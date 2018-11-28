В сердце Елани. Восстановят ли дом архитектора Федоровского в Томске?

28 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: "Деревянное зодчество Томска. Прошлое и настоящее". Томск: "Панорама" 2009.

Архитектор Федоровский — автор проектов важных для Томска зданий.

Недавно восстановленный «Гоголевский дом»; особняк Флеера, он же Дворец бракосочетаний; усадьба Желябо — «Дом с жар-птицами»; дом купца Смирнова, нынешний НИИ онкологии — вот далеко не полный перечень работ Петра Фёдоровича. В 2009 году благодарные томичи назвали в честь него улицу в строящемся отдаленном микрорайоне. А вот дом, в котором жил архитектор, не сохранили.

Как выглядел дом архитектора Петра Федоровского по адресу ул. Карташова, 16 - бывшей улицы Ярлыковской, почему он исчез и будет ли восстановлен он и его знаменитый сосед — дом архитектора Викентия Оржешко — в нашем обзоре.

«Архитектурный» квартал

Дом в 2005 году, за год до расселения

Дом Петра Федоровского интересен и сам по себе, без привязки к своему знаменитому хозяину. Во-первых, он очень старый: был построен в середине XIX века — период, от которого не так много деревянных зданий сохранилось в Томске.

Во-вторых, деревянный классицизм, к которому относится архитектурный стиль постройки, был достаточно редок для Елани, старинного района Томска, где преобладают модерн и эклектика.

Наконец, дом располагался между улицами Кузнецова и Белинского, где сохранилась деревянная застройка, и это позволяло объединить их в целостный туристический маршрут.

Стилизованные колонны — один из признаков деревянного классицизма Фото: https://tomsk-da.livejournal.com/60336.html

У Федоровского были неплохие соседи. В том же квартале жили архитекторы Константин Лыгин (Белинского, 17), Станислав Хомич (Белинского, 19), и Викентий Оржешко (Белинского, 23).

Но к началу ХХI века судьба у этих зданий сложилась по-разному. Первые два до сих пор чувствуют себя неплохо, а вот их соседям — домам Оржешко и Федоровского пришлось столкнуться с неприятностями.

Хроника пикирующего ремонта

В 2006 году дом Федоровского выкупила у частных собственников строительная компания «Томлесстрой». Вероятно, в ее планах изначально присутствовало не восстановление дома в оригинальном виде, а снос здания и застройка участка. Однако сразу реализовать идею застройщику не удалось.

А все потому, что реставрация дома архитектора по Карташова, 16 входила в комплексный проект восстановления Елани, которую курировал тогдашний губернатор Виктор Кресс. Хотя поставить дом на государственную охрану не успели, застройщик вынужден был представить компромиссный проект — на месте дома Федоровского предполагалось выстроить новодел, похожий на старое здание. При этом к задней стене дома застройщик планировал пристроить семиэтажку. «Томлесстрой» же выкупил и соседнее историческое здание — дом Оржешко.

«Считаю, при восстановлении надо делать дорогостоящие административно-гостиничные комплексы. Для этого купил и расселил ул. Карташова, 16, ул. Белинского, 23», — говорил Байрамов в интервью газете «Томские новости» в 2008 году. В том же году строитель стал областным «Меценатом года».

Дом Федоровского в апреле 2009 года

22 сентября 2009 года дом Федоровского, три года простоявший пустым, сгорел. По версии МЧС, причина пожара — неосторожное обращение с огнем детей. Выбегающих после возгорания из дома подростков заметили соседи.

Дом после пожара Фото: http://turistclub.tomsk.ru

Еще полтора года дом простоял в сгоревшем виде, после чего, 27 апреля 2011 года, был снесен.

Один в поле: дом Оржешко

В 2011 году пресс-служба администрации региона сообщала «В областном центре отреставрируют пятнадцать объектов деревянного зодчества. Так, работы ведутся в доме на улице Белинского, 23. Его построил архитектор Викентий Оржешко в начале XX века. Восстановлением занимается бизнесмен Шабан Байрамов. Строители заменят три нижние венцы и укрепят фундамент».

Летом того же года Байрамов снова появился в новостях: в пресс-релизе мэрии города говорилось о том, что проект реставрации дома Оржешко «был доработан с учетом пожеланий застройщика и соответствия историческим реалиям». Тогдашний мэр Томска, Николай Николайчук, так комментировал достигнутый компромисс: «Несмотря на длительность согласований, нам наконец-то удалось соблюсти и требования в части сохранения исторического облика здания, и пожелания инвестора. Полученный ходе работы опыт позволит активно применять схемы реставрации памятников деревянной архитектуры с участием бизнеса, делая этот процесс взаимовыгодным и для города, и для предпринимателей», — отметил мэр. В рамках проекта благоустройства территории усадьбы даже обсуждались воссоздание беседки и идея организации сквера архитекторов.

Но уже с 2012 года работы по дому Оржешко прекратились. А в 2013 году «Томлесстрой» не рассчитался с долгом в 57 млн за дом Оржешко. Памятник архитектуры арестовали и планировали передать на оценку и последующую реализацию с торгов судебные приставы. Задолженность — налоги и сборы, арендная плата муниципалитету за аренду земельного участка, а также долги компании юридическим и физическим лицам.

Дом Оржешко Фото: Алёна Мельникова, Анастасия Козеева

В 2015 году тема замершей реставрации на короткое время возникла в ходе разбирательств по многоквартирному строительству, которое «Томлесстрой» собрался реализовать в другой известной зоне деревянной застройки в Томске — в Татарской слободе.

В 2017 году томские общественники пытались обратиться в прокуратуру с заявлением по поводу затягивания «Томлесстроем» ремонта дома Оржешко, но дело не сдвинулось и после этого.

На месте дома Федоровского все это время оставался пустырь.

Сжечь нельзя сохранить

Пусть на месте дома Федоровского Фото: Алёна Мельникова, Анастасия Козеева

Градозащитники не раз пытались привлечь внимание к судьбе дома Петра Федоровского. После сражений за Елань 2004–2010 годов, он стал одним из героев проекта томских художников Николая Исаева и Лукии Муриной «Сжечь нельзя сохранить» уже в 2010-х.

Для своего проекта художники создавали трафареты утраченных зданий, а потом с помощью краски переносили их на те места, где они стояли раньше.

Проект «Сжечь нельзя сохранить» Фото: Алёна Мельникова, Анастасия Козеева

По информации жителей района, обратившихся в редакцию, сейчас перспективы восстановления дома Федоровского по адресу Карташова, 16, вновь под угрозой.

Как стало известно, «меценат» Байрамов предлагает новый проект освоения этой территории, не имеющий ничего общего с историческим обликом дома и предполагающий строительство трехэтажного кирпичного здания.

Правда, стоит напомнить, что еще в 2012 г. губернатор региона Сергей Жвачкин подписал постановление, согласно которому запрещено строительство жилья, административных зданий и объектов торговли на месте сгоревших деревянных домов в историческом центре Томска: «Я предложил городским властям использовать эти участки, в случае невозможности восстановления дома, исключительно для социальных нужд: создание рекреационных зон, детских или спортивных площадок. Эти варианты необходимо обсудить на градостроительном совете с привлечением широкой общественности», — отметил тогда губернатор.

«Томский Обзор» продолжит отслеживать ситуацию вокруг восстановления домов архитекторов Федоровского и Оржешко.

Фото: Алёна Мельникова, Анастасия Козеева,

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