Элитная недвижимость в Томске. Лепнина и белый рояль
В элитном доме по Тверской, 81 продается квартира с обстановкой чуть скромнее Ливадийского дворца.
Правда, в отличие от дворца, являющегося национальным достоянием, у квартиры есть цена: 40 миллионов рублей. Прогуляемся с небольшой экскурсией по этому жилищу.
Начинается осмотр с настоящей бальной залы — с колоннами, сложносочиненными потолками и старинным телефонным аппаратом. Жаль, в объявлении размещена только одна фотография этого замечательного помещения.
Дальше проходим в гостиную — в ней белый рояль, овальный стол и орел на комоде.
Из гостиной есть выход в очень маленькую комнатку для отдыха.
Вот она, спряталась в одном из треугольных выступов на фасаде. К этой квартире, кстати, относятся два симметричных «треугольничка».
Дальше проходим на кухню. Она большая, с мозаичным полом.
Спален в квартире несколько, на фотографиях мы увидели две, их и показываем вам. Одна — с теми же дворцовыми мотивами, другая — проще и демократичней.
Ну и завершаем экскурсию по традиции в санузлах. Их в квартире два, а огромная душевая кабина в одном из них действительно впечатляет.
Если вы обнаружили чем-либо выдающийся объект недвижимости, который продают или сдают в Томске, пишите нам — мы обязательно рассмотрим его кандидатуру для нашего очередного обзора.
Дежурный редактор
При подготовке обзора использованы данные из открытых источников