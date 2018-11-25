«Кабинет редкостей»: 5 историй Томского музея связи

25 ноября 2018 / Партнерский материал / Фото: Вячеслав Станкевич

локальная история Кабинет редкостей спецпроект на Томском Обзоре

Где можно позвонить через трофейную АТС, посмотреть, на чем набирали телеграммы и потрогать историю передачи сообщений руками?

АВТОР Егор Хворенков

На этот случай в Томске есть уникальное место — Музей истории связи Сибири. Расположенный в одном из зданий «Ростелекома» на улице Ивана Черных, он был основан 5 мая 1998 года руководством акционерного общества «Томсктелеком». А первые посетители переступили порог музея в День радио, 7 мая 2000 года.

Всю экспозицию можно разделить на несколько зон, соответствующих этапам развития коммуникации. Здесь можно узнать, с чего всё начиналось — о том, как люди передавали информацию с помощью костров, ламп и цветных стекол, гонцов и как в Сибири появилось почтовое сообщение.

Но в нашем «Кабинете редкостей» мы расскажем лишь о нескольких, наиболее интересных экспонатах этого волшебного места.

История первая: «У аппарата!»

«Первое время, когда я включала здесь свет, всегда пугалась вот этой дамы. Потом я уже привыкла. А теперь захожу, говорю „Здравствуйте, мои дорогие!“», — смеется хранитель музея Светлана Хворова Фото: Вячеслав Станкевич

На входе гостей музея встречает воссозданное рабочее место начальника сельского отделения связи. В свое время, эту должность занимали грамотные специалисты: они должны были знать азбуку Морзе, уметь обслуживать коммутатор, знать радиодело и все правила почтовых переводов. Тут же есть и ключ, радиоточка, счеты и коммутатор.

Рядом со «специалистом» находятся два телеграфных аппарата. Один из них приехал в Томск из Новосибирска в 1948 году, когда образовалась Томская область.

Техника была очень шумной и требовала предельной концентрации телеграфисток, так как обычно в одной комнате их ставили по 20-30. Позже, в 70-е, появились и «женские» аппараты — тихие, с более мягкой клавиатурой (на фото он справа).

«У аппарата!» — именно такой фразой очень часто приветствовали собеседника по телефону сто с лишним лет назад

Экспонаты находятся в рабочем состоянии, поэтому посетители смогут оценить и жесткость клавиатуры, и производимый устройствами шум.

Есть в музее и настоящий телеграфный аппарат:

Деталь телеграфа Фото: Вячеслав Станкевич

В коллекции всевозможных телефонных аппаратов музея есть советские, польские, чехословацкие телефоны.

Один из самых необычных — массивный шахтный аппарат, созданный специально для того, чтобы переносить тяготы и лишения в шахтах. Предполагается, что он может пережить затопление или даже обвал, чтобы шахтеры всегда имели возможность связаться с поверхностью (на фото он — в центре, висит на стенде справа).

Смотритель музея — Светлана Хворова Фото: Вячеслав Станкевич

Есть в музее и телефон, воссозданный по чертежам Александра Белла, который один из первых создал устройство для передачи человеческой речи на расстояние. У него есть ручка для вызова телефонистки, звоночек, микрофон, телефонная трубка и полочка для справочника.

Экспозицию для музея связи собирали всем предприятием — помогали как руководители городских и сельских отделений связи, таки и простые связисты, привозившие экспонаты из своих запасников — подвалов, сараев и чердаков. За прием и систематизацию экспонатов отвечал первый директор музея, связист со стажем Виктор Мальцев. Сейчас смотрителем музея работает Светлана Хворова — в музей она пришла в 2013-м, а в связь — еще в 1973-м.

