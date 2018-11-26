Ленина, 100.

Как живется бизнесу в историческом доме в Томске?

26 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

АВТОР Алина Малютена

Двухэтажное здание из дерева и кирпича на центральном проспекте известно томичам по двум атмосферным заведениям внутри: кофейне ProCofe и цветочной лавке «Зеленая мама».

Мы пообщались с хозяевами и узнали про все сложности и преимущества работы в историческом здании, а также про их отношения с соседями и между собой.

Первый этаж дома сложен из красного кирпича. Его старинная кладка и арочные окна контрастируют с резным деревянным карнизом под самой крышей и лаконичными наличниками прямых высоких окон на втором этаже.



Само здание относилось к фоновой застройке, и долгое время было жилым многоквартирным домом, где размещалось порядка 10 квартир.



В 2005 году первый этаж выкупил владелец сети магазинов сантехники «Водолей». С тех пор здание начало пустеть, а квартиры — переводиться в нежилой фонд их новыми владельцами.

Кофейня ProCofe

В кофейне Фото: Алена Кардаш

Когда проходишь мимо здания, взгляд невольно цепляется за оформление в окнах кофейни и грифельные доски по бокам от входа, на которых мелом пишут о проходящих в кофейне акциях и специальных предложениях. На двери — деревянная табличка «Открыто». Похожая висит на двери цветочной лавки, которая находится по соседству.

Тон и атмосферу кофейни задают элементы декора. Деревянные столы, эклектичные стулья и кресла словно собраны из разных эпох, люстры «под старину» и разнообразные картины, развешенные по стенам — все располагает к неспешной беседе за чашкой хорошего кофе с десертом. Довершает интерьер деревянная барная стойка со стеклянной банкой, наполненной традиционным для ProCofe печеньем с предсказаниями. Их получает каждый, кто заказал чай или кофе — просто для настроения.

Печенье с предсказаниями Фото: Алена Кардаш

Кофейня начала свою работу в 2013 году, и ее хозяйка Елена Назырова рассказывает, что помещение нашло их само.

«Мы искали очень долго. Тогда еще была такая ситуация: если это кафе, то оно должно стоять на „первой линии“, проспекте Ленина. Это уже позже начали открываться заведения за ее пределами: на Розочке, в отдаленных местах города. А мы не могли ничего подходящего найти», — вспоминает Елена.

Вариантов было несколько: деревянный дом на пересечении Красноармейской и Кирова, где сейчас находится «Мясная лавка»; помещение на Ленина, рядом с улицей Учебная, сейчас там «Чайная обитель». Первый вариант не подошел хозяевам, поскольку в этом здании нельзя было сделать перепланировку. Во втором случае отказал арендодатель, который не хотел сдавать помещение под общепит.

Поиски продолжались до тех пор, пока тогдашний владелец площадей на Ленина, 100, хозяин «Водяного», не выставил их на продажу. Он предложил мужу Елены, с которым был знаком, выкупить помещение.

Елена Назырова с мужем Фото: Алена Кардаш

Ремонт внутри будущего кафе длился почти пять месяцев. По воспоминаниям хозяйки, все стены были обшарпаны, с потолка свисали провода, в общем — остались следы прежнего владельца. Однако ремонт начался далеко не с отделочных работ.

«Есть строгие условия по оборудованию кухни: нужна хорошая вытяжка и вентиляция. Необходимо было, чтобы труба вытяжного оборудования выступала на несколько сантиметров выше конька крыши. Поэтому в первую очередь провели эту трубу, а потом уже начали делать все остальное», — рассказывает Назырова.

Официанты за работой Фото: Алена Кардаш

Горячую воду к кофейне подводить не стали: слишком дорого обошлось бы подключение, не говоря о прокладке водопроводных труб. Поэтому в кафе обходятся несколькими большими бойлерами.

Проблемным оказался и подвал дома: его периодически затапливает. Причина тому — очень старая канализация. Примерно раз в три месяца хозяева вызывают ассенизаторов и очищают подвал. Специальная машина прочищает и жироуловители, которые установили, чтобы предотвратить засорение стоков.

Что касается отделочных работ, то они для всей семьи Назыровых (ее муж и сын принимают активное участие в управлении бизнесом) были в радость. К ремонту Елена подошла со всей ответственностью. Она с гордостью поведала, что все идеи, которые воплотились в интерьере кофейни, придумывала она сама. Не обошлось без руки дизайнера, который шлифовал ее видение и прорабатывал детали.

