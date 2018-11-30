История наших побед. Спортивная борьба: из цирка на чемпионаты

30 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Из архива Томской областной федерации спортивной борьбы

Борьба всегда привлекала к себе внимание. Особенно когда на ковер выходили тяжеловесы.

В 2000 году, казалось, все болельщики смотрели прямую трансляцию с Олимпиады, надеясь, что Александр Карелин сможет стать первым в истории 4-кратным чемпионом. А в начале ХХ века, когда телевизоров еще не было, многие томичи спешили посмотреть на борцов… в цирк! У борьбы в Томской области увлекательная история и свои герои, о которых мы и рассказываем в сегодняшнем выпуске рубрики «История наших побед».

Родом из цирка

Вид с Воскресенской горы. Цирк — в центре Фото: из дореволюционного набора открыток с видами Томска

В Томск борьба, как и многие другие виды спорта, пришла после первой Мировой войны. Тогда в городе оказались тысячи военнопленных. Среди них был и полковник Иван Соколов-Цаплин.

Юрий Тележкин ветеран томской и северской борьбы, в прошлом борец и тренер В 1920 году благодаря Соколову-Цаплину в Томске появился первый ковер и первый ринг, в основе которого были опилки. А в 1922 году в город приехал первый российский чемпион мира (он стал им в 1908 году) по тяжелой атлетике Сергей Елисеев. Работал сначала грузчиком, затем бухгалтером на кожевенном заводе, а вечерами выступал на сцене городского сада и в кинотеатре «Глобус» как борец. В 1927 году организовал первую в Томске секцию по тяжелой атлетике. Елисеева неоднократно приглашали работать в цирке, но он отказывался.

В нашем городе в то время стационарный цирк еще был (стоял на месте нынешней Администрации Томской области, в 1941 году его здание сгорит). Представления были популярны у горожан. В первом отделении на арену выходили клоуны и дрессированные животные. А все второе занимала борьба. В 1938–1939 годах в Томском цирке даже выступал легендарный борец, шестикратный чемпион мира Иван Максимович Поддубный, он сражался с темнокожим американцем Франком Гутом и русским борцом Николаем Верденом (известным под цирковым псевдонимом Силач Жеребцов). Среди «звезд», обожаемых публикой, в те годы были томичи Басманов, Соловьев, Пудов, Краковский.

Николай Верден (Жеребцов) Фото: с дореволюционной открытки

— Выступления Николая Вердена я застал, — вспоминает Юрий Тележкин. — В нашем детстве развлечений было немного. Телевизоров и компьютеров не существовало. И вся наша 9-я мужская школа после уроков дружно шла на борьбу.

Начало спорта

Борцы томской сборной. Впереди — тренер Александр Афанасьев Фото: из архива Томской областной федерации спортивной борьбы

Правда, сам Юрий Тележкин в детстве выбрал этот вид спорта не сразу. Начинал с футбола. Записался в секцию «Динамо», получил форму, был капитаном команды. Все соседи были уверены — футболист растет! Но однажды на стадионе «Медик» (он находился на месте нынешнего «Труда») мальчишки увидели тренировку борцов.

— Спрашиваем, где можно записаться? Нам говорят, идите в Дом офицеров, там будут на борьбу набирать, — вспоминает Юрий Максимович. — В подвале того здания Александр Данилович Афанасьев организовал секцию борьбы.

Как писал в своих воспоминания Иван Мефодьевич Селетников (газета «Красное Знамя», номер от 22 мая 2003 года), борьба в городе началась в 1947 году с появления талантливого, увлеченного человека:

«Приехал в Томск демобилизованный моряк Тихоокеанского флота, родом из нашей Моряковки, Афанасьев Александр Данилович. Он занимался классической борьбой и стал набирать учеников. Дело было непростое, так как горожане имели представление о ней, как о цирковом искусстве».

Привлечь внимание к борьбе Афанасьев решил показательными выступлениями.

— Мы с друзьями болтались по городу, зашли в горсад. Смотрим — на эстраду кладут мешки, маты, — говорит Юрий Тележкин. — Поинтересовались, зачем, что будут показывать. Нам сообщили: вечером борьба, попросили помочь. Народу собралось множество, хотя вход был платный. На деревьях сидели! Мало в те годы было зрелищ. А мы-то «свои» — помогали, ковры таскали! Расположились по краям площадки. Боролись сам Афанасьев и два гастролировавших в Томске цирковых борца Александр Бунин и Николай Барсов. Я лежал в углу, думал, что за скукочища, ничего борцы не делают… Вдруг смотрю — на меня пятки летят… Это Афанасьев бросил Барсова через «бедро»…

На следующий день мальчишки пришли на тренировку. Оказались самыми мелкими — это сейчас тренироваться начинают с 10 лет, а тогда в борьбу приходили мощные, солидные мужчины лет 18. Юрий Максимович признается: первые три года борьбу не любил. Условия для тренировок были не лучшие, перед началом приходилось вытаскивать и вытряхивать ковер, после занятия тоже. Еще и правила были не такие понятные, как в футболе. На первом турнире Тележкин думал, что выиграл, а арбитр присудил победу сопернику.

