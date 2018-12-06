Неизвестный Томск: Белые пятна в центре города или прогулка по Большой Подгорной

6 декабря 2018 / Партнерский материал / Фото: Василина Фаткулина

Погожим ноябрьским днем мы решили закрыть гештальт и узнать, откуда берет начало улица Большая Подгорная. Её особняки с вычурными крышами и старые деревянные дома, контрастирующие с современной застройкой, давно нас манили.

Решив, наконец, исследовать эти края, мы отправились в путь, взяв с собой смартфон с SIM-картой «МегаФон».

В нашем обзоре рассказываем о тихом уголке прямо в центре города и интересных находках на Большой Подгорной.

Начало пути

Большая Подгорная начинается в живописном месте, неподалеку от площади Ленина. С обеих сторон улица надежно укрыта от посторонних глаз. С одной — Воскресенская гора, с другой — плотные ряды зданий на ул. Розы Люксембург. Таким образом, в начале Подгорной образуется своего рода «карман», защищенный от шума города и лишних глаз.

Дабы убедиться, что мы на месте, запускаем один известный навигатор и уточняем. Заодно смотрим, не мешает ли гора приёму сигнала.

Вдоль дороги здесь аккуратненько растут ёлки, присыпанные снегом. Правда, встречаются и ненастоящие деревья.

Особый шарм этому месту придает и уже упоминаемая выше архитектура. Здесь тебе и деревянные сараи, бани и небольшие деревянные домики уютно дымящие из своих труб. К этой деревенской пасторали жмутся каменные двух- и трехэтажные особняки с коваными заборами, балкончиками и нечищенными ступеньками — возможно их хозяева впали в анабиоз до весны или решили перезимовать в теплых краях.

Напротив расположилась гостиница и небольшой частный домик, на заборе которого висят баннеры с ёлками. Дальше каменные новостройки становятся все больше, как и деревянные многоквартирники.

По пути встречается интересная природная инсталляция — эдакое ледяное дерево, выросшее на старой кирпичной кладке. Сосульки и ветки создают весьма интересную, если даже не криповую картинку. Напротив этого природного произведения искусства, в старом кирпичном здании находится управление социальной политики администрации Томска.

Сразу за ним — настоящая жемчужина нашей прогулки — дом на углу Октябрьского взвоза, памятник регионального значения, где некогда располагался приют для бедных рожениц, при котором действовал повивальный институт профессора И.Н. Грамматикати.

Узнаваемая и необычная геометрия этого здания, кстати, запоминается по картинам томских художников, часто пишущих один из старинных томских взвозов. На заднем фоне видна Воскресенская церковь на горе, и, пожалуй, это один из самых красивых томских «открыточных» видов.

Ни пройти, ни проехать

И вот мы на первом большом и оживленном перекрестке Большой Подгорной с Октябрьским взвозом и переулком Совпартшкольным. Правда, продолжить тут пешеходный путь у нас нет никакой возможности. Тропинок и след простыл, да и перейти через Кузнечный взвоз, не нарушая ПДД, невозможно. Но за перекрестком видны деревянные двухэтажки, и мы решаем их навестить. Правда, для этого приходится сделать небольшой крюк по улице Розы Люксембург. И этот маневр себя оправдывает.

Как выясняется, дальше улицу немного «ведет»: её правая часть чуть выше, левая — ниже. По обеим сторонам Большой Подгорной нас встречают деревянные дома разной степени близости, но одинаково занесенные снегом.

К сожалению, дороги для пешеходов вдоль улицы так и нет, поэтому нам приходится перебегать от одного расчищенного участка к другому прямо по проезжей части. Местами дорога становится настолько узкой, что на ней едва могут развернуться встречные автомобили — видимо, всему виной как всегда внезапно выпавший снег.

На втором участке нашего пути гора все больше отступает от улицы и домики, чувствуя простор, раскидывают свои надворные постройки всё шире. Некоторые из них жмутся под холм и могли бы стать декорациями к новой части «Выжившего» или сниматься в сибирском фэнтези.

Что-то кончается, что-то начинается...

Ближе к пересечению с Дальне-Ключевской Большая Подгорная теряет свой деревянный шарм и становится более гротескной. Маленькие дома соседствуют с нагромождениями стали, бетона и пластика, нависающими над ними. Новостройки поражают не только своими размерами, по сравнению с другими домами на Большой Подгорной, но и однообразием архитектурных форм. Получаются эдакие поля, на которых выросли циклопические фигурки из тетриса.

Чем ближе к Ключевской, тем шире становится улица. По ней уже можно идти не боясь, что кто-нибудь сзади неожиданно бибикнет.

А еще появляются интересные заведения. В одно из таких — хлебопекарный клуб «Зерно» — мы и заглядываем, дабы перекусить после продолжительного пребывания на свежем воздухе.

Здесь мы затариваемся пирожками, пряниками, гриссини и сухариками — дороговато, но вкусно. И продолжаем путь по Большой Подгорной, приближаясь к месту назначения — ее пересечению с Дальне-Ключевской.

Догулялись

Набравшись впечатлений собираем лучшие фотографии, обрабатываем и выкладываем в Instagram. К счастью, на нашем тарифе «Включайся! Общайся» трафик в этой социальной сети полностью безлимитный.

Можно долго и упорно спорить, нужны ли городу деревянные дома. Но тем, кто в этом сомневается, настоятельно рекомендуем почаще гулять по старым томским улицам.

К примеру, можете повторить наш маршрут по Большой Подгорной. И хотя он не самым лучшим образом приспособлен для пеших прогулок, он очень наглядно показывает, сколько души есть в небольших старинных домах и как жалко, когда их заменяют бетонными «скалами».

Андрей Ким директор Томского регионального отделения Сибирского филиала ПАО «МегаФон»

Фото: Василина Фаткулина

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