На финишной прямой. Завершаются работы в «доме за рубль» по Фрунзе, 32а

8 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Инвестор и арендатор дома Алексей Дубов занимается строительством порядка десяти лет, а в 2012 году со своим предприятием «Томский строитель» взялся за восстановление деревянных домов, пострадавших от пожаров.

В 2015 году предприятие реставрировало дом на Бакунина, 19/1 в рамках городской целевой программы «Восстановление объектов деревянного зодчества». Сейчас Дубов и его сотрудники заканчивают работы по восстановлению деревянного дома на Фрунзе, 32а/ Гоголя, 25 по программе «Дом за рубль».

Алексей Дубов Фото: Ульяна Сидорова

Историю восстановления дома по Фрунзе, 32а можно проследить по материалам «Томского Обзора». В сентябре 2017 года дом был передан в аренду. В апреле 2018 года мы взяли первое интервью у Алексея, в котором он рассказал о своих мотивах и планах. В июле он сообщил, что готов закончить восстановительные работы к осени.

Наконец, в ноябре 2018 года инвестор объявил, что дом практически готов к эксплуатации. Мы вновь встретились с ним, чтобы посмотреть на результат работы и задать несколько вопросов.

— В каком состоянии был дом на момент начала реставрации?

— До того, как дом выставили на торги, с ним много чего произошло: он простоял три года без консервации — защиты от влаги, а в марте 2016-го ещё и пострадал от пожара. Дом выглядел страшно: без крыши, поврежденные стены, разваливающийся фундамент. Однако, большинство материалов сохранилось, как и самое важное — историческая кладка из бревна.

— Как выяснилось, что дом уже ремонтировали в 1970-80-х годах?

— Об этом было известно сразу, так как часть дома сделана из бруса. А вот то, что цоколь отстроили из нового кирпича, выяснилось уже во время восстановительных работ, так как кирпичная кладка была заштукатурена. Старый «царский» кирпич мы нашли только в фундаменте.

Дом расположен на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Гоголя Фото: Вероника Белецкая

— С чем были связаны сложности в работе?

— Одной из самых больших сложностей был поиск материалов, аналогичных утраченным. Помогала удача и контакты. «Царский» кирпич, который нам требовался в объеме 20 поддонов, собирали по разным местам. Повезло, что в то время разбирали забор возле бывшего медицинского училища на Кирова. Так как мы строительная компания, мы знали, в какие пилорамы обратиться в поисках древесины; где можно достать нужный материал.

Сгоревшие наличники также были новоделом 1970-х. Мы их все заменили. Новые наличники сделали по типу самых первых, сделанных в дореволюционный период.

Фото дома, сделанное в 1915 году Фото предоставлено Алексеем Дубовым

— Что пришлось делать не так, как задумывалось?

— Все работы выполнялись согласно утвержденной проектной документации, по которой дом после реставрации должен сохранить свой исторический облик. Небольшие изменения коснулись только декора крыльца. Уже после утверждения проекта обнаружились фотографии советского времени. Поэтому декор был восстановлен в первоначальном виде по этим фотографиям.

Крыльцо Фото: Вероника Белецкая

— Что осталось доделать и в какие сроки?

— Работы планируем завершить в течение месяца. Из комплекса строительных коммуникаций у нас есть вода, но пока нет отопления и света. С «Горсетями» мы сейчас заключаем договор на предоставление электроэнергии. Из работ по самому дому остается закончить внутреннюю отделку второго этажа и цокольный этаж.

— Что планируете здесь разместить после завершения работ?

- Часть дома мы заберем под офисы нашей строительной компании ООО «Томский строитель» и ООО «Универсал», а другую часть будем сдавать в аренду.

Напомним, что работы ведутся по программе «Дом за рубль», которая предусматривает льготы по аренде для инвесторов, готовых взяться за восстановление старинных деревянных домов.

Цокольный этаж Фото: Вероника Белецкая

Отделка первого этажа Фото: Ульяна Сидорова

Решетка радиатора на первом этаже Фото: Ульяна Сидорова

Лестницы: на второй этаж и в цоколь Фото: Ульяна Сидорова

На втором этаже ведутся отделочные работы Фото: Ульяна Сидорова

Текст: Ульяна Сидорова

Фото: Ульяна Сидорова, Вероника Белецкая

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