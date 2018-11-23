Еда. Рецензии.

Ужин в баре Meet up

23 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

В новый бар Meet up мы попали со второй попытки.

Инстаграм заведения создал впечатление, что оно уже принимает гостей. Но в прошлую морозную пятницу выяснилось, что открытие состоится только в воскресенье. На этой неделе нам наконец повезло.

Где: пр-т Фрунзе, 25. Прежде здесь обитала пиццерия «Папа Джонс», потом помещение долгое время пустовало и вот теперь обрело новых жильцов. Пять дней в неделю бар открыт с 12:00 до полуночи, а по пятницам и субботам — до 2:00.

Интерьер: лаконично и стильно, нет визуальной избыточности. У входа — гардероб, похожий на клетку. Зал длинный, вытянутый. Расположиться можно возле бара или за отдельными столиками с диванами — впрочем, они тоже высокие. Есть и почти отдельная уютная ниша-комната с парой столиков. Но там свободных мест при нас не было.

Деревянная бочка в зале напоминает о ирландских традициях танцев на подобных в пабах. Бар не назовешь неформальным, но и пафоса в его обстановке не ощущается.

Меню: короткое и полное неординарных предложений. В каждом разделе позиций немного, зато все вызывают интерес. Салаты (от 190 рублей) не какие-нибудь предсказуемые «Цезари» или «Греческие», нет. Например, «Норвежский» — со скумбрией, свеклой, грушевым конфи и другими вкусными ингредиентами. В другом соединены виноград и кускус. В основе третьего — паста с цыпленком. Среди закусок (от 190 рублей) найдется и сельдерей фри, и «Путин» (ударение на второй слог) с беконом (под таким названием скрывается картошка фри), и крылышки в тайском соусе, и сыр халуми (популярный на Кипре) с клубникой. Супов (они от 180 рублей) пока только два варианта, но тоже ничего банального: то копченая грудинка с белой фасолью, то куриная ножка с томатами и нутом.

Из основных блюд есть парочка горячих (от 310 рублей) — паста с морепродуктами и телятина с беконом, жареной кукурузой и чипсами начос. В стритфуде (от 280 рублей) уживаются и бургер с телятиной и квасным мармеладом, и пита с бараниной и кинзой. Гриль (от 290 рублей) представлен стейками. Есть стейк дня, горячий ростбиф, свиные ребрышки. К любому горячему можно выбрать гарнир и соус, они уже включены в стоимость.

Десерты в баре тоже есть (по 150 рублей) — это пироги, которые подаются с дополнениями в виде сливок, мороженого, соуса.

Что касается напитков, то выбор безалкогольных, как и можно ожидать в баре, сдержан. Кофе самых привычных видов (от 100 рублей), чай (от 130 рублей), газированные напитки (от 130 рублей). Есть лимонады «Сан Пеллегрино» и «Фентиманс».

Выбор напитков с градусами куда более сложен. Как нам рассказали в баре (такого общительного персонала мы еще не встречали), в Meet up принципиально не будет селедочно-водочной темы. Здесь менее популярные в России напитки, которые найдешь не во многих заведениях. Как нигде большой акцент сделан на биттеры и ликеры (от 190 рублей). Здесь далеко не только уже известные «Бехеровка» (в том числе и вид «Лемонд»!), «Апероль», «Егермайстер», но и «Хиршруде», «Драмбуи», «Сибона»… В общем, есть что пробовать, а в будущем обещают и авторские настойки. Удобно, что у каждой позиции указана страна происхождения ликера или биттера.

Найдутся и авторские коктейли (от 300 рублей), в основном на основе биттеров. Отдельно в меню собраны другие крепкие напитки (от 180 рублей) — виски, текила, джин, ром, портвейн. Бутылка вина обойдется от 1 100 рублей.

Порадовал и выбор разливного пива (от 170 рублей). Здесь и российские крафтовые варианты вроде «Братьев Карамазовых», и бельгийское, и ирландское, и немецкое пиво. Нас субъективно вдохновил выбор темных вариантов (нередко их в заведениях всего один вид) и огорчило отсутствие сидра. Правда, в барном холодильнике есть бутылочный.

Еда: мучительно раздумывали, чего бы такого заказать. Очень заинтересовались квасным мармеладом, оказалось, что это лук в карамели. В итоге выбрали цыпленка на гриле, запеченного в ананасово-томатной глазури, а на гарнир — картофель олд фэшн и соус чимичурри. Также взяли «Норвежский салат со скумбрией». Из напитков предпочли бельгийский «Роман Эль», описанный как темно-гранатовый брюн с оттенками карамели и сухофруктов.

Конечно, пиво принесли первым. «Роман Эль» (280 рублей за 0,5 литра) очень вдохновил. Мы любим бельгийское пиво и год назад имели возможность неоднократно продегустировать напиток в его родных краях. Далеко не всегда европейское пиво также радует нас в экспортном варианте, в Meet up же пиво подарило те же вкусовые ощущения, только теперь еще и ставшие ностальгическими. Действительно с фруктовыми и карамельным нотками, но совсем легкими. Не приторное, не резкое, нет вкуса жженого сахара. Нежное и насыщенное.

Потом появился «Норвежский салат со скумбрией» (190 рублей). Порция не огромная. Доминирующим ингредиентом оказалась свекла, хотя привкус скумбрии тоже ощущался постоянно. Также немало было капусты. Правда, из-за свеклы несколько затерялся вкус томатов черри и сыра, и уже совсем пропал грушевый конфи.

Примерно то же самое произошло с ананасной частью глазури цыпленка на гриле (290 рублей) — томат его решительно перебил. Соус был на основе песто и зелени. Правда, сначала нам по ошибке подали горчичный, но мы вовремя разобрались. Хорошо ощущался лук. Цыпленок был нормальным, вполне вкусным, но ярких впечатлений не оставил.

Картофель олд фэшн нас удивил. Мы не догадались, что он подается холодным (и нас не предупредили), и не предполагали, что он будет со шкуркой. Это показалось странным, поскольку он скорее напоминал салат, чем гарнир. В дополнение к картофелю шли колбаса, маринованные огурцы и сметанный соус.

Счет: 760 рублей.

Итого: в баре Meet up работают поразительно общительные люди. Нас еще ни разу нигде ТАК подробно не расспрашивали обо всех впечатлениях, плюсах и минусах. О заведении рассказывали очень увлеченно. Мы узнали, что в скором будущем в Meet up будут

ивенты по пятницам, а не за горами и мастер-классы от шеф-повара.

Что касается съеденного и выпитого, то соотношение цена-качество в Meet up адекватные. Бельгийское пиво порадовало больше заказанной еды. Но обилие неординарных блюд вдохновляет. В следующий раз зайдем скорее именно в бар, чем поужинать. Хотя некоторые интересные предложения вроде вроде квасного мармелада все-таки попробуем.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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