Каминная полка Фото: Алена Кардаш

Я начала искать примеры интерьеров. У меня есть один недостаток: я очень долго это делаю, как мой сын говорит, от Ивана Грозного. То есть я пересматриваю огромное количество информации. Позже мы поехали с мужем в Москву, оббегали там очень много заведений. И мне не понравилось ни-че-го».

Тогда Елена обратилась к зарубежным источникам: что-то нашлось в старых журналах, что-то в интернете. Многие идеи пришлось отбросить, прежде чем прийти к понимаю того, что ей хотелось воплотить в интерьере, и чтобы все — и внешний вид кофейни, и ее кухня, и стиль обслуживания, и само старинное здание — создавали неповторимую атмосферу заведения.

Милые мелочи Фото: Алена Кардаш

«Обои мы выбирали четыре часа в магазине „ОМ“, — рассказывает Елена. — Столы нам делала одна замечательная столярка. Кресла тоже делали в Томске. Мы садились в каждое, проверяли, удобно сидеть или нет. Изначально кофейный столик, который возле камина, был очень низкий. Потом мы поняли, что за ним неудобно сидеть, и где-то через полгода приподняли его. К концу ремонта мы оказались ограничены в средствах, поэтому купили барную стойку с рук. Все остальное сделано на заказ».

Внутри кофейня разделяется стеной с аркой посередине: раньше она была просто прямоугольной, при ремонте ее сделали полукруглой.

Арка делит помещение на две части Фото: Алена Кардаш

Потолок во втором зале, где расположена барная стойка, камин и выход на кухню, тоже сделан полукругами с деревянными балками. Они появились в ходе ремонта; во времена «Водяного» здесь был обычный навесной потолок из плиток. Прямо под потолком зал пересекает массивная труба, выкрашенная в светло-бежевый цвет. Елена рассказала, что раньше это была канализационная труба, но им удалось договориться с местными жителями и вывести канализацию в другом направлении, а саму трубу оставить как декор.

Труба, из функциональной ставшая декоративной Фото: Алена Кардаш

В ходе ремонта обнаружилось несколько интересных исторических находок. На втором этаже, где у кофейни кухня и офис руководства, на стене нашли элементы изразцовой плитки — потом хозяева передали их друзьям-коллекционерам. А там, где на втором этаже располагаются раздевалки для персонала, под снятой потолочной плиткой был обнаружен крюк, ввинченный в потолок. Позже хозяйке объяснили, что эти крюки использовались для подвешивания люлек — подобные находили в некоторых комнатках внутри здания «1000 мелочей».

«Мы прямо ощущаем, что работаем не в каком-то новострое: наверное, частичка настроения передается за счет возраста здания. Возможно, что если бы у нас было другое помещение, я бы больше лофта добавила в интерьер. Но когда мы зашли сюда, я представила себе это каким-то таким: под старину, с мягкими креслами и камином. Можно сказать, мы подстроились под возраст этого здания».

В кресле у камина Татьяны Терентьевны

Елена Геннадьевна рассказала также, что они в скором времени планируют открытие второго кафе, и снова находятся в поисках помещения. Одно, которое подходило им по всем параметрам, оказалось проблематично заполучить из-за того, что тот дом наполовину заселен.

«Мы очень долго вели переговоры с жильцами, чтобы купить эти четыре квартиры на первом этаже и перевести в нежилой фонд. Жильцы сказали „нет“. Я пыталась поговорить, убедить жильцов, но они сказали: „Нет, не хотим никакую кофейню“. Я понимаю их недоверие, я приглашала их сюда поговорить с нашими соседями, потому что у нас очень хорошая шумоизоляция, никаких запахов. Мы столько работали рядом с жилой квартирой… Но не согласились».

Цветочная лавка «Зеленая мама»

Анна Кудряшова, руководительница «Зеленой мамы» Фото: Алена Кардаш

Слева от кофейни — дверь под кованым козырьком. Здесь расположилась цветочная лавка «Зеленая мама». Анна Кудряшова, руководитель «Зеленой мамы» провела для нас небольшую экскурсию по ней.

Помещение лавки также разделено на два зала. Стены в спокойных серых и темно-зеленых тонах, большой холодильник с цветами напротив высокого прилавка находятся в первой половине. Во второй расположился большой стол, окруженный стульями — здесь проводится обучение будущих флористов.

Помещение, где учат флористов Фото: Алена Кардаш

Первый и второй зал отделены друг от друга небольшим коридором, в котором прорублены две арки друг напротив друга. С одной стороны коридор заканчивается стеной, отделяющей лавку от кофейни, а с другой — дверью. За ней находится подсобное помещение и раздевалка для сотрудников.

