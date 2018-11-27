Обзор водоматов в Томске: где, почем, какие риски?

27 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Катерина Маас

обозревательница Катерина Маас

Кто занимается продажей питьевой воды через вендинговые автоматы и где найти эти оазисы в Томске? Мы собрали всю информацию в одном обзоре.

Впервые автоматы по продаже питьевой воды появились в Томске несколько лет назад. Но по каким-то причинам не прижились и быстро исчезли. И вот сегодня рынок водоматов внезапно пошел в рост. Мы насчитали четыре фирмы по установке и обслуживанию водяных автоматов.

«Варя»

Если верить информации с официального сайта компании, на томском рынке водоматы ее производства представлены с 2010 года. Кроме Томска, фирма поставляет водоматы в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и другие города. В нашем городе обслуживанием водоматов «Варя» занимается компания «Легион».

Найти водоматы «Варя» в Томске можно по пяти адресам: ул. Степана Разина, 19, пер. Ботанический, 3, ул. Мокрушина, 10а, ул. Говорова 46/4 и ул. Сибирская, 29а. Литр стоит 3 рубля, водоматы приспособлены для наполнения емкостей в 5 и 19 литров, но конечный объем выбирает потребитель в процессе наполнения емкости.

На сайте компании сказано, что перед поставкой вода проходит пятиступенчатую очистку, благодаря которой потребители получают воду без хлора, солей жесткости, тяжелых металлов, бактерий и вирусов, а также радионуклидов. Производитель утверждает, что в процессе очистки вода насыщается полезными элементами и стимулирует регенерацию тканей.

К сожалению, проверить эти утверждения мы не смогли. Сертификаты на сайте производителя подтверждают только, что у водоматов компании есть заключение санитарно-эпидемиологической службы. Про регенерацию тканей и иммуностимулирующее действие воды — ни слова.

«Третий кран»

Эта пермская компания работает с 2012 года как поставщик, и с 2015 года как производитель водоматов для установки в многоквартирных домах.

Также у компании есть техническое решение специально для подачи воды прямо в дом: в каждую квартиру при строительстве проводится третья трубка, а на техническом этаже размещается водоочистная и насосная станция. Правда, этот проект пока реализован только в двух пермских домах.

В Томске водоматы «Третьего крана» представлены по одному адресу: ул. Большая Подгорная, 87. Литр воды стоит 3 рубля.

Производитель автоматов сообщает, что вода перед доставкой проходит восемь ступеней очистки, то есть на три больше, чем у «Вари». Но в целом описываемая система не отличается от пятиступенчатой. В очистке также принимают участие угольные и нанофильтры, УФ-лампа и озонатор.

На сайте нет сертификатов или других документов, подтверждающих наличие лицензии. Но есть все телефоны и почтовый адрес, по которым можно уточнить информацию.

«Живая вода»

Еще одна компания по установке аппаратов по очистке водопроводной воды работает в Томске, судя по публикациям в группе ВКонтакте, с 2017 года.

Мы нашли сайт, на котором посетителю предлагают купить франшизу «Живая вода». Видимо, по ней томская компания и работает. На сайте можно найти и сертификаты соответствия, и описание водоматов, которые фирма поставляет по всей России.

Водоматы этой компании также расположены в спальных районах города: ул. Суворова, 6, ул. Нефтяная, 7, ул. Архитекторов, 9, ул. Бела Куна 20/1 и ул. Сибирская, 111б. Здесь литр стоит уже 2 рубля 50 копеек, а наполнить можно емкости в 5, 10 и 19 литров.

«Родничок»

Еще одна мини-сеть водоматов без сайта и сертификатов. Связаться с ними можно только по телефону, который указан в справочнике 2GIS.

Мы хотели уточнить компанию-производителя автоматов и узнать подробности о компании, которая устанавливает эти водоматы в Томске. Но на наши звонки никто не ответил, хотя эта линия обозначена как «горячая».

Автоматы этого поставщика расположены по трем адресам: ул. Павла Нарановича, 10, Иркутский тракт, 32 и пос. Зональная станция, ул. Зеленая, 31.

Доверяй, но проверяй

Можно ли пить воду из водоматов? Действительно ли она не хуже, чем бутилированная или фильтрованная?

По словам специалисток кафедры водоснабжения и водоотведения ТГАСУ, вода из водоматов не представляет опасности при условии, что производитель или поставщик действительно соблюдает все условия по очистке и хранению воды.

Лайфхак: если вы хотите проверить качество воды из водомата, проведите простой домашний тест. Наполните три бутылки: одну водой из-под крана, вторую в водомате, а третью — из простого домашнего фильтра. Дайте воде отстояться и сравните степень мутности и наличие осадка на дне бутылки.

Все водоматы набирают воду из того же источника, что и потребители дома — из системы центрального водоснабжения. Компании, которые обслуживают водоматы, обязаны своевременно менять фильтры и ставить на автоматы отметку о смене. Если такой информации на автомате нет, потребитель имеет право запросить ее по телефону, указанному на аппарате.

Кроме того, на сайте компании обязательно должны быть указаны данные о качестве воды, которую потребители получают из водоматов: мутность, жесткость, железо и другие. Также стоит обратить внимание на то, как содержится территория вокруг водоматов: насколько регулярно убирают наледь, как в целом выглядит аппарат.

Если же у компании на сайте не указаны эти данные или нет сайта, а на водоматах нет отметок о смене фильтра с датой, лучше всего не покупать воду в их автоматах.

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