Чемпионат Томской области, декабрь 1958 года. Юрий Тележкин и Анатолий Страхов Фото: из архива Томской областной федерации спортивной борьбы

— Решил после той схватки, лучше буду железо поднимать, там правила понятнее! — смеется Юрий Максимович. — А потом подходит ко мне некий Леша Пугачев, он был призером других соревнований, и говорит: «Мужики, он будет чемпионом области! Стойка у него хорошая!». Мы тогда телогрейки носили без шарфа, поэтому сутулились зимой. Борцу же нельзя спину распрямлять. Так и появлялась сибирская стойка. Ловкость и выносливость развивали народными уличными играми. Я остался в борьбе и на следующий год действительно выиграл область. И выбрал борьбу, с футболом расстался.

Учителя и ученики

Северская команда. 1981 год Фото: из архива Томской областной федерации спортивной борьбы

Первая официальная тренировка по борьбе в Томске прошла 10 ноября 1947 года. В тот день в маленьком зальчике зооветеринарного техникума Александр Афанасьев тренировал только одного ученика — 19-летнего Ивана Селетникова. Вот как вспоминал о начале работы борец спустя 56 лет для материала «Красного знамени»:

Оказалось, секции никакой еще нет, я пришел один. Но тренер и виду не подал и по всем правилам провел тренировку. Борьба захватила меня. Это мой вид спорта. Я это сразу почувствовал. Физически я был крепок — от родителей — сибиряков сила досталась, уступать не любил. Умения не было — это да. Но зато было желание поучиться у знающего человека. И я не ошибся. Александр Данилович оказался прекрасным человеком и тренером милостью божьей. Он сумел быстро создать борцовскую группу.

Первый ученик в итоге стал первым мастером спорта СССР в Сибири по классической борьбе. Через несколько дней на тренировках появился второй борец — Валентин Бабишев. Будущий первый перворазрядник по борьбе в Томской области.

Спустя всего восемь месяцев тренировок Иван Селетников принял участие в соревнованиях. Боролись спортсмены из Сибири и Дальнего Востока. В первой схватке уступил Дмитрию Моторину, человеку опытному, основоположнику спортивной борьбы в Алтайском крае. Потом выиграл две схватки, в итоге занял 4 место, — но запомнил тот первый турнир ярче, чем следующие, что приносили ему призы и победы.

В 1950 году в Ленинграде Селетников впервые стал чемпионом России. Всего он побеждал на этом турнире трижды, затем в составе сборной команды России стал чемпионом СССР. Мог бы добиться большего, но мешала серьезная травма колена, поврежденный мениск.

Селетников был очень ярким спортсменом (а затем и тренером), но далеко не единственным томским борцом, выступавшим в 50-е годы. Юрий Тележкин дважды выиграл Чемпионат Сибирского военного округа, в 1959 году занял второе место в Открытом чемпионате Киргизии и также стал вторым на Чемпионате Сибири.

В Томской области регулярно проводятся Всероссийские соревнования памяти И.М. Селетникова. Фото 2010 года Фото: из архива Томской областной федерации спортивной борьбы

Отличились в то время и другие томские борцы. Владимир Цветков (затем ставший кандидатом технических наук, один из разработчиков томских бетатронов) неоднократно занимал вторые места на розыгрышах молодежных первенств России. Владимир Смирнов дважды выигрывал чемпионат России. Владимир Блинд учебу в политехническом институте совмещал с победами на чемпионатах Сибири и Дальнего Востока, а затем успешно тренировал.

Борьба была популярным среди студентов видом спорта. Спортивные секции открывались во всех вузах, проводились первенства областного Совета «Буревестник», «Урожай», «Труд». Только от одного факультета на соревнования иногда заявлялось более 70 человек.

Юрий Тележкин окончил педагогический институт, пару лет преподавал физкультуру в 8-й школе (среди его учеников кстати, был тот самый великий баскетболист Сергей Белов). Потом его призвали в армию. Не успел вернуться после службы домой, как с ним связался Иван Селетников, в то время уже тренер в Политехническом институте, и пригласил на работу. В институте борьбу развивали.

