Афиша Томска.

Выходные: 17 и 18 ноября 2018 года

16 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова

Несмотря на легкий морозец, на этих выходных томичей приглашают на прогулки: узнавать тайны Губернаторского квартала или заглядывать в окна вместе с компанией «Театрьер». А если замерзнете — можно погреться на «Теплом квартирнике» в «Зеленой лампе».

Премьера спектакля «Игра»

Роман великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского «Игрок» часто называют «историей обыкновенного безумия», «Историей азарта», «произведением жестоким до жестокости», «романом об идее-страсти» и о герое, съеденном идеей. Действие разворачивается в вымышленном европейском городе с говорящим названием Рулетенбург — средоточии азарта, ломающим судьбы и заставляющим подчиниться единственной страсти — Игре!

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Когда и где: 16 и 17 ноября в театре «Скоморох»

Время и стоимость билетов: 350 рублей

Аудитория: 16+

«Осторожно, эльфы!»

Детективный участок. Начинается расследование важного дела: пропала девочка, и, кажется, в этом замешаны опасные эльфы. Они действуют аккуратно и стараются оставаться незамеченными: рассказывают ребятам удивительные истории и погружают в мир фантазий, выбраться из которого невероятно сложно.

Зрителей ждет интерактивный спектакль с элементами театра теней от лауреатов «Золотой маски» Марии Литвиновой и Вячеслава Игнатова.

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Когда и где: 17 ноября в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 16.00 — 17.00, 300 — 400 рублей

Аудитория: 6+

Лекторий фонда «Эволюция»

Биолог и популяризатор науки Александр Панчин расскажет о нейробиологии паранормального опыта. А материаловед и выпускник «Школы лекторов» фонда «Эволюция» Денис Пахомов — о том, как устроены вещи и почему они иногда ломаются.

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Когда и где: 18 ноября в Пушкинке

Время и стоимость билетов: 15.00, вход свободный по предварительной регистрации

Аудитория: 16+

Общительный зоопарк «Живая радуга»

Более 30 видов животных с разных уголков света. Говорящие попугаи, огромные черепахи, красивейшие ящерицы, любопытный енот, забавная обезьянка, грациозные змеи и множество других экзотических животных.

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Когда и где: до 13 января ноября в ТЦ СмайлCity

Время и стоимость билетов: 11.00 — 20.00, 250 — 300 рублей

Аудитория: 0+

Выставка «Мягкое и хрупкое»

На выставке будут представлены: верхняя одежда, вечерние платья из шерсти с шелком, войлочные аксессуары от Лилии Трофимской и ювелирные изделия, выполненные в технике лэмпворк от Ирины Вертиковой.

В рамках выставки пройдут авторские занятия под руководством мастеров. Гости смогут выплавить свою бусину, свалять варежки или брошь.

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Когда и где: до 30 января в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 10.00 — 19.00, от 50 рублей

Аудитория: 5+

Интерактивное занятие «Советское детство»

Занятие пройдет в интерьерах советской коммуналки — одной из экспозиций Музея истории Томска. Мальчишки и девчонки, а также их родители смогут ненадолго вернуться в мир советского детства, где малыши «проснутся» по будильнику, сделают зарядку, приберут свою комнату, узнают, как выглядели в те времена школьники, какую форму носили и какие предметы проходили в школе. Дети весело проведут время за головоломками из журнала «Мурзилка». В завершении занятия все получат памятные значки.

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Когда и где: 17 ноября в Музее истории Томска

Время и стоимость билетов: 13.00, 200 рублей

Аудитория: 6+

Прогулка по Губернаторскому кварталу

Пешеходная экскурсия по центральной части Губернаторского квартала покажет жизнь города от основания и до наших дней.

В ходе экскурсии участники узнают, где находятся ворота города, какое из каменных зданий самое старое и есть ли под Томском подземные ходы. А также смогут загадать свое самое заветное желание у памятника А.П. Чехову.

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Когда и где: 17 ноября от Музея истории Томска

Время и стоимость билетов: 16.00, 200 рублей

Аудитория: 12+

Фэнтези «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

Могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд пойман в Штатах, но не собирается молча сидеть в темнице и устраивает грандиозный побег. Теперь ничто не помешает ему добиться своей цели — установить превосходство волшебников над всеми немагическими существами на планете. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит. В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих друзей и членов семей.

В главных ролях: Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Джонни Депп, Кэтрин Уотерстон, Дэн Фоглер, Зои Кравиц, Элисон Судол, Эзра Миллер, Кармен Эджого, Клаудия Ким

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Когда и где: с 15 ноября в «Киномаксе», Kinopolis, «Октябре», Fакел и Goodwin Cinema

Аудитория: 13+

Благотворительная ярмарка-раздача котиков

В рамках мероприятия — продажа сувениров, фотозона, лотерея, пункт приема вещей для животных, куб для пожертвований. Все вырученные средства пойдут на содержание подопечных зоозащитной организации «Содружество».

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Когда и где: 18 ноября в РК Fакел

Время и стоимость билетов: 12.00 -18.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Проект «Okay, Gород»

Компания «Театрьер» приглашает на новый экспериментальный проект в Томске под названием OKAY, GОРОД! Это вечерняя прогулка по Томску, во время которой зрителям официально разрешено подглядывать в окна квартир. В этих окнах можно увидеть простые человеческие истории и, возможно, в какой-то из них узнать самого себя.

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Когда и где: 18 ноября от школы «Виртуозы»

Время и стоимость билетов: 18.00, 333 рублей

Аудитория: 18+

Теплый гитарник

В «Лампе» каждый гитарник по-своему теплый, а этот будет особенным еще и тем, что участники будут встречать зиму песнями в веселых носках и свитерах с оленями. Гостей приглашают нарядиться в теплые свитера и шарфы. Владельцу самого теплого и уютного образа — такой же теплый подарок, а безалкогольным горячим глинтвейном обещают угостить всех — независимо от длины шарфа и мимимишности свитера.

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Когда и где: 18 ноября в библиотеке «Зеленая лампа»

Время и стоимость билетов: 17.00, 250 рублей

Аудитория: 16+

Вечер проекта «Читаем вслух»

В джаз-клубе «Синатра» снова читают вслух! В этот раз — «Сказ про Федота-стрельца» незабвенного Леонида Филатова. Правила такие: нужно написать, какой отрывок вы желаете прочесть, а затем забронировать билет на сайте.

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Когда и где: 18 ноября в джаз-клубе «Синатра»

Время и стоимость билетов: 18.00 — 20.00, 217 рублей

Аудитория: 18+

Игровая познавательная программа «Научно-нескучно»

На игровой развлекательной программе от музея «Точка гравитации» «Научно — нескучно» малыши вместе с героями популярного мультфильма узнают, из чего состоит телевизор и как в него попадают фильмы.

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Когда и где: 18 ноября в музее «Точка гравитации»

Время и стоимость билетов: 15.00, 350 рублей

Аудитория: до 7 лет

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