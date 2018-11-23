Афиша Томска.
Выходные: 24 и 25 ноября 2018 года
На этих выходных Томск окажется в гостях у сказки. Где встретить Гарри Поттера, Гудвина, Емелю, оборотней и упырей — читайте в нашем обзоре.
А также концерт кубинского гитариста, фильм об Эдгаре Дега, поэтический вечер и многое другое.
Мультфильм «Ральф против интернета»
На этот раз Ральф и Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы Интернета, который может и не выдержать сокрушительного обаяния громилы.
В главных ролях: Кристен Белл, Галь Гадот, Мэнди Мур, Джон Си Райли, Келли Макдоналд, Джоди Бенсон, Тараджи П. Хенсон, Алан Тьюдик, Аулии Кравальо, Минг-На
Когда и где: с 22 ноября в «Киномаксе», Kinopolis, Fакел и Goodwin Cinema
Аудитория: 6+
АртЛекторийВКино. «Дега: Страсть к совершенству»
«Киномакс» продолжает показывать документальные фильмы об известных художниках. В этот раз — о французском импрессионисте Эдгаре Дега.
Создатели фильма отправились в путешествие из музея Фицуильяма в Кембридже, где хранится самое значительное в Великобритании собрание произведений Дега, в Париж. В фильме вы увидите и известные, и редкие работы художника, а также узнаете историю его поиска идеала в искусстве — для достижения которого Дега экспериментировал с новыми техниками, но при этом учился и у старых мастеров.
Когда и где: 24 ноября в «Киномаксе»
Время и стоимость билетов: 15.00, 300 рублей
Аудитория: 16+
Концерт Ясмани Ангуло
Ясмани Ангуло Сильва пять лет назад приехал в Россию с Кубы, где окончил консерваторию по классу гитары в городе Ольгин, и сегодня известен как самый рейтинговый участник 6-го сезона проекта «Голос».
Программа «Oy soy un punto cubano» («Я — кубинец») — это фьюжн латиноамериканской поп- и рок-музыки в авторской аранжировке. В программе также принимают участие Чичи Гонсалес (клавишные) и Хорхе Нуньес (ударные).
Когда и где: 24 ноября в винном ресторане Velvet
Время и стоимость билетов: 19.00, 2400 рублей
Аудитория: 16+
Благотворительный мастер-класс по созданию новогодних шаров
Мастер-класс по созданию новогодних шаров в технике декупаж. Специальных навыков не требуется, все материалы предоставляются. Участников ждет вкусный чай, общение и кошачье мурлыканье для вдохновения. Половина средств пойдет на нужды подопечных БФ «Зоозащита».
Когда и где: 24 ноября в мастерской «ЛуКошка»
Время и стоимость билетов: 14.00. 300 рублей
Аудитория: 12+
Hogwarts: geek night
Тех, кто все еще ждет свое письмо из Хогвартса, «Зеленая лампа» приглашает на ночь мира Гарри Поттера. Гостей ожидают квест и распределение по факультетам, тематическая фотозона, поттерквиз, конкурс на самый магический костюм, кинопоказ и многое другое.
Когда и где: 24 ноября в библиотеке «Зеленая лампа»
Время и стоимость билетов: 21.00, 400 рублей
Аудитория: 12+
Экскурсия «По дороге из желтого кирпича»
А музей истории Томска проводит экскурсию по сказочному миру Александра Волкова. Дети познакомятся с героями сказки: Элли и ее верным другом Тотошкой, Страшилой и Железным дровосеком. А также узнают, почему именно Томск стал прототипом Изумрудного города.
Когда и где: 24 ноября в Музее истории Томска
Время и стоимость билетов: 13.00, 130 рублей
Аудитория: 5+
Мистическая экскурсия
Новая экскурсия в Первом музее славянской мифологии основана на древних легендах и сказаниях, которые находят отражение в настоящем времени. Это даже не экскурсия, а настоящий спектакль в жанре мистики. Участники узнают, как бороться с оборотнями, упырями и вурдалаками и чем опасно приворотное зелье.
Когда и где: 24 ноября в Первом музее славянской мифологии
Время и стоимость билетов: 18.00, 150 — 200 рублей
Аудитория: 14+
Музыкальный спектакль «Емелино счастье»
Студенческий музыкальный театра-шоу «Маска» ЦК ТГУ покажет спектакль для детей и их родителей.
Великовозрастному лоботрясу Емеле, все дни напролет проводящему на печи, приснился сон, будто он получил приз из «Поля чудес» — необыкновенной красоты куклу Барби громадных размеров в почтовой коробке. Проснувшись, он повздыхал о несостоявшемся подарке и даже рассказал об этом сне своей бабушке, добавив, что такую красавицу взял бы себе в жены.
В этом же селе жила бывшая одноклассница Емели — почтальонша Настя, звезда сельской самодеятельности. Ей и поведала бабушка о емелином сне, и вспомнила, что с месяц назад он и вправду писал на «Поле чудес», а ответа не получал. И вот Настя вместе с бабушкой Емели решают устроить грандиозное представление: Настя наряжается куклой, упаковывается в огромный почтовый ящик… И сказка начинается.
Когда и где: 24 ноября в РК Fакел
Время и стоимость билетов: 1400, 250 рублей
Аудитория: 10+
Благотворительный праздник «Мамины пироги»
На семейном благотворительном празднике будут вкусные пироги и торты, пирожки и пряники, чай, кофе и молоко. Вся выпечка представлена профессиональными кулинарами и кондитерскими Томска. Кулинарные изделия будут раздавать посетителям в благодарность за пожертвование.
Также в программе концерт от танцевальных коллективов города, шоу мыльных пузырей, аквагрим, кукольный спектакль, шоу для детей от студии «Циркуль», мастер-классы и много другое.
Когда и где: 25 ноября в БКЗ Томской филармонии
Время и стоимость билетов: 13.00 — 16.00, вход свободный
Аудитория: 0+
Мастер-класс по валянию игрушки из шерсти «Символ 2019 года»
Участники мастер-класса самостоятельно сделают фигурку поросенка — символа наступающего года — в технике валяния из шерсти. Все материалы предоставляются.
Когда и где: 25 ноября в мастерской на Карташова
Время и стоимость билетов: 11.00, 1300 рублей
Аудитория: 12+
Поэтический вечер
В ЗЦ «Аэлита» состоится поэтический вечер, в котором примут участие четыре автора: Семен Ромащенко, Владимир Перепелицын, Юра Гагарин, Трубецкой.
Когда и где: 25 ноября в ЗЦ «Аэлита»
Время и стоимость билетов: 18.00, по пригласительный билетам
Аудитория: 18+
Чаепитие для взрослых «А не выпить-ка нам чайку?»
На чаепитии в коммунальной квартире за электрическим самоваром гости узнают о становлении чайного дела в СССР, «тайне советского слона», а также поймут, почему в Советском Союзе пили ненастоящий индийский чай.
Гвоздь программы — демонстрация образцов ранней агитационной посуды и ее поздних художественных вариаций.
Когда и где: 25 ноября в Музее истории Томска
Время и стоимость билетов: 13.00, 200 рублей
Аудитория: 12+