Белецкая

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