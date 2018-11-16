Еда. Рецензии.

Ужин в ресторане «Хлеб Соль»

16 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Заведение с манящим названием «Хлеб Соль» открылось в центре Томска не так давно.

Сочетание слова «ресторан» и скромной вывески вызывали любопытство, и мы отправились туда на ужин.

Где: ул. Герцена, 21а, недалеко от Буфф-сада. Ресторан открыт ежедневно с 9:57 до 22:48 (нет, это не шутка).

Интерьер: внутри незатейливо, но уютно. Можно сказать, по-домашнему. Милые шторы в клеточку. Стены почти всех мастей — деревянные, кирпичные, с обоями. У стульев своеобразная «леопардовая» обивка, только пятна крупные. Диванчики нейтральных светлых тонов.

Первый зал проходной, второй больше понравится тем, кто хочет спокойно пообщаться. В целом обстановка простая, но есть полки с любопытными штуками. Например, здесь можно увидеть зарисовки Томска или мини-версию деревянного рубля, памятник которому когда-то стоял на Ново-Соборной.

Меню: короткое и ясное. В одном еда и безалкогольные напитки. В другом, под названием «Винная карта», собраны все напитки с градусом.

Стали изучать предложения, и с радостью обнаружили — цены в заведении не ресторанные. Что касается кухни, то заметен уклон в сторону Кавказа.

Закуски двух видов (от 160 рублей), оба с сыром. Салаты (от 145 рублей) в основном овощные, хотя нашелся и «Цезарь» с куриной грудкой, и «Микс салат» с ростбифом. Из супов (все по 100 рублей) самый экзотический — харчо с бараниной.

Горячее в ресторане на углях (от 160 рублей), из нечасто встречающихся предложений мы заметили «Хоровац» — свиной антрекот, приготовленный по традиционному армянскому рецепту, и куриное филе — по рецепту сирийскому.

Гарниры (от 80 рублей) традиционные, особенность в том, что овощи и грибы запекаются на углях.

Десерта два (от 120 рублей) — это армянская пахлава и домашний «Наполеон», который подают с шариком мороженого. Уточняется, что он приготовлен по рецепту Анри Верней — французского кинорежиссера и сценариста армянского происхождения.

Из холодных напитков в меню варианты собственного приготовления (от 95 рублей) в виде классических лимонадов, морсов, безалкогольного мохито. Сок и газировки (от 40 рублей за стакан) тоже есть.

Кофе (от 70 рублей) классический, но любой можно сделать на соевом молоке. Чайник чая — от 80 рублей. Есть черный, зеленый разных сортов, с чабрецом, иван-чай, авторских вариантов нет.

Винную карту открывает вермут («Мартини» от 220 рублей за порцию в 120 мл). Вина (от 200 бокал, от 680 рублей бутылка) представлены итальянские, испанские, чилийские, аргентинские, армянские, кахетинские, российские. Красные и белые, розового нет. Игристое (900 рублей бутылка) исключительно итальянское.

Также можно заказать популярные европейские настойки (от 120 рублей за 50 мл), ром (от 110 рублей за 50 мл), водку (от 80 рублей за 50 мл), коньяк (от 120 рублей за 50 мл), чачу (от 100 рублей за 50 мл). В самом большом ассортименте из всех крепких напитков представлен виски (от 170 рублей за 50 мл).

Выбор пива небольшой (от 140 рублей) — светлое фильтрованное и нефильтрованное, а также пара темных сортов.

Еда: мы заказали жареный сыр, фирменный грузинский салат и шашлык из свиной шеи. День был холодный, и было бы неплохо согреться глинтвейном, но нам сказали, что приготовить его невозможно. Тогда заказали стандартный латте.

Первым принесли именно латте (130 рублей) Порция внушительная — 300 мл. Мягкий кофе без особенных выразительных нот. Хорошо, что большая порция.

Затем на нашем столе появился жареный сыр (160 рублей) — сулугуни без посыпок и панировок. Слишком соленым тоже не показался, масла в достаточном количестве. Давно не ели приготовленного таким образом сыра, остались им довольны.

После к нам прибыл фирменный грузинский салат (140 рублей). Порция выглядела очень большой. Правда, мы забыли уточнить, что не любим кинзу, поэтому нам щедро-щедро посыпали его кинзой и укропом. Не поленились убрать неприятную нам траву, и салат стал выглядеть поскромнее. Зелени все равно осталось много, пахло уже не кинзой, а просто летом, что в нынешнем снежном ноябре очень приятно. Кстати, в меню написано, что эта зелень не сибирская, а из горной местности. Возможно, поэтому она была такой сочной и ароматной. Также в салат входили помидоры, огурцы и запеченные на углях баклажаны и перец. Овощи с приятным «дымком» сделали салат любопытным по вкусу. Чесночно-ореховая заправка была не очень острой и также придавала блюду пикантности. Салат очень порадовал.

Шашлык из свиной шеи (280 рублей) подается с маринованным луком и домашней аджикой. Порция опять же большая. Ели его очень долго, под длинную неспешную беседу. Аджика мягкая, лук ощутимо маринованный, но не ядреный. Свинина показалась нам чуть-чуть суховатой. Хорошее блюдо, но салат и сыр запомнились больше.

Счет: 700 рублей.

Итого: ресторан «Хлеб Соль» нас порадовал. Оказалось, что здесь уютно, сытно и вкусно, еще впечатляют большие порции и демократичные цены. Каких-то фантазийных блюд не обнаружили, но за простой и сытной едой наверняка еще вернемся.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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