«Делитесь гигабайтами и не только»: - 8 вещей, которыми можно поделиться

Человеку свойственно делиться. Все мы когда-то выручали кого-то из близких зажигалкой, ластиком и много чем еще. Теперь же люди могут делиться и трафиком — опцию «Делитесь Гб» для своих клиентов запустила Tele2. Услуга абсолютно бесплатна — и как раз в этом главная фишка.

Но «выстрелит ли»? Наша редакция считает, что да. Потому что делиться мы любим и умеем. Не верите? Мы решили подобрать несколько историй и вспомнить, чем мы делились с близкими.

Люди делятся контентом

В наше время информация стала всем — оружием, валютой и средством для поднятия настроения. В связи с этим чем, как ни контентом можно делиться со своими близкими. Вспомните сами, сколько раз вы отправляли друзьям или родственникам милых котиков, мемасиков или полезных ссылок (надеемся в их числе были и линки на наши материалы). А чтобы близкие не испытывали проблем с просмотром всего этого, можно поделиться с ними и гигабайтами. Тем более с новой услугой сделать это ничего не стоит.

Воспользоваться услугой можно в личном кабинете на сайте, в приложении «Мой Tele2» или с помощью USSD-команд: Передать трафик абоненту Tele2 — *974*<номер принимающего абонента в формате 7ХХХХХХХХХХ>*<количество ГБ для передачи трафика>#. И кнопка вызова. Передать можно от 1 до 30 гигабайт как из основного пакета, так и из накопленного за прошлый месяц. Услуга абсолютно бесплатная. Правда передавать трафик могут только абоненты открытой тарифной линейки «Мой Tele2». А вот принимать — все абоненты тарифов, на которых есть абонплата и включенный в нее пакет мобильного интернета любого размера.

Люди делятся картами лояльности

И почти всегда это приходится очень кстати. Вспомните сами: бывает стоишь в очереди, радуясь, что удалось ухватить что-нибудь со скидкой. Правда иногда случается, что имевшаяся в бумажнике бонусно-скидочная карта куда-то в последний момент исчезла. И тут под вопрошающим взглядом кассира вы понимаете, что покупка оказывается не такой уж и выгодной, настроение немного падает. И тут, внезапно, стоящий рядом покупатель протягивает заветную карточку. И всё снова встаёт на свои места. Быть с другой стороны тоже неплохо, правда далеко не все могут оценить «широту» жеста и сказать хотя бы спасибо.

Люди делятся проездными в троллейбусах

Еще один вид «шеринга», с которым можно столкнуться в студенческих городах с общественным электротранспортом. Схема предельно простая и помогает совершенно бесплатно добраться из пункта А в пункт Б. Для этого нужно войти в транспортное трамвай или троллейбус через разные двери. Первым к кондуктору подходит человек с проездным и демонстрирует его. Он может переброситься с биллетером парой фраз, чтобы запомниться. Затем отметившийся быстро находит своего безбилетного товарища и незаметно передает ему проездной. После этого второй «заяц» сбрасывает уши, предъявляя документ, дающий право на проезд.

Люди делятся экипировкой

Порой, чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Касается это и многих командных сетевых игр. Здесь для победы иногда приходится действовать себе в ущерб, раздавая найденные на поле боя броню и медикаменты, или же покупая в начале раунда не очень везучему другу нужную аммуницию. И самое крутое — когда твоя команда побеждает и ты понимаешь, что сделал для этого триумфа чуть больше чем обычно, что греет (хотя в этом обычно не признаются).

Люди делятся вкусной едой

Хотя порой этого и не хотят. Вспомните, как часто в разгар трапезы, когда вы полностью отдаетесь вкусовым ощущениям сидящий напротив дорогой вам человек спрашивает — «А дай попробовать?». И в голове тут же бьются две мысли — «Конечно же, вот» и «Какого черта, тебе же предлагали заказать то же самое?!!!». Естественно, почти всегда выход находит именно первый вариант и вы делитесь, уже немного стыдясь того, что чуть не зажали вкусняшку близкому человеку. Благо, с интернетом все проще.

Люди делятся расходниками, хоть иногда и жалеют об этом

Целая статья расходов любого школьника, студента, да чего уж, и представителей вида plankton officium vulgaris. Часто коллеги или соученики спрашивают, нет ли у вас ручки. И если вы доверяете этому человеку (и у вас есть ручка), то вы можете и поделиться ею. Если же вопрошающий замечен в ручковредительстве или ручкотерятельстве, то вероятность, что запасная пишущая принадлежность достанется ему крайне мала. Похожая ситуация и с жвачками — для кого-то вы можете жевать последнюю, а для кого-то найти в закромах еще одну пластинку-подушечку — проще простого. Хуже дела обстоят только с семечками или, не дай бог, орехами, которые создаваемым в кармане шумом сводят возможность маневра на нет.

Люди делятся чайными пакетиками

Еще одна традиция, которая восходит своими корнями в суровые, но веселые студенческие времена. Помните, как наутро после бурной подготовки к зачету, экзамену или защите чего-нибудь вы вместе с другом-подругой смотрели друг на друга красными глазами в ожидании пока чайный пакетик хоть немного подкрасит кипяток в ваших кружках. Такой напиток, конечно, нельзя назвать шедевральным, но все же лучше него тогда не было ничего.

Люди делятся сокровенным

Для чего еще нужны близкие люди, как не для выслушивания сокровенных переживаний. Согласитесь, держать в себе тревожные мысли не очень приятно, ведь они постоянно донимают, а еще вредны для здоровья. Но и поделиться ими с первым встречным не самая лучшая идея. Только близкий, хорошо знакомый человек, поможет вставить мозг на место, принять взвешенное решение. А отблагодарить его за потраченные нервные клетки можно поделившись парой-тройкой гигабайтов мобильного интернета.

Фото: Pixabay, Владимир Дударев

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