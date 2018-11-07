Десять «болей» книготорговли: Игра в «угадайку» и другие приключения

7 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

обозревательница Катерина Маас

Сегодня речь пойдет о тех, кто стоит между книгой и покупателем.

К сожалению, нам не удалось найти статистических данных, но по ощущениям редакции и свидетельствам очевидцев, именно женщины чаще всего работают в сфере книготорговли, особенно в сетевых магазинах. С какими проблемами они сталкиваются каждый день и как выходят из сложных ситуаций, разбираемся в новом материале.

1. Игра в «угадайку»

Иногда в магазин забредает покупатель, который когда-то увидел здесь книгу, вроде бы в синей обложке и с красной надписью. Ни автора, ни названия, ни жанра он, конечно, не помнит. И теперь ему срочно нужно найти эту книгу, и только продавщица сможет ему в этом помочь.

Поиски таких запросов затягиваются до бесконечности. Конечно, сотрудницы книжных магазинов уже знают, какие наводящие вопросы нужно задавать. Но в самых сложных случаях запрос так и оставался неудовлетворенным.

2. «Принесите мне „Женитьбу“ Достоевского!»

Наиболее распространенный запрос в разгар школьного сезона — книги из списка литературы. К сожалению, часто дети забывают список дома и приходят в магазин со смутным воспоминанием о нескольких произведениях и авторах. Конечно, информация смешивается, в итоге продавщицу просят найти «Горе от ума» Фонвизина или более юмористический вариант — сказки Салтыкова «Премудрый помещик» и «Дикий пескарь».

Типичный диалог выглядит примерно так:

— Дайте мне Достоевского «Мертвые души».

— Может быть, вам Гоголя?

— Может быть, и Гоголя.

3. Книжный переполох

Часто покупатели берут книгу в одном отделе, листают ее и ставят на любую полку, которая оказалась под рукой. В результате детские книги оказываются в отделе технической литературы, а детективы среди фантастики. Для продавщиц это означает, что при запросе нового покупателя они должны будут прошерстить все полки в магазине. Ведь в базе экземпляр есть, а на полке нет.

Сюда же относится проблема, связанная с маленькими детьми. Пока родители выбирают книгу, малыши часто предоставлены сами себе. Они бродят по магазину, берут книги с полок, переставляют, листают их — неаккуратно, как и положено им в силу возраста. Заставить родителей следить за детьми в таком случае практически невозможно.

4. «Я перепутал, можно обменять книгу?»

Другая распространенная ситуация, которая чаще всего настигает магазин перед началом школьного сезона, это покупатели, которые перепутали класс. Человек покупает набор книг для четвероклассников, а оказывается, нужно было для издание для третьего класса.

Сюда же относятся все случаи с покупкой пособий на сдачу водительских прав — их также часто путают, ориентируясь почему-то на обложку и не проверяя категорию вождения. Продавщицы привычно спрашивают на кассе, проверил ли покупатель данные, но это не всегда помогает.

При этом книги не подлежат обмену и возврату, если только дело не касается типографского брака. Поэтому помочь рассеянным покупателям в случае, когда покупка уже совершена, они не могут.

5. Слишком внимательные покупатели

Некоторые покупатели требуют убирать пособия вроде «Камасутры» из открытого доступа в подсобку, аргументируя это тем, что книгу могут увидеть дети. Конечно, эти книги упакованы в пленку, так что неподходящее детям содержание они все равно не увидят, разве что обложку. Да и магазин не имеет права прятать товар.

Но такие случаи продолжают происходить, несмотря на то, что люди приходят в сетевой магазин с детской и взрослой литературой, а не в специализированный детский отдел.

6. Возрастное ограничение 18+

Согласно закону РФ №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», каждая художественная книга должна быть промаркирована соответственно возрасту. Для продавщиц в книжных магазинах это превратилось в дополнительную проблему.

По закону кассирша обязана спросить у покупателя паспорт, если не уверена, что человеку уже есть 18 лет. Поскольку кассы расположены под камерами, руководство всегда может просмотреть записи и выдернуть моменты, которые им покажутся спорными. Камеры при этом не пишут звук, изображение не очень хорошего качества, и кассирше потом еще нужно доказать, что она была права.

Покупатели реагируют на просьбу показать паспорт агрессивно, порой неадекватно. При этом продавщицы всегда стараются найти лазейку: просят показать не паспорт, а любой документ с фотографией и датой рождения, иногда даже зачетка подходит.

7. Комментарии по поводу цен

Несмотря на то, что продавщицы не занимаются ценообразованием и никак не могут на него повлиять, покупатели адресуют свое недовольство стоимостью книг именно им. Частая проблема после распространения интернета — дотошные покупатели, которые узнают цену на сайте издательства, пропуская при этом отметку о том, что там указана оптовая цена, и идут с претензией в магазин.

Другая проблема, связанная с незнанием ценообразования — постоянные сравнения с интернет-магазинами. Покупатели смотрят цены на сайте, затем идут в магазин и сравнивают две цифры, а после сообщают продавщицам, что купить книгу у них никак не могут, потому что в интернете дешевле.

8. Раздраженные покупатели

Продавщицы всегда на линии огня, и все раздражение покупателей, по любому поводу, обрушивается на них. Например, если в сетевом магазине нет книги старше 2009 года выпуска или любимого томского автора, виновата сотрудница торговой точки.

Обычно продавщицы стараются помочь покупателям советом. Например, если книгу выпустили 10 лет назад, а после не переиздавали, то искать ее стоит в букинистических или маленьких авторских магазинах. То же самое касается самиздата — автору проще договориться с небольшой точкой, чем продвинуть свою книгу в сетевой магазин.

9. Воровство

Еще одна большая боль продавщиц — воровство. Не спасают ни рамки, ни камеры, а расходы на охранников руководство крупных сетей часто считает излишним. Если магазин расположен в торговом центре, есть надежда на охранников на этажах. Если стоит отдельно — книги и канцелярия «уходят», а точнее убегают в руках подростков и даже взрослых людей.

Один из наиболее ярких случаев, которым с нами поделилась бывшая сотрудница сетевого магазина — кража целого рюкзака с канцелярскими принадлежностями. Молодой человек просто взял с витрины рюкзак, набрал в него тетрадей и ручек, встал в очередь, а когда почти подошел к кассе, кинулся к выходу. Догнать его продавщица, конечно, не смогла.

Как магазины компенсируют стоимость украденного? Вычитают из зарплат продавщиц.

10. Низкие зарплаты

Самая главная боль любой продавщицы книжного магазина — зарплата. Несмотря на то, что сетевые магазины на своих сайтах предлагают зарплату не меньше 20 000 рублей, на испытательном сроке многие из них платят оклад, который не дотягивает и до десяти тысяч. Затем проходит аттестация, после которой зарплата увеличивается. Но ненамного — максимальный потолок для сотрудницы, проработавшей в магазине три года, часто не превышает 16 тысяч рублей.

Конечно, с учетом всех сложностей работы, тяжелого графика (смены по 12 часов), эмоциональной нагрузки, количества обязанностей — кроме продажи книг и работы на кассе сотрудницы отвечают и за чистоту в помещении, и за инвентаризацию, и за порядок расстановки книг на полках — работать за такую низкую зарплату желающих находится немного. А если учесть, что в сетевых книжных магазинах постоянно сокращают количество сотрудниц, чтобы сэкономить на зарплате, текучка в торговых точках неизбежна.

Источник боли: сотрудники книжных магазинов г. Томска, на условиях анонимности согласившиеся рассказать о них редакции «Томского Обзора».

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