В подсобке потолок под наклоном, словно мы находимся в чулане под лестницей. Это и в самом деле мог быть чулан, ведь над нами — широкая лестница на второй этаж. Как считает Анна, тот вход, возможно, был парадным.

Парадная лестница Фото: Алена Кардаш

Напротив входа в лавку расположен камин, отреставрированный и выкрашенный в цвет стен. Сейчас камин по назначению не используется: он служит дополнительной полкой для разных мелких безделушек, которыми торгуют в «Зеленой маме».

Родилась «Зеленая мама» почти 6 лет назад из «Студии свадебной флористики», которая находилась раньше в здании неподалеку. Анна призналась, что тогда им необходимо было найти помещение по соседству, чтобы клиентам было удобно их отыскать. И тогда Анна увидела объявление об аренде помещения на Ленина, 100.

Эта часть также принадлежала владельцу магазина «Водяной». Но так как продать помещение полностью они не могли, то разделили на две части. Меньшую продали нашему арендодателю, который сразу же выставил ее на продажу или аренду. Я очень жалею, что мы поздно увидели объявление, потому что могли найти сумму на покупку: хозяин «Водяного» выставил это помещение за три миллиона, а наш арендодатель — уже за семь.

«С момента подписания договора об аренде и до непосредственного открытия прошел всего месяц. 23 ноября в свой день рождения мы пришли к арендодателю, подписали договор, а 23 декабря закончили ремонт. Надо учитывать, что мы перекладывали плитку, выравнивали стены и потолок — в общем-то, все делали. Сначала отремонтировали ту половину, где вход, оставшееся помещение закрыли ширмой и начали работать: аренда достаточно дорогая, и мы не могли себе позволить простоев. В цветочном бизнесе есть негласное правило, что нужно открываться до Нового года, и мы, получается, даже поздновато открылись», — вспоминает Анна, окидывая взглядом просторное помещение лавки.

Всего за шесть лет аренды в «Зеленой маме» ремонт делали трижды. Анна не назвала причину, но руководительница ProCofe говорила о том, что дом до сих пор усаживается, и иногда они замечают новые трещины на стенах и потолке.

Анна также немного рассказала об экстерьере здания. С левой стороны у дома на Ленина, 100 есть пристройка, которую сделали относительно недавно. Но кто и зачем — неизвестно. По рассказам хозяйки цветочной лавки, на месте этой пристройки раньше располагался маленький внутренний дворик, куда выходили окна второго этажа.

Само здание по форме — это не просто двухэтажный прямоугольный дом, оно имеет форму буквы «Г». Во внутреннем дворе есть две двери: одна из них является служебным ходом для сотрудников «ProCofe». А вторая, под козырьком, напоминает подъездную дверь.

Что еще есть в доме на Ленина, 100?

Ленина, 100. Вид из здания напротив Фото: Алена Кардаш

Помимо двух крупных арендаторов, в здании также располагается томский филиал магазина мужской одежды Men’s Look, который открылся чуть больше года назад. Вход, как и у цветочной лавки, и кофейни — на проспект Ленина. Ранее здесь в разное время располагались антикварный магазин, агентство по продаже «горящих туров» и даже филиал «Совкомбанка».

На торце здания висит большая вывеска туристического агентства «Вокруг света», которое работает в этом здании уже несколько лет. Сбоку есть также небольшой магазинчик стоковой одежды, и вход в офисы.

На втором этаже Фото: Алена Кардаш

А вот на втором этаже, над кофейней и лавкой вдоль всего дома протянулась большая квартира, в которой раньше проживала семья Татьяны Терентьевны Буровой, о которой упоминали хозяйки обеих заведений. По их воспоминаниям, ее муж был городским прокурором, а она сама преподавала в университете и была историком. После ее смерти сын Татьяны Терентьевны обустроил в квартире фотостудию с аутентичным интерьером, однако на момент написания статьи помещение опустело: фотостудия закрылась.

В бывшей фотостудии Фото: Алена Кардаш

Анна рассказала, что в доме, помимо квартиры Татьяны Терентьевны, есть еще две жилые квартиры. В одной из них никто не живет, хозяйка давно уехала. Во второй, по ее словам, проживает семья, но от них тоже давно ничего не слышно.

Ремонт в одной из комнат бывшей квартиры Татьяны Терентьевны Фото: Алена Кардаш

А все арендаторы дома по Ленина, 100 поддерживают добрососедские отношения. И даже пользуются услугами друг друга.

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