В бою Фото: из архива Томской областной федерации спортивной борьбы

Среди тех, кто боролся в маленьком зальчике ТПИ, был и Александр Юркевич.

— Я нашел его в школе, когда мы искали «тяжа», борца в самой большой весовой категории, — поясняет Юрий Тележкин. — Александр весил 87 кг 100 г, а с 87 кг уже и начинаются тяжи. Он учился в ТПИ до 4 курса, выиграл первенство СССР по молодежи и потом уехал в Москву. В 1967 году Юркевич стал чемпионом Европы. В 1968 г. в составе сборной команды СССР принял участие в Олимпийских играх в Мехико. В 1969 г. стал чемпионом мира. Он — единственный борец с томскими корнями, завоевавший такие титулы. После завершения спортивной карьеры Александр Юркевич в 1969–1970 году был главным тренером сборной команды СССР по классической (греко-римской) борьбе, а затем работал долгие годы с борцами ЦСКА.

Другим ярким борцом в 60-х был Фарид Ханов, победитель чемпионата Сибири 1967 года. После окончил ТПИ, не смог получить в Томске жилье и переехал в Караганду, где продолжил побеждать. Стал пятикратным чемпионом Казахстана, выиграл международный турнир в Швеции, где победил в том числе и хозяина, чемпиона мира шведа Франка Андерсена.

Хотя чемпионов мира в Томской области больше не появилось, интересные спортсмены были. Владимир Бычков — неоднократный чемпион Томской области, ЦС ФиС, считался еще и мастером с «золотыми руками» — умел ремонтировать ковры, шил борцовские чучела. Александр Бехтемиров в 1971 году стал призером чемпионата профсоюзов СССР и взял «бронзу» на международном турнире памяти Густава Вахара в Таллине.

Спортивный лагерь ДЮСШ «Янтарь». 1984 год Фото: из архива Томской областной федерации спортивной борьбы

В 80-х годах прошлого века лучшие результаты среди томских борцов были у Валерия Сухоплюева. Он дважды становился призером чемпионатов СССР по классической (греко-римской) борьбе, правда, выступал не за Томск, а за новосибирское «Динамо». Другой томский борец Александр Балобко выигрывал «бронзу» молодежного первенства СССР и был шестым на чемпионате СССР. Северский борец Олег Канаев был вторым на Молодежных играх РСФСР и третьим на Молодежном первенстве РСФСР. Позже он переехал в Омск, долгие годы судил соревнования. А его дочь Евгения Канаева стала известной на весь мир спортсменкой — первой в истории двукратной Олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. В эти же годы мастерами спорта СССР стали Олег Ерошкин и Игорь Михайлов.

Позиций борцы не сдадут

Во время боя Фото: из архива Томской областной федерации спортивной борьбы

С 1957 года в нашей области было два центра по развитию борьбы. Томск, где тренировал Иван Селетников, и Северск (тогда Томск-7), куда перебрался Александр Афанасьев.

Олег Михайлов инструктор-методист школы «Янтарь», секретарь Томской областной федерации спортивной борьбы Долгое время среди лидеров были воспитанники томской школы, а в 1990-е годы сильнейшими стали северчане. Сказалось то, что в закрытом городе осталась советская спортивная система, было лучше с финансированием, удалось сохранить тренерские кадры. В январе 1993 года две школы, ДЮСШ «Янтарь» и ДЮСШ «Юпитер», объединились в детско-юношескую спортивную школу «Янтарь». С 2004 года она стала Специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва «Янтарь». Сегодня в нашем отделении работает 7 тренеров-преподавателей. Развивают греко-римскую борьбу (это чисто мужской вид спорта) и женскую вольную — у нас появились талантливые девочки. Есть и другие площадки для тренировок — томская ДЮСШ «Кедр», Областной центр дополнительного образования. В 2000 году мы создали областную федерацию сначала греко-римской, а потом спортивной борьбы.

Тут необходимо пояснить, что до 2013 года в России спортивную борьбу делили на два вида: вольная и греко-римская. Затем спортивная квалификация была изменена, и вид спорта стал называться «спортивная борьба», а уже в ней две дисциплины: вольная борьба и греко-римская. В греко-римской борьбе соревнования проводятся только среди мужчин, в по вольной борьбе соревнуются и мужчины, и женщины. Все дисциплины входят в программу современных Олимпийских игр, в каждой из них разыгрывается по шесть комплектов медалей.

