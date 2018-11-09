Родное чтение.

10 книг о революции в Томске

9 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

Спецпроект Родное чтение

Недавно прошла 101-я годовщина Октябрьской революции. Самое время осмыслить события, изменившие ход истории в России, их предпосылки и последствия.

В этом помогут издания, хранящиеся в научной библиотеке Томского областного краеведческого музея (пер. Спортивный, д. 13). Здесь можно изучить как версию событий с точки зрения историков советского времени, так и их современную интерпретацию.

Кроме того, у Томского областного краеведческого музея есть проект, визуализирующий революционные события — виртуальная выставка «Томск 1917 года: от Февраля к Октябрю (по страницам музейного фотоальбома)».

«Общественно-политическая жизнь Томской губернии в 1880–1919 гг». Историческая хроника

Общественно-политическая жизнь Томской губернии в 1880–1919 гг.: В трех томах (четыре книги) / отв. ред. Э. И. Черняк. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2013. (Хроника общественно-политической жизни Томской губернии в 1880–1919 гг.).

В многотомнике впервые в отечественной историографии представлена хроника общественно-политической жизни в крупнейшем по численности населения регионе России — Томской губернии. К началу 1917 г. в ее состав входили территории современных Кемеровской, Новосибирской, Томской областей и Алтайского края. В хронике учтены проявления всех массовых форм социально-политической активности населения: от съездов общественно-политических организаций до террористических акций.

Первый том издания охватывает период с 1880 г. по февраль 1917 г. Том второй (части 1 и 2) посвящен событиям февраля 1917 — мая 1918 гг. Третий том содержит хронику событий с июня 1918 г. по декабрь 1919 г. и завершается временем восстановления на территории Томской губернии советской власти.

«Из истории земли Томской. 1917-1921». Народ и власть

Из истории земли Томской. 1917-1921. Народ и власть: сборник документов и материалов / отв. ред. Б. П. Тренин; сост. В. И. Марков. Томск: Водолей, 1997. 344 с.

Книга является продолжением серии документальных сборников, в которых освещались отдельные страницы истории Томска, Томской губернии и Томской области. В данный сборник включены архивные документы и газетные материалы 1917–1921 гг., повествующие о становлении советской власти на территории Томской губернии.

Большинство документов опубликованы впервые. Они рассказывают о формах и методах укрепления власти, драматических событиях проведения продовольственной политики и подавления инакомыслия, а также о сопротивлении части населения губернии процессам большевизации общества.

«В Томске в 1917 году: экскурсионный маршрут»

Дмитриенко Н., Черняк Э. В Томске в 1917 году: экскурсионный маршрут. Томск, 2017. 184 с.

Авторы книги «В Томске в 1917 году» Надежда Михайловна Дмитриенко и Эдуард Исаакович Черняк, профессора Института искусств и культуры ТГУ, посвятили её истории города в революционный год. Издание оформлено как экскурсионный путеводитель по улицам Томска. Исторический маршрут предполагает 27 остановок у зданий, хорошо известных всем томичам.

Описание каждого здания или площади дополнено фотографиями, портретами сопричастных к событиям людей, открытками, репродукциями, рисунками и фрагментами газет тех времен, а также современными видами города. Подобный ракурс дает читателям возможность почувствовать атмосферу эпохи и увидеть, как изменились наш город и горожане за прошедшие 100 лет.

В подготовке этого издания принимал участие Томский областной краеведческий музей. Часть материалов предоставлена научно-хранительским отделом и архивом музея.

«Студенты Сибири в революционном движении». Первая русская революция

Матвеев М. И. Студенты Сибири в революционном движении. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1966. 238 с.

Пролетариат города Томска в начале ХХ века был немногочисленным и распыленным по мелким полукустарным предприятиям. Сибирское же студенчество в сложившихся условиях составило в революционном движении накануне и в период первой русской революции в Томске серьезную силу.

Тема революционного движения студентов очень обширна. Авторы монографии ограничили ее хронологически и локально, поставив задачей показать участие в революционном движении накануне и в период первой буржуазно-демократической революции в России (1905–1907 гг.) студентов сибирских вузов, исследовать пропагандистскую революционную работу в среде этих студентов, рассказать об участии некоторых из них в деятельности сибирских организаций РСДРП.

«Борьба за власть Советов в Томской губернии»

Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917–1919 гг.): сборник документальных материалов (к 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции) / Гл. ред. В. С. Флеров. Томск, 1957. 565 с. Указ. имен и геогр. назв.: с. 529-541.

Сборник «Борьба за власть Советов в Томской губернии» (1917–1919 гг.) выпущен в 1957 году. Он предназначен для преподавателей, студентов, пропагандистов и агитаторов того времени и дает документальное воспроизведение сложной и своеобразной обстановки, в которой происходила борьба за установление Советской власти в Западной Сибири.

Документы сборника освещают события периода подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции, установления и укрепления Советской власти, борьбу с интервентами и белогвардейцами и восстановление власти Советов на территории Томской губернии.

