Элитная недвижимость в Томске. Лепнина и белый рояль

Томский Обзор / Фото: 21 ноября 2018 // Фото: Ru09.ru

В элитном доме по Тверской, 81 продается квартира с обстановкой чуть скромнее Ливадийского дворца.

Правда, в отличие от дворца, являющегося национальным достоянием, у квартиры есть цена: 40 миллионов рублей. Прогуляемся с небольшой экскурсией по этому жилищу.

Начинается осмотр с настоящей бальной залы — с колоннами, сложносочиненными потолками и старинным телефонным аппаратом. Жаль, в объявлении размещена только одна фотография этого замечательного помещения.

Дальше проходим в гостиную — в ней белый рояль, овальный стол и орел на комоде.

Из гостиной есть выход в очень маленькую комнатку для отдыха.

Вот она, спряталась в одном из треугольных выступов на фасаде. К этой квартире, кстати, относятся два симметричных «треугольничка».

Дальше проходим на кухню. Она большая, с мозаичным полом.

Спален в квартире несколько, на фотографиях мы увидели две, их и показываем вам. Одна — с теми же дворцовыми мотивами, другая — проще и демократичней.

Ну и завершаем экскурсию по традиции в санузлах. Их в квартире два, а огромная душевая кабина в одном из них действительно впечатляет.

Если вы обнаружили чем-либо выдающийся объект недвижимости, который продают или сдают в Томске, пишите нам — мы обязательно рассмотрим его кандидатуру для нашего очередного обзора.

Дежурный редактор

При подготовке обзора использованы данные из открытых источников

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