Благодаря поддержке Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области регулярно проводятся Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе, посвященные памяти Заслуженного тренера РСФСР Александра Даниловича Афанасьева. В них участвуют взрослые борцы, победитель получает право на присвоение звания мастера спорта России. Также организуются Всероссийские юношеские соревнования по спортивной борьбе, посвященные памяти заслуженного тренера РСФСР Ивана Мефодьевича Селетникова. Кроме того, каждый год проходит первенство Томской области и ряд открытых региональных соревнований по спортивной борьбе.

Турнир памяти А.Афанасьева. Ветераны спорта Фото: из архива Томской областной федерации спортивной борьбы

Главным в любом виде спорта — это кадры, то есть, тренеры и тренеры-преподаватели, а также наличие методического обеспечения.

— Несмотря на все трудности, в Томской области сейчас есть самое необходимое для развития спортивной борьбы, — отмечает Олег Михайлов. — Есть квалифицированный тренерско-преподавательский состав, судейский корпус и методическая служба.

За последние 10 лет победителями и призерами первенства России среди юношей становились воспитанники «Янтаря» Кирилл Чувашов, Роман Нужин, Олег Нужин. Воспитанник Томского областного центра дополнительного образования Александр Розенталь в 2015 году выиграл «бронзу» на Всероссийской спартакиаде учащихся России.

В августе 2018 года спортсмен-инструктор «Янтаря» Тимофей Красноперов занял 7 место на чемпионате России. Причем, он обидно остановился всего в шаге от заветного пятого места, дающего право стать членом сборной команды России. В решающем поединке при ничейном счете 5:5 он уступил по последнему техническому действию Евгению Богомолову из Новосибирска, неоднократному победителю и призеру чемпионатов России. Но все равно, его седьмое место — это лучший результат среди томских борцов за последние 28 лет.

Подрастает в Северске «звездочка» весом 100 кг — Максим Паненков. Он выиграл в мае 2018 года в Элисте первенство России среди юношей до 16 лет, и хотя ему еще нет и 14 лет, соперники ничего не смогли противопоставить его желанию побеждать. Благодаря техническому разнообразию в исполнении бросков и удивительной для его лет физической мощи, все свои четыре поединка Максим окончил досрочно. Такой спортсмен вызвал к себе живой интерес зрителей, тренеров сборной команды России и знатоков борьбы.

В ноябре 2018 г. в Омске проходил XIII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера России Ю.А. Крикухи. В весовой категории 100 кг Паненков Максим (на пьедестале) одержал три победы и занял 1 место. Фото: из архива Томской областной федерации спортивной борьбы

— Ребенок развит не по годам! Можно сказать, идет по пути легендарного борца-тяжеловеса Александра Карелина, — говорит Олег Михайлов. — Его тренирует Олег Леонидович Ерошкин, старший тренер отделения спортивной борьбы СДЮСШОР «Янтаря», опытный специалист, сам мастер спорта СССР. И, кстати, воспитанник Юрия Максимовича Тележкина.

Новое для России и особенно Томской области направление — женскую вольную борьбу — в Северске развивает Артемий Абсалихов, мастер спорта по греко-римской борьбе. Его ученица Даша Сотскова на последнем первенстве России среди девушек до 18 лет заняла 10-е место, попала в расширенный состав сборной страны. В группе девчонок помладше привлекает внимание Маргарита Ярыгина — в свои 11 лет она уже не раз побеждает на соревнованиях своих ровесников-мальчиков.

Чего ждать от наших борцов в ближайшем будущем, какие у них перспективы?

— Максим Паненков, надеюсь, будет в призах на первенствах Сибирского федерального округа и России среди юношей. Есть юные борцы, кто в следующем сезоне из юношей переходит в молодежь, это кмс Даниил Сотсков, Артем Прокопенко, Роман Понамарев. Рассчитываем, что они будут показывать достойные результаты на соревнованиях самого высокого уровня, — полагает Олег Михайлов. — Если говорить о перспективах, то своих позиций мы не сдадим. А в дальнейшем развития нам, очень надеюсь, поможет Распоряжение Правительства РФ от 17 октября 2018 года, утвердившее «Концепцию подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года». Она дает надежду, что Россия через 5-7 лет сможет выйти на уровень Советского Союза по достижениям на Олимпийских играх, чемпионатах Мира и Европы, и снова стать одной из ведущих спортивных держав мира.

Текст: Мария Симонова

Фото: из архива Томской областной федерации спортивной борьбы, из открытых источников

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