Афиша Томска.

Выходные: 10 и 11 ноября 2018 года

Вечеринка в стиле битников, концерт французского пианиста-интеллектуала Давида Фрэ и биографический фильм о Клоде Моне — в Томске на этих выходных.

GEEK-квиз

Квиз для тех, кто знает, на какой машине стоит путешествовать в 1985 год, сколько детей в семье Уизли, как зовут Сейлор Юпитер. К участию приглашают команды численностью от 3 до 8 человек, а победителям обещают призы.

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Когда и где: 10 ноября в библиотеке «Зеленая лампа»

Время и стоимость билетов: 15.00, 300 рублей

Аудитория: 16+

Праздник Сладкой горы

Томское общество сознания Кришны приглашает на традиционный индийский Праздник сладкой горы. Гостей ждут лекции, культурная программа, индийская ярмарка. Также будет работать специальный буфет с большим разнообразием сладостей и закусок. В завершении праздника состоится раздача огромного торта.

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Когда и где: 10 ноября в РК Fакел

Время и стоимость билетов: 13.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Криминальная драма «Магазинные воришки»

Большая семья бедного японского рабочего живет на пенсию бабушки и мастерски ворует разную мелочь в больших супермаркетах. В один из холодных зимних дней Осаму и его сын находят на улице маленькую голодную девочку Юри. В этой, на первый взгляд, обычной семье не хватает денег, зато много любви и заботы друг о друге. Они решают оставить малышку себе, ведь ее родным до нее нет дела. Вскоре в новостях сообщают о пропавшей девочке, но новые родители не торопятся возвращать Юри. Тогда в их жизни начинаются серьезные проблемы, которые приводят к раскрытию важных тайн…

В главных ролях: Кирин Кики, Рири Фрэнки, Сосукэ Икэмацу, Сакура Андо, Ёко Моригути, Маю Мацуока, Моэми Катаяма, Акира Эмото, Юки Ямада, Дзё Каири

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Когда и где: с 8 ноября в «Киномаксе»

Аудитория: 16+

XX юбилейная международная выставка «Магия кошек»

Темой выставки, организованной клубом любителей кошек «Фрейя», стали супергерои. Гостей ждет костюмированное шоу, ринги взрослых и молодых кошек, шоу пород (сибирских кошек, мейн-кунов, британских кошек, скоттиш-фолдов, аборигенных пород), а также домашних беспородных кошек.

Желающие могут помочь кормами и амуницией бездомным животным и взять себе беспородного котенка (животные представлены от БФ «Зоозащита»).

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Когда и где: 10 и 11 ноября в РК Fакел

Время и стоимость билетов: 10.00 — 18.00, 120 — 150 рублей

Аудитория: 0+

Выставка «Древняя Греция. Тайны гробниц»

В экспозиции представлена серия оригинальных офортов, изданных в середине XIX века старейшим международным археологическим научным центром, римским Институтом археологической корреспонденции, по результатам исследований раскрываемых античных памятников.

Экспонаты, зафиксированные в представленных листах, находятся в крупнейших мировых музеях, таких как Лувр, Ватикан, Эрмитаж, Прадо. Но многие из описываемых предметов с тех пор бесследно исчезли…

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Когда и где: до 9 декабря в художественном музее Томска

Время и стоимость билетов: 11.00 — 19.00, 50 — 100 рублей

Аудитория: 6+

АртЛекторийВКино. «Я, Клод Моне»

Опираясь на письма и другие личные записи, фильм-выставка создает портрет художника, который не только положил начало импрессионизму, но и стал одним из самых влиятельных живописцев XIX и XX веков. Это история о том, как автор залитых солнцем полотен страдал от одиночества и депрессии, но нашёл спасение в искусстве.

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Когда и где: 10 ноября в «Киномаксе»

Время и стоимость билетов: 15.00, 300 рублей

Аудитория: 6+

Бит-вечеринка

Вечеринка в стиле битников — это ночер, где можно поговорить с другими о важном и быть уверенными, что вас не осудят. Ведь если всех гостей интересует такое неоднозначное направление, как битники, наверняка у нас найдется еще что-то общее.

«Приглашенные гости: Джек Керуак, Аллен Гинзберг, Люсьен Карр, Уильям Берроуз, Грегори Корсо, Нил Кэссиди и другие „разбитые“».

Будет музыка битников: блюз, джаз, би-поп; мини-бар с демократичными ценами, впервые в «Лампе»; просмотр киноленты «Убей своих любимых» Джона Крокидаса и многое другое.

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Когда и где: 10 ноября в библиотеке «Зеленая лампа»

Время и стоимость билетов: 21.00, 400 — 450 рублей

Аудитория: 18+

Концерт Давида Фрэ

Знаменитый французский пианист Давид Фрэ (David Fray), получивший мировое признание за свои неординарные интеллектуальные интерпретации произведений Баха и Шуберта, отправится в тур по России и впервые выступит в Томске.

С помощью особой регулировки света на концерте будет создана по-настоящему интимная и проникновенная атмосфера. «Я почти полностью потушу свет в зале и на сцене, чтобы зрители смогли более тонко воспринимать музыку таких гениев, как Моцарт и Шуберт!», — говорит Фрэ.

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Когда и где: 10 ноября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 800 — 2700 рублей

Аудитория: 6+

Фестиваль короткометражного кино Best Sci-Fi

Как произойдет контакт с внеземным разумом? Можно ли перемещаться во времени и пространстве? Преодолеем ли мы тотальную зависимость от персональных гаджетов и социальных медиа или нас заменят виртуальные аватары? Сохранят ли важность человеческие взаимоотношения или мы окончательно перейдем в формат VR-жизни? Это только часть вопросов, которые перед собой ставят режиссеры программы «Best Sci-Fi». В поисках ответов и появились эти пять историй — с юмором, отсылками к классике научно-фантастического кино и любопытством к дивному миру завтрашнего дня.

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Когда и где: 11 ноября в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 17.00, 150 рублей

Аудитория: 16+

Спектакль «Три кота «День варенья»

Московский лицензионный спектакль с участием ростовых кукол. Сюжет спектакля строится вокруг одного из самых важных событий в жизни кошачьей семьи — дня рождения Мамы. К этому празднику котята решили подготовиться основательно…

На спектакле котята вместе с маленьким зрителями разучат веселый танец, споют песенку, научатся рисовать праздничные картины и узнают, как сделать самый незабываемый и веселый праздник для своих родителей!

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Когда и где: 11 ноября в ЦК ТГУ

Время и стоимость билетов: 11.00, 800 — 1200 рублей

Аудитория: 0+

Спектакль «Прелести измены»

Цикл из десяти одноактных пьес, очень разных по стилю, языку, настроению, жанру объединяет тема («прелести» измены) и состав действующих лиц: во всех пьесах действуют только два персонажа — мужчина и женщина, Для спектакля театр выбрал две новеллы. Легкий диалог, парадоксальный сюжет, комедийные, почти фарсовые ситуации, и, вместе с тем, глубокий лиризм держат аудиторию в постоянном напряжении до последнего слова каждой пьесы.

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Когда и где: 11 ноября в Театре драмы

Время и стоимость билетов: 18.00, 300 — 650 рублей

Аудитория: 18+

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