«День за днем, год за годом: хроника жизни Томска в XVII–XX столетиях»

Дмитриенко Н. М. День за днём, год за годом: хроника жизни Томска в XVII–XX столетиях /Науч. ред. Э. И. Черняк. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. 348 с.: ил.

Книга содержит первую в истории Томска документированную хронику городской жизни в течение четырех веков его существования. Дано описание разнообразных событий городской истории по годам, а в большинстве случаев — по месяцам и дням. В том числе хронику рабочего и революционного движения в Сибири, общественной и партийной жизни региона и отдельных его частей.

В создании этой книги использовались архивные источники, периодика, воспоминания, исследовательские работы, сообщавшие достоверные сведения о событиях томской жизни, а также материалы из фондов Томского областного краеведческого музея.

«Советы Томской губернии: март 1917 — май 1918 гг.»

Советы Томской губернии: март 1917 — май 1918 гг.: сборник документов и материалов / Государственный архив Томской области; Партийный архив Томского обкома КПСС; сост. А. П. Акаченок и др.; гл. ред. И. М. Разгон. Томск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1976. 218 с.

В издании собраны документы и материалы Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 1917–1918 годов всей Томской губернии. Значительная часть включенных в сборник документов — подлинные протоколы заседаний исполкомов, их президиумов и собраний Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Для придания публикации полноты и целостности, помимо протоколов, в нее включены резолюции и постановления Советов, а также газетные информации и сообщения об их заседаниях.

Всего в сборник включено 138 документов. Большинство из них хранится в Государственном архиве Томской области.

«Съезды, конференции и совещания...» Март 1917-ноябрь 1918 гг.

Съезды, конференции и совещания социально-классовых, политических, религиозных, национальных организаций в Томской губернии (март 1917-ноябрь 1918 гг.): научное издание. В 2-х частях. Томск: Томский государственный университет, 1992.

В книге представлена характеристика съездов, конференций, совещаний различных социально-классовых сил в Томской губернии на одном из этапов революции и Гражданской войны (март — ноябрь 1918 г.). Съезды, конференции и совещания рассматриваются как один из важных элементов формирования и жизнедеятельности гражданского общества, оказавших существенное влияние на трансформацию органов государственного управления, на перераспределение полномочий между властью и обществом, на самоорганизацию общества.

Томск, который в рассматриваемый период являлся центром сибирской законодательной власти, стал фактическим центром общественной жизни Сибири. В нем было проведено абсолютное большинство всесибирских и региональных съездов. Функционирование институтов демократии (хотя и в урезанном виде) в Томске продолжалось дольше, чем в других сибирских регионах.

«Национальные меньшинства Сибири и Дальнего Востока на историческом переломе»

Нам И. В. Национальные меньшинства Сибири и Дальнего Востока на историческом переломе (1917–1922 гг.)/ Науч. ред. С. Ф. Фоминых. — Томск: Изд-во Томского университета, 2009. — 500 с.

Монография посвящена изучению общественной жизнедеятельности национальных меньшинств Сибири и Дальнего Востока (украинцев, поляков, татар, немцев, евреев, латышей, литовцев, эстонцев, корейцев) в условиях революции и Гражданской войны. Географические рамки исследования охватывают Сибирь (Тобольская, Томская, Енисейская, Иркутская губернии, Акмолинская, Забайкальская области) и Дальний Восток — территории, где пришлые национальные меньшинства составляли значительный элемент населения и играли заметную роль в жизни местного общества.

Прослеживаются пути их появления в крае, исследуются формы самоорганизации и национального самоуправления, рассматривается участие в общественно-политической жизни, взаимоотношения с властью, попытки осуществления культурно-национальной (национально-персональной) автономии, политика временных, всероссийских и областных правительств в отношении меньшинств.

«Профессиональное движение в общественно-политической жизни Сибири»

Дробченко В.А. Профессиональное движение в общественно-политической жизни Сибири (март 1917 — май 1918 г.). Томск: Издательство Томского университета, 2006. 290 с.

В 1917–1918 гг. масса людей становились активными участниками исторического процесса. Политические партии и общественные организации получили возможность реализации своих программных положений, не опираясь на мощь государственного механизма, а вовлекая в орбиту своих интересов и амбиций различные группы и слои общества. Трудящиеся, объединенные в профессиональные организации, принимали непосредственное участие в революционном процессе.

Самыми массовыми общественными организациями в трудящихся после февраля 1917 г. стали профсоюзы. Подъем профессионального движения явился своеобразной реакцией на обострение экономического кризиса и резкое снижение уровня жизни широких слоев населения. Официальные профсоюзы оказались не в состоянии эффективно работать в изменившейся обстановке, не справлялись с возложенными на них задачами по защите интересов трудящихся. Закономерным стало создание альтернативных профсоюзов, рабочих комитетов, комитетов социальной защиты.

Более подробно ознакомиться с этими и другими изданиями можно в научной библиотеке музея (г. Томск, пер. Спортивный, 13/ Гоголя, 31). Телефон 53-23-95, 8-909-540-68-70

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Фото: Томский областной краеведческий музей

Иллюстрации: Алина Малютена

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