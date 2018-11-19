Впервые в доступе. В Томске издали документы о быте и службе полицейских царской России

19 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

обозревательница Катерина Маас

Государственный архив Томской области совместно с областным управлением МВД представили книгу «Сквозь века на страже порядка».

Какие документы вошли в сборник и чем он интересен широкой публике, рассказываем в нашем материале.

На презентации книги в Государственном архиве Томской области Фото: Вероника Белецкая

В 2016 году управление МВД по Томской области обратилось в архив с письмом, в котором просило помочь с поиском документов о зарождении томской управы — так в дореволюционной России назывались полицейские участки. Объем информации, поднятый из хранилищ сотрудницами архива, оказался таким, что в одном письме изложить его было невозможно.

Спустя несколько месяцев пришло следующее письмо, с просьбой выявить фамилии всех томских полицмейстеров с момента зарождения томской полиции. Ответ получился впечатляющим: 15 листов только с заголовками дел, которые нужно было просмотреть. Ситуация повторялась: объем информации оказался слишком большим для стандартного ответа на запрос.

Начальница организационно-методического отдела ГАТО Татьяна Шульга Фото: Вероника Белецкая

Практически одновременно представителю МВД Артему Шевчику и начальнице организационно-методического отдела ГАТО Татьяне Шульге пришла в голову идея превратить проделанную работу в нечто больше, чем стандартные запросы и ответы. В итоге родилась идея создать некую публикацию, которая бы отразила работу томской полиции.

Страницы из книги «Сквозь века на страже порядка» Фото: Вероника Белецкая

На момент начала работы уже существовало две книги, в которых исследователи из ТГУ Ирина Чернова и Николай Ларьков собрали отдельные истории, касающиеся томской полиции, с выдержками из документов и комментариями составителей. Эти книги охватывали период с момента зарождения полиции и до 90-х годов ХХ века. Поэтому составители новой книги пошли иным путем.

Издание ГАТО и МВД, подготовленное Татьяной Шульгой и Натальей Бондаренко, отличается несколькими моментами. В нем собраны только документы, без комментариев и интерпретаций составителей. Большая часть документов опубликована впервые. Территориально документы охватывают только современную Томскую область.

Интересный факт: томский губернатор Иван Иванович Красовский первый в Сибири поднял вопрос о том, чтобы поменять систему отбора полицейских в сельской местности. В течение двух лет, с 1896 года, он добивался, чтобы сельскую полицию набирали на тех же основаниях, что и в городе, из бывших военных и с соответствующим начальным обучением, а не собирали из местных добровольцев, у которых зачастую не было никаких навыков ведения дела. Но к сожалению, ничего не добился.

При подготовке книги составители просмотрели несколько десятков тысяч листов дел из девяти фондов и отобрали самые выдающиеся, либо наоборот, самые типичные — чтобы показать изнанку повседневной работы полиции тех лет. Также они перевели документы XVII века на современный русский язык.

Начальник культурного центра УРЛС УМВД Артем Шевчик Фото: Вероника Белецкая

Книга охватывает период до 1 апреля 1917 года, когда царскую полицию расформировали новые власти. Например, в ней рассказывается о том, что полиция в царское время занималась не только расследованием преступлений, но и следила за очисткой крыш от снега, и даже охраняла дома граждан от разграбления во время паводка. Также читатели могут узнать, сколько составляла зарплата полицейского, нужно ли было проходить специальное обучение, кто и за какие заслуги вошел в историю томской полиции.

— Мы надеемся, что книга поможет читателям увидеть, как отличается организация работы полиции от того, что было до революции, и насколько они схожи. Какие направления деятельности пересекаются, какие проблемы схожи, — Татьяна Шульга.

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