История вторая: трофейная АТС

Трофейная АТС — один из ценнейших экспонатов музея. Во время Второй Мировой томич Петр Щекунов с войсками дошел до Берлина. После Победы его вместе с другими солдатами привлекли к хозяйственным работам, где он занимался демонтажем коммуникационного оборудования, в частности, декадно-шаговых автоматических телефонных станций. Их разбирали, укладывали в длинные ящики, оставляли имя укладчика и отправляли на железнодорожные платформы. Предполагалось, что эта станция на 10 тыс. номеров каждая отправится в Ленинград.

Вернувшийся из Германии Чикунов устроился в Томске на строящуюся АТС. Однажды Петр попал на распаковку для нее ящиков с трофейным оборудованием. Каково же было удивление молодого специалиста Чикунова, когда он обнаружил, что в Томск попал ящик, который укладывал в Германии именно он! Как оказалось, каким-то чудом часть оборудования для Ленинграда емкостью в 3 тыс. номеров уехала в Томск.

Однако трофейную станцию еще нужно было собрать. Попавшее в Томск оборудование было далеко не в лучшем состоянии, и чтобы его смонтировать и заставить вновь работать, были необходимы квалифицированные кадры. Как выяснилось, даже в Сибири таких людей можно было обнаружить. Одного специалиста — профессора Московского института связи, бывшего начальника московской ГТС Бориса Метельского — нашли в соседней Итатке, где он отбывал срок в 10 лет за неосторожно рассказанный политический анекдот. Второй специалист — профессор Одесского института Лев Булгейм, заклейменный как японский шпион — находился в соседнем регионе в городе Белово.

В Томске ссыльные профессора собрали команду из местных и начали приводить оборудование в нормальное состояние. Днем они отмывали ржавые контакты и ламели, пропаивали и регулировали их, а по вечерам учили своих коллег, чтобы те знали, как работать со станцией. Запустить её удалось в 1948-м, прямо перед Новым годом, 28 декабря. Новая станция дала лучшее качество связи, к тому же, разговор шел без участия телефонисток.

В итоге команде удалось провести огромную работу. Станцию разместили в кирпичном здании по пр.Ленина, 80, а в музей, в итоге, попала часть этой АТС. Она до сих пор в рабочем состоянии — при желании, можно испытать станцию на месте — позвонить с одного подключенного к ней телефона на другой.

«Тогда, в 1948-м, не всем нравилась новая станция, потому что большие начальники привыкли как — лампочка от них загорается, телефонистка бросает всех и работает только с ними, поэтому им всегда был „зеленый свет“. А тут он как простой советский человек набирает номер, ему идет „занято“ — приходится набирать снова. Они были очень возмущены этим новшеством. Но потом ничего, привыкли», — рассказывает смотрительница музея.

История третья: телефонные бандиты

Трех тысяч телефонных номеров Томску было недостаточно. Поэтому год за годом в городе открывались новые станции — на Вокзальной, Киевской, Крылова, 12. Но сколько бы их не вводили, растущему городу все равно было мало. Связистов ругали и партийные, и хозяйственные органы, и население.

И тут Томск здорово выручили телефоны-автоматы. Расцвет сети пришелся на 70–80-е годы.

Первый телефон-автомат в городе заработал 14 января 1914 года на вокзале Томск-1

Но встала новая проблема. За день в аппарате собиралось порядка 32-37 рублей, примерно треть тогдашней месячной зарплаты. И автоматы начали подвергаться нападениям. За ночь грабители могли уничтожить до 30 аппаратов!

У связистов создали целое подразделение, которое занималось тем, что ремонтировало и возвращало аппараты на место. Позже в качестве меры борьбы с бандитами в корпус таких аппаратов стали помещать резервуар с малиновой краской, которую было практически невозможно отмыть в течение месяца.

Со временем, на смену монетам пришли жетоны, которые продавали в «Союзпечати». На фото — коммутатор, который позволял переключать звонки Фото: Вячеслав Станкевич

В музее уличных телефонных аппаратов целая стена — есть и кнопочные и дисковые автоматы. Фото: Вячеслав Станкевич

Став из АО "Томсктелеком" компанией "Сибирьтелеком", предприятие сохранило экспозицию. Сейчас Музей истории связи Сибири находится под управлением томского филиала ПАО «Ростелеком».

