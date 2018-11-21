Четко и бесплатно. Томская область переходит на цифровое телевещание

21 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В январе 2019 года телевидение во всей Томской области станет только цифровым. Это безусловно хорошая новость: цифровое ТВ в принципе меньше подвержено помехам, к тому же за пакет из основных эфирных каналов не надо будет платить.

Большинство жителей Томской области перехода даже не заметят: они уже смотрят цифровое эфирное, кабельное или спутниковое телевидение. Но часть жителей нашей огромной области может лишиться возможности смотреть любимые передачи сразу после Нового года. Что делать, чтобы «голубой экран» не погас — читайте в нашем материале.

«Цифра» лучше

Переход на цифровое вещание производится на всей территории России в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы» . Это естественный технологический процесс: точно так же в свое время цветное телевидение повсеместно заменило черно-белое.

Среди достоинств цифрового вещания — высокая скорость передачи сигнала, устойчивость к помехам и высокое качество картинки. С помощью цифрового сигнала можно принимать изображение высокой и сверхвысокой четкости — в форматах HD, UltraHD и 4К, что было немыслимо во времена аналогового телевидения.

Развитием в регионе цифрового телевизионного и радиовещания занимается рабочая группа, созданная по распоряжению губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Ее возглавил заместитель главы региона Игорь Шатурный, а в состав также вошли вице-губернаторы Анатолий Рожков и Сергей Ильиных, директор Томского ОРТПЦ Владимир Юршин, руководитель регионального управления Роскомнадзора Николай Беляков и другие.

За годы реализации программы в Томской области построили 35 радиотелевизионных передающих станций. И теперь цифровой сигнал доступен во всех районах, для 97,1% населения. И хотя 2,9% или около 30 тысяч жителей оказались вне зоны действия сигнала, но и они не останутся без телевидения после Нового года.

Сергей Жвачкин губернатор Томской области Из-за очень низкой плотности населения в нашем регионе около 30 тысяч жителей области вне зоны охвата «цифрой». Многие из них используют спутниковое оборудование, которое позволяет бесплатно смотреть эфирные каналы. Но возможность купить спутниковую тарелку есть не у всех. Органы местного самоуправления и социальной защиты населения должны провести работу с жителями, помочь нуждающимся купить и установить необходимое оборудование.

«Заверните пару мультиплексов»

Еще одно достоинство «цифры» — ее компактность. Если в эпоху аналогового ТВ каждый канал занимал отдельную частоту, то теперь передатчик транслирует на одной частоте целый пакет цифровых телевизионных каналов, который называется мультиплексом. В цифровом эфирном телевидении мультиплекс включает в себя 10 телеканалов.

Уже сегодня для 97,1% жителей региона доступны в отличном качестве десять программ первого мультиплекса: «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

70% телезрителей принимают также сигнал второго мультиплекса: СТС, ТНТ, «Рен ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ-3, «Мир», «Муз ТВ». До конца 2018 года такую возможность получат все жители Томской области.

Самое замечательное, что за эти каналы вообще не нужно платить: они транслируются в эфире совершенно бесплатно. Однако в некоторых случаях небольшие единовременные траты все же понадобятся — в том случае, если телевизор еще не приспособлен для приема цифрового сигнала.

«А» — значит аналоговый

Как узнать, нужно ли вам подключать цифровое телевидение самостоятельно или переход на него уже осуществлен? Ответ даст небольшая буква «А» рядом с логотипами федеральных телеканалов, таких как «Первый канал», «Россия», «НТВ» и другие. Если литеры нет — беспокоиться вообще не о чем. Если есть — нужно предпринять несколько простых действий.

1. Сначала определите тип своего телевизора. Большинство современных телевизоров уже поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются эфирные цифровые каналы. Если ваш телевизор не старше 2015 года, скорее всего, в нем уже есть необходимое оборудование. В любом случае, это написано в инструкции к телеприемнику, а если она не сохранилась — можно поискать в интернете.

2. Владельцам новых телевизоров для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или комнатную — в зависимости от условий проживания). Стоимость такой антенны начинается от 300 рублей.

3. Если ваш телевизор не принадлежит к последнему поколению — это не значит, что нужно покупать новый и дорогой. Потребуется всего лишь дополнительно установить специальную цифровую приставку стоимостью от 700 рублей. Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в магазинах, торгующих бытовой электроникой.

Где нет покрытия

А что делать тем, кто не входит в 97,1% жителей, которым доступны каналы первого мультиплекса? Это жители 115 отдаленных сел Томской области с общей численностью населения 32 тысячи человек, где строительство передающих станций невозможно по финансовым соображениям.

Уже сейчас многие жители отдаленных районов принимают телесигнал через спутниковую антенну. У них все готово для приема цифрового сигнала и ничего дополнительно делать не нужно. Но возможность купить «тарелку» есть не у всех, и областные власти в случае необходимости помогут через органы соцзащиты малоимущим гражданам в приобретении нужного оборудования.

Анатолий Рожков Заместитель губернатора по территориальному развитию Сейчас необходимо сосредоточить совместные усилия на том, чтобы все жители региона независимо от их места проживания, технических условий и финансовых возможностей имели доступ к цифровому телевидению. Технические вопросы будут возникать обязательно, не все, например, знают, как настроить свой телевизор на прием цифрового сигнала или проверить, поддерживает ли техника новый видеоформат в принципе. Кто-то уже смотрит телеканалы в цифровом качестве, кому-то для этого понадобится установить специальную приставку.

Доставит нужное оборудование в отдаленные села «Почта России», отделения которой есть в каждом населенном пункте. В октябре 2018 года об этом договорились вице-губернатор Игорь Шатурный и директор Томского филиала «Почты России» Александр Сергеев. Теперь жители региона смогут заказать оборудование для приема спутникового сигнала в ближайшем отделении почтовой связи.

Если остались вопросы

Конечно, разобраться в технических вопросах подключения к цифровому телевидению непросто. В этом готовы помочь специалисты филиала РТРС «Томский областной радиотелевизионный передающий центр» (организации, ответственной за эфирное вещание).

На специализированном сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ можно прочитать ответы на часто задаваемые вопросы, задать свой вопрос в форме «обратной связи». Также любые вопросы о «цифре» можно задать по номеру федеральной «горячей линии» 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).

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