18+
18+
Креативные индустрии, Тренды, Креативный город, Музеи Томска, Катерина Маас, ларичев егор синдикат Радикальная музеология. Пять принципов нового музея от Егора Ларичева

Радикальная музеология. Пять принципов нового музея от Егора Ларичева

16 ноября в Сибирском филиале ГЦСИ-РОСИЗО прошла встреча с Егором Ларичевым. Куратор, экспозиционер, партнер архитектурно-художественного объединения Syndicate рассказал о том, как создавать необычные выставочные пространства.

Среди воплощенных Егором проектов — постоянная экспозиция Музея истории ГУЛАГа (Москва) и выставочная программа музея «Магнезит» (Сатка). В этом году он также курировал выставочную программу книжной ярмарки в Красноярске, КРЯКК-2018.

Егор представил слушателям наиболее интересные проекты Syndicate этого года, которые находятся на разных стадиях разработки. Мы записали несколько советов о том, где искать вдохновение и на чем строить выставки.

Используйте историю места

Егор Ларичев рассказывает об одном их своих проектов
Фото: Владимир Дударев

Экспозицию можно выстроить вокруг разных моментов истории места, в котором вы работаете. Один из проектов Syndicate — бывший дворец известного африканского диктатора и людоеда Бокассы.
Помимо истории, связанной с жизнью Бокассы, его жен и детей, дворец в разное время становился приютом то для участников религиозного восстания мусульманской общины Селека, то для неизвестных людей, предположительно бойцов частной военной компании.

На фоне гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике у группы Syndicate возникла идея разместить в этом дворце филиал ПЕН-центра, а также музея, посвященного нескольким темам: от творчества одной из дочерей диктатора, Кики Бокассы, до попытки осмыслить природу религиозных конфликтов. По задумке, экспозиция должна свести воедино прошлое и настоящее дворца, который будто притягивает к себе пугающие истории.

Ищите возможности в архитектуре

Ларичев показывает презентацию проекта музея в «доме-флейте» (Зеленоград)
Фото: Владимир Дударев

Иногда само здание подкидывает идеи для размещение экспозиции или даже становится одним из объектов внимания кураторов выставок. Например, известный зеленоградский «дом-флейта» на ножках-колоннах.

Построенное в 1969 году, это здание протяженностью 516 метров является одним из символом Зеленограда и примером модернистской архитектуры города-сада, каким его задумывали при строительстве. В проекте Syndicate один из кластеров этого дома превратился в городской музей.
Бывшее помещение магазина тканей, длинное и широкое, прекрасно подошло под выставочные залы. Лифты связывают выставочные залы с подвалом, где можно организовать хранилище.

Другой пример — двор московского музея архитектуры, где хранится в разобранном виде архитектурная группа, снятая с фасада здания. Сам процесс ее реконструкции и постепенного сбора в единое целое уже экспозиция.

Трансформируйте пространство

Слушатели
Фото: Владимир Дударев

Чем больше вариантов использования одного и того же пространства вы придумаете, тем больше возможностей для новых выставок создадите.

Например, длинные залы в «доме на ножках» в Зеленограде легко превращаются в отдельные аудитории или концертные площадки при помощи движущихся перегородок. В других случаях такие конструкции превращают часть комнат в хранилище, а остальное пространство — в экспозиционное.

Художественный музей Дальневосточного федерального университета расположен в бывшем здании Восточного института постройки 1899 года. Syndicate предложил перепланировку пространства, при которой внутри хватит места для хранения и экспозиции студенческих работ.

В Хельсинки есть музей современного искусства, открытый в бывшем Дворце тенниса: огромное помещение трансформируется до практически любого нужного размера.

Играйте с материалами

Презентация проекта Зеленоградского краеведческого музея
Фото: Владимир Дударев


В городском музее Зеленограда проектировщики предложили обыграть материалы, из которых построен дом, во внутреннем интерьере: бетонная мебель, изогнутые ножки.

В другом случае интересная коллаборация возникла на почве сотрудничества с компанией, которая производит плиты из керамогранита форматом метр на три. Оказалось, что с этим материалом мало кто умеет работать, и идей использования в современности мало.

В процессе работы выяснилось, что в материале отсутствует внутреннее напряжение, и это дало начало проекту: построить из керамогранита нечто вроде храма, внутри которого можно расслабиться после просмотра выставки.

Идите против правил

В завершение лекции
Фото: Владимир Дударев

Один из актуальных проектов Syndicate, который сейчас проходит этап согласования — план музея архитектуры Севастополя.

Благодаря тому, что строить его планируют с нуля, у авторов проекта появилась возможность с самого начала через архитектуру повлиять на экспозицию. По плану, выставка должна идти наоборот: от виртуального прошлого к материальному будущему, а не как принято, от материальных свидетельств истории к воображаемому будущему.

Проще говоря, экспозиция — и здание — построены таким образом, что сперва посетители виртуально знакомятся с историей Херсонеса, затем переходят к советскому прошлому, а потом видят макеты возможного будущего Севастополя через новые здания.

И самый главный принцип, который мы вынесли из лекции: сохраняйте любопытство, интерес к истории и людям. Ищите новые возможности, партнеров, инвесторов и фонды, готовые финансировать ваши проекты. Верьте в невозможное, потому что именно оно чаще всего превращается в проекты, о которых говорят все.

Сейчас в Томском областном краеведческом музее экспонируется выставка Красноярского литературного музея «Экспресс-панорама: Архитектура свободы. 100 лет утопии в Сибири. От первой сибирской утопии до бумажной архитектуры». Егор Ларичев — один из соавторов выставки, в фокусе которой — личность и деятельность Алексея Капитоновича Гастева, и его утопия «Экспресс-Панорама. Сибирская фантазия»

Текст: Катерина Маас
Фото: Владимир Дударев

Тэги/темы: