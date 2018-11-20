Радикальная музеология. Пять принципов нового музея от Егора Ларичева

20 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

16 ноября в Сибирском филиале ГЦСИ-РОСИЗО прошла встреча с Егором Ларичевым. Куратор, экспозиционер, партнер архитектурно-художественного объединения Syndicate рассказал о том, как создавать необычные выставочные пространства.

Среди воплощенных Егором проектов — постоянная экспозиция Музея истории ГУЛАГа (Москва) и выставочная программа музея «Магнезит» (Сатка). В этом году он также курировал выставочную программу книжной ярмарки в Красноярске, КРЯКК-2018.

Егор представил слушателям наиболее интересные проекты Syndicate этого года, которые находятся на разных стадиях разработки. Мы записали несколько советов о том, где искать вдохновение и на чем строить выставки.

Используйте историю места

Егор Ларичев рассказывает об одном их своих проектов Фото: Владимир Дударев

Экспозицию можно выстроить вокруг разных моментов истории места, в котором вы работаете. Один из проектов Syndicate — бывший дворец известного африканского диктатора и людоеда Бокассы.

Помимо истории, связанной с жизнью Бокассы, его жен и детей, дворец в разное время становился приютом то для участников религиозного восстания мусульманской общины Селека, то для неизвестных людей, предположительно бойцов частной военной компании.

На фоне гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике у группы Syndicate возникла идея разместить в этом дворце филиал ПЕН-центра, а также музея, посвященного нескольким темам: от творчества одной из дочерей диктатора, Кики Бокассы, до попытки осмыслить природу религиозных конфликтов. По задумке, экспозиция должна свести воедино прошлое и настоящее дворца, который будто притягивает к себе пугающие истории.

Ищите возможности в архитектуре

Ларичев показывает презентацию проекта музея в «доме-флейте» (Зеленоград) Фото: Владимир Дударев

Иногда само здание подкидывает идеи для размещение экспозиции или даже становится одним из объектов внимания кураторов выставок. Например, известный зеленоградский «дом-флейта» на ножках-колоннах.

Построенное в 1969 году, это здание протяженностью 516 метров является одним из символом Зеленограда и примером модернистской архитектуры города-сада, каким его задумывали при строительстве. В проекте Syndicate один из кластеров этого дома превратился в городской музей.

Бывшее помещение магазина тканей, длинное и широкое, прекрасно подошло под выставочные залы. Лифты связывают выставочные залы с подвалом, где можно организовать хранилище.

Другой пример — двор московского музея архитектуры, где хранится в разобранном виде архитектурная группа, снятая с фасада здания. Сам процесс ее реконструкции и постепенного сбора в единое целое уже экспозиция.

Трансформируйте пространство

Слушатели Фото: Владимир Дударев

Чем больше вариантов использования одного и того же пространства вы придумаете, тем больше возможностей для новых выставок создадите.

Например, длинные залы в «доме на ножках» в Зеленограде легко превращаются в отдельные аудитории или концертные площадки при помощи движущихся перегородок. В других случаях такие конструкции превращают часть комнат в хранилище, а остальное пространство — в экспозиционное.

Художественный музей Дальневосточного федерального университета расположен в бывшем здании Восточного института постройки 1899 года. Syndicate предложил перепланировку пространства, при которой внутри хватит места для хранения и экспозиции студенческих работ.

В Хельсинки есть музей современного искусства, открытый в бывшем Дворце тенниса: огромное помещение трансформируется до практически любого нужного размера.

Играйте с материалами

Презентация проекта Зеленоградского краеведческого музея Фото: Владимир Дударев



В городском музее Зеленограда проектировщики предложили обыграть материалы, из которых построен дом, во внутреннем интерьере: бетонная мебель, изогнутые ножки.

В другом случае интересная коллаборация возникла на почве сотрудничества с компанией, которая производит плиты из керамогранита форматом метр на три. Оказалось, что с этим материалом мало кто умеет работать, и идей использования в современности мало.

В процессе работы выяснилось, что в материале отсутствует внутреннее напряжение, и это дало начало проекту: построить из керамогранита нечто вроде храма, внутри которого можно расслабиться после просмотра выставки.

Идите против правил

В завершение лекции Фото: Владимир Дударев

Один из актуальных проектов Syndicate, который сейчас проходит этап согласования — план музея архитектуры Севастополя.

Благодаря тому, что строить его планируют с нуля, у авторов проекта появилась возможность с самого начала через архитектуру повлиять на экспозицию. По плану, выставка должна идти наоборот: от виртуального прошлого к материальному будущему, а не как принято, от материальных свидетельств истории к воображаемому будущему.

Проще говоря, экспозиция — и здание — построены таким образом, что сперва посетители виртуально знакомятся с историей Херсонеса, затем переходят к советскому прошлому, а потом видят макеты возможного будущего Севастополя через новые здания.

И самый главный принцип, который мы вынесли из лекции: сохраняйте любопытство, интерес к истории и людям. Ищите новые возможности, партнеров, инвесторов и фонды, готовые финансировать ваши проекты. Верьте в невозможное, потому что именно оно чаще всего превращается в проекты, о которых говорят все.

Сейчас в Томском областном краеведческом музее экспонируется выставка Красноярского литературного музея «Экспресс-панорама: Архитектура свободы. 100 лет утопии в Сибири. От первой сибирской утопии до бумажной архитектуры». Егор Ларичев — один из соавторов выставки, в фокусе которой — личность и деятельность Алексея Капитоновича Гастева, и его утопия «Экспресс-Панорама. Сибирская фантазия»

Текст: Катерина Маас

Фото: Владимир Дударев

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