История четвертая: «Абонент недоступен»

Проверочный стол Tesla Фото: Вячеслав Станкевич

Есть в музее проверочный измерительный стол Tesla и несколько полевых телефонов и коммутаторов. В Томске они появились в 1980-е годы.

С их помощью специалисты определяли, с какими проблемами столкнулся абонент. Переключая рычажки и смотря на лампочки, можно было найти обрыв провода, замыкание или пониженную изоляцию (когда провод упал на землю или чего-то касается).

Проверочный стол Tesla Фото: Вячеслав Станкевич

Некоторые из этих устройств работали аж до 2001 года. А сейчас каждый из них можно попробовать поднять или покрутить ручки и тумблеры Фото: Вячеслав Станкевич

Рядом с проверочным столом притаился еще один человекоподобный экспонат музея — монтер, занимающийся своими монтажными делами на столбе. При себе такой специалист должен был иметь металлический пояс, когти, для того, чтобы залезть на столб и добраться до распределительной коробки, проверочную аппаратуру, инструмент, бухту с проводом и пару-тройку исправных телефонных аппаратов.

В случае, если у абонента сломался телефон, монтер подключал ему исправный телефон, а неисправный забирал в мастерскую.

В 80-х годах в Томске начали отказываться от декадно-шаговых АТС с переходом на координатные системы. Они работали на основе реле и транзисторов, были более надежными и компактными.

Первая такая станция была смонтирована в 1985 году на Никитина, 97.

Образец подобного устройства есть в музее — через неё тоже можно позвонить, оценив разницу в качестве связи по сравнению с декадно-шаговой АТС Фото: Вячеслав Станкевич

История пятая: День радио

Удивительно, но факт — телефоны и телеграфное оборудование составляют меньшую половину всех экспонатов музея.

Отдельное место в нем отведено для радиоприемников и телевизоров. Есть здесь и большие «тарелки», через которые люди узнавали о победах и поражениях Красной Армии.

Есть даже приемник 1934-го года, который подарили советскому солдату, бравшему Рейхстаг — но его мы оставим вам для «живого» осмотра. Есть радиоусилители, без которых в свое время не обходились ни одна школа, ни один пионерлагерь, или леспромхоз и множество другой любопытной техники, произведенной человечеством в последние 150 лет.

Есть даже радость радиолюбителя — старые детекторные радиоприемники. В свое время их собирали по схемам, которые печатали в журналах, а детали доставали в магазинах.

Есть и более поздние КЭУ-2, пользовавшиеся высоким спросом у населения. И да, почти все радиоприемники в экспозиции исправны.

«Как-то в музей зашла группа пожилых связистов с СХК. Они, как оказалось, практически работали на таком оборудовании. Как домой к себе, можно сказать, пришли. Подходят к одному из радиоприемников — там немного порван динамик — и говорят: „Мы в годы войны его заклеивали папиросной бумагой, чтобы не было дребезжания“», — рассказывает Светлана Хворова.

Есть в музее и телевизоры, самый примечательный из которых произведен на томском заводе «Контур», но так и не получивший широкого распространения. Фото: Вячеслав Станкевич

Далее в экспозиции располагаются относительно недавно устаревшие первые автомобильные телефоны, сотовые телефоны весом с добрый кирпич (говорят, такие губернатор Кресс выдавал наиболее важным руководителям для удобства), и компьютер, который шумит как небольшой бульдозер (и места занимает немногим меньше).

Чтобы попасть в этот удивительный музей, достаточно позвонить его хранителю по телефонам +7-913-821-20-83 или +7 (3822) 67-33-30 и договориться о времени визита. Посещение музея бесплатно.

Фото: Вячеслав Станкевич

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