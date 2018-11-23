Афиша Томска.

Выходные: 24 и 25 ноября 2018 года

Томский Обзор / Фото: 23 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

На этих выходных Томск окажется в гостях у сказки. Где встретить Гарри Поттера, Гудвина, Емелю, оборотней и упырей — читайте в нашем обзоре.

А также концерт кубинского гитариста, фильм об Эдгаре Дега, поэтический вечер и многое другое.

Мультфильм «Ральф против интернета»

На этот раз Ральф и Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы Интернета, который может и не выдержать сокрушительного обаяния громилы.

В главных ролях: Кристен Белл, Галь Гадот, Мэнди Мур, Джон Си Райли, Келли Макдоналд, Джоди Бенсон, Тараджи П. Хенсон, Алан Тьюдик, Аулии Кравальо, Минг-На

Подробнее

Когда и где: с 22 ноября в «Киномаксе», Kinopolis, Fакел и Goodwin Cinema

Аудитория: 6+

АртЛекторийВКино. «Дега: Страсть к совершенству»

«Киномакс» продолжает показывать документальные фильмы об известных художниках. В этот раз — о французском импрессионисте Эдгаре Дега.

Создатели фильма отправились в путешествие из музея Фицуильяма в Кембридже, где хранится самое значительное в Великобритании собрание произведений Дега, в Париж. В фильме вы увидите и известные, и редкие работы художника, а также узнаете историю его поиска идеала в искусстве — для достижения которого Дега экспериментировал с новыми техниками, но при этом учился и у старых мастеров.

Подробнее

Когда и где: 24 ноября в «Киномаксе»

Время и стоимость билетов: 15.00, 300 рублей

Аудитория: 16+

Концерт Ясмани Ангуло

Ясмани Ангуло Сильва пять лет назад приехал в Россию с Кубы, где окончил консерваторию по классу гитары в городе Ольгин, и сегодня известен как самый рейтинговый участник 6-го сезона проекта «Голос».

Программа «Oy soy un punto cubano» («Я — кубинец») — это фьюжн латиноамериканской поп- и рок-музыки в авторской аранжировке. В программе также принимают участие Чичи Гонсалес (клавишные) и Хорхе Нуньес (ударные).

Подробнее

Когда и где: 24 ноября в винном ресторане Velvet

Время и стоимость билетов: 19.00, 2400 рублей

Аудитория: 16+

Благотворительный мастер-класс по созданию новогодних шаров

Мастер-класс по созданию новогодних шаров в технике декупаж. Специальных навыков не требуется, все материалы предоставляются. Участников ждет вкусный чай, общение и кошачье мурлыканье для вдохновения. Половина средств пойдет на нужды подопечных БФ «Зоозащита».

Подробнее

Когда и где: 24 ноября в мастерской «ЛуКошка»

Время и стоимость билетов: 14.00. 300 рублей

Аудитория: 12+

Hogwarts: geek night

Тех, кто все еще ждет свое письмо из Хогвартса, «Зеленая лампа» приглашает на ночь мира Гарри Поттера. Гостей ожидают квест и распределение по факультетам, тематическая фотозона, поттерквиз, конкурс на самый магический костюм, кинопоказ и многое другое.

Подробнее

Когда и где: 24 ноября в библиотеке «Зеленая лампа»

Время и стоимость билетов: 21.00, 400 рублей

Аудитория: 12+

Экскурсия «По дороге из желтого кирпича»

А музей истории Томска проводит экскурсию по сказочному миру Александра Волкова. Дети познакомятся с героями сказки: Элли и ее верным другом Тотошкой, Страшилой и Железным дровосеком. А также узнают, почему именно Томск стал прототипом Изумрудного города.

Подробнее

Когда и где: 24 ноября в Музее истории Томска

Время и стоимость билетов: 13.00, 130 рублей

Аудитория: 5+

Мистическая экскурсия

Новая экскурсия в Первом музее славянской мифологии основана на древних легендах и сказаниях, которые находят отражение в настоящем времени. Это даже не экскурсия, а настоящий спектакль в жанре мистики. Участники узнают, как бороться с оборотнями, упырями и вурдалаками и чем опасно приворотное зелье.

Подробнее

Когда и где: 24 ноября в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 18.00, 150 — 200 рублей

Аудитория: 14+

Музыкальный спектакль «Емелино счастье»

Студенческий музыкальный театра-шоу «Маска» ЦК ТГУ покажет спектакль для детей и их родителей.

Великовозрастному лоботрясу Емеле, все дни напролет проводящему на печи, приснился сон, будто он получил приз из «Поля чудес» — необыкновенной красоты куклу Барби громадных размеров в почтовой коробке. Проснувшись, он повздыхал о несостоявшемся подарке и даже рассказал об этом сне своей бабушке, добавив, что такую красавицу взял бы себе в жены.

В этом же селе жила бывшая одноклассница Емели — почтальонша Настя, звезда сельской самодеятельности. Ей и поведала бабушка о емелином сне, и вспомнила, что с месяц назад он и вправду писал на «Поле чудес», а ответа не получал. И вот Настя вместе с бабушкой Емели решают устроить грандиозное представление: Настя наряжается куклой, упаковывается в огромный почтовый ящик… И сказка начинается.

Подробнее

Когда и где: 24 ноября в РК Fакел

Время и стоимость билетов: 1400, 250 рублей

Аудитория: 10+

Благотворительный праздник «Мамины пироги»

На семейном благотворительном празднике будут вкусные пироги и торты, пирожки и пряники, чай, кофе и молоко. Вся выпечка представлена профессиональными кулинарами и кондитерскими Томска. Кулинарные изделия будут раздавать посетителям в благодарность за пожертвование.

Также в программе концерт от танцевальных коллективов города, шоу мыльных пузырей, аквагрим, кукольный спектакль, шоу для детей от студии «Циркуль», мастер-классы и много другое.

Подробнее

Когда и где: 25 ноября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 13.00 — 16.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Мастер-класс по валянию игрушки из шерсти «Символ 2019 года»

Участники мастер-класса самостоятельно сделают фигурку поросенка — символа наступающего года — в технике валяния из шерсти. Все материалы предоставляются.

Подробнее

Когда и где: 25 ноября в мастерской на Карташова

Время и стоимость билетов: 11.00, 1300 рублей

Аудитория: 12+

Поэтический вечер

В ЗЦ «Аэлита» состоится поэтический вечер, в котором примут участие четыре автора: Семен Ромащенко, Владимир Перепелицын, Юра Гагарин, Трубецкой.

Подробнее

Когда и где: 25 ноября в ЗЦ «Аэлита»

Время и стоимость билетов: 18.00, по пригласительный билетам

Аудитория: 18+

Чаепитие для взрослых «А не выпить-ка нам чайку?»

На чаепитии в коммунальной квартире за электрическим самоваром гости узнают о становлении чайного дела в СССР, «тайне советского слона», а также поймут, почему в Советском Союзе пили ненастоящий индийский чай.

Гвоздь программы — демонстрация образцов ранней агитационной посуды и ее поздних художественных вариаций.

Подробнее

Когда и где: 25 ноября в Музее истории Томска

Время и стоимость билетов: 13.00, 200 рублей

Аудитория: 12+

Тэги/темы: