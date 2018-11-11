Фотофонд. Томский ипподром

14 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Избранница. 1967 г. Фото из фондов ТОКМ

Спецпроект Фотофонд

В новом выпуске «Фотофонда» рассказываем о судьбе томского ипподрома, который принимал конно-спортивные, велосипедные и атлетические соревнования вплоть до конца 60-х годов ХХ века.

История начинается в 1879 году, когда томское Общество охотников конского бега инициировало строительство ипподрома, без которого вся их деятельность теряла смысл.

Главной целью Общества, которое подчинялось напрямую Главному управлению государственного коннозаводства, было развитие этой сферы в Сибири. С самого начала работы на ипподроме принимали ставки, эта традиция сохранялась вплоть до закрытия скачек в советское время. Ипподром не только приносил деньги в казну Общества, но и служил местом демонстрации достижений лошадей и жокеев.

Первоначально ипподром располагался в районе современных улиц Усова, Киевской и Кирова на участке, который специально для этой цели выделила городская управа. Автор проекта неизвестен. На фотографии из фонда Краеведческого музея мы видим, что первая трибуна не отличалась особыми украшениями. Из декора на ней присутствовало некоторое количество пропильной резьбы. Длина скаковой дорожки составляла 1,5 версты или 1600 метров.

Вид томской скаковой беседки Фото из фондов ТОКМ

В 1906 году ипподром переехал на новое место, которое сегодня занимает Дворец спорта и прилегающая к нему территория сквера Студенческих отрядов. Архитектором нового проекта выступил Константин Лыгин. По его замыслу, это было деревянное здание в стиле модерн. Это один из немногих случаев, когда архитектор использовал дерево для строительства спроектированного им здания.

Правда, впоследствии план Лыгина нарушили: судейскую будку переносили аж три раза, с нижних трибун на уровень второго этажа при помощи новых колонн, а затем на центральный фронтон вместо балкона, который располагался там ранее.

Из фотоальбома В. Кекина, томского велогонщика Фото из фондов ТОКМ

До 1918 года скачки проходили регулярно и привлекали огромное количество участников и зрителей. Фактически это был один из центров общественной жизни Сибири.

Дореволюционные фото томского ипподрома Фото из фондов ТОКМ

Кроме скаковых соревнований, ипподром также принимал велосипедные гонки и состязания атлетов. Эти моменты запечатлел Владимир Кекин, известный в те времена томский велосипедист. В 1926 году он даже принял участие в полуторамесячном велопробеге Томск-Москва.

Из фотоальбома В. Кекина, томского велогонщика Фото из фондов ТОКМ

В советское время судьба ипподрома складывалась непросто. Революция, затем небольшой период затишья в 20-30-е годы, когда конный спорт в Томске пытались реанимировать. Тогда на ипподроме работал американец Вильям Киттон, который много сил вложил в обучение местных наездников. При этом зарплата наездника составляла 30 рублей, а за каждое призовое очко к ней добавляли всего 3-4 копейки.

Анонсы и результаты забегов публиковались в специальном разделе городской афиши. В фондах краеведческого музея хранятся такие брошюры 20-х годов. Из них мы можем узнать, какой была погода в день скачек, как звали лошадей, кому она принадлежали, и даже кто были их родители.

Брошюра томского ипподрома Фото: из фондов Научной библиотеки ТОКМ

Пришла Великая Отечественная война, когда лошадей использовали исключительно как транспорт. И только после 1945 года конный спорт в Томске вновь испытал подъем, теперь уже последний. Нам не удалось найти точную дату, но в 60-х годах скакун Хлопок со своим наездником Николаем Метелевым прошел круг в 1600 метров за 2 минуты 8 секунд, побив рекорд, установленный Киттоном на жеребце Былом. А затем тот же Метелев на Травке улучшил результат еще на секунду.

Хлопок в день побития рекорда Фото из фондов ТОКМ

В 1968 году городские власти приняли решение снести ипподром и построить на его месте Дворец спорта к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Так закончилась, к сожалению, история массового конного спорта в Томске.

Избыточная. 1960-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Иловля, Талон и Личина. 1967 г. Фото из фондов ТОКМ

Субсидия и Галстук. 2-я половина 1960-х гг. Фото из фондов ТОКМ

Томская команда на Кубке Сибири. Томск. 1964 г. Фото из фондов ТОКМ

Новосибирская команда. Томск. 1964 г. Фото из фондов ТОКМ

Тюменская команда. Томск. 1964 г. Фото из фондов ТОКМ

Омская команда после кубка Сибири. Томск. 1964 г. Фото из фондов ТОКМ

Иллюстративный ряд проекта — фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея. Это ценное и информативное собрание, формирование которого началось с первых лет существования музея. Сегодня оно насчитывает порядка 40 000 музейных предметов. Разноплановые и разноформатные изображения позволяют увидеть, почувствовать, стать частью повседневной жизни и значимых событий из истории Томска, Томской губернии, Томской области, Сибири, начиная с конца XIX столетия по настоящее время.

Текст: Катерина Маас

Литература:

Зыкова, В.Г. Ипподром // Томск от А до Я: краткая энциклопедия города. — Томск. — 2004. — С. 136.

Майданюк, Э.К. Почему лошадь украсила наш герб? / Э. Майданюк // ТОМСК magazine / учредитель ООО «Каскад XXI»; гл. ред. Е. Уткина. — Томск. — 2005. — № 1 (8): февраль. — С. 38-41.

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