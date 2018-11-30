Еда. Рецензии.

Ужин в кафе «Пипл»

30 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Узнав адрес этого нового заведения, мы сначала подумали, что оно сменило давнее «Пицце-Рио».

Оказалось, нет — два близких по формату и ценам кафе соседствуют. Только в «Пипл» акцент сделан на бургерах и более стильная обстановка.

Где: ул. Красноармейская, 135. Тот же вход, что и в «Пицце-Рио» и направо. Кафе открыто с 11:00 до 23:00, а по пятницам и субботам - до двух часов ночи.

Интерьер: кафе явно рассчитано на молодежь, студентов. С улицы кажется, что «Пипл» — заведение небольшое, но внутри обнаруживается еще два, незаметных снаружи зала. Выглядят стильно, в духе интерьеров 60-70-х. Геометрические принты, насыщенные цвета в контрастных сочетаниях, мебель из разных материалов, стулья неординарной формы, полированные столы. В зале со стойкой для заказов есть фигура космонавта в полный рост, возле которой можно увидеть признание: «За такими бургерами хоть в космос!».

Больше всего нам понравился зал «для социопатов» со столиками-кабинками, где можно почувствовать себя слегка отделенными от остальных. Хотя первый зал тоже симпатичный, но для тех, кто любит обстановку пошумнее. Там кабинок уже нет, огромные окна и за столами могут поместиться компании побольше. Еще отметим, что возле туалета вдохновляющие постеры с обещанием вечной молодости.

Меню: оно на стойке заказов. Краткое, с пометками «хит» у популярных блюд. По содержанию типично для кафе с фастфудом.

Бургеры делятся по размерам: большие, L, и еще больше, XL. Цены от 119 рублей. В основе куриные и говяжьи котлеты — то, что в заведении не используют свинину, написано даже на окне «Пипл». Самый экзотический — «Горыныч», где говяжья котлета дополняется острой колбаской, красным луком и соленым огурцом.

Суп в «Пипл» (по 69 рублей) в двух вариантах. О сырном сообщается, что он «хит продаж», куриный бульон, вероятно, идет как классика. Салатов тоже пара (по 79 рублей) — «Греческий» и «Цезарь».

Из горячих блюд в меню крылья и ножки (от 49 рублей) от шефа, что предполагает кунжутный соус с арахисом, а также классический соус терияки. Стейки (от 149 рублей) подаются с салатом Коул слоу. Еще в меню снеки (от 49 рублей) — картофель фри и картофель по-деревенски, сырные палочки, фирменные сухарики.

С напитками тоже все лаконично. Чай (49 рублей) либо черный, либо зеленый, кофе (от 69 рублей) — традиционных вариантов, пиво (99 рублей) либо светлое, либо темное. Из холодных безалкогольных напитков (все по 89 рублей) есть известные газировки вроде «Пепси», молочные коктейли (молоко с мороженым, при желании с шоколадным или клубничным вкусом), лимонад (на основе соков и сиропов, грейпфрут и манго).

Еда: мы выбрали сырный суп, бургер L «Ракета», куриную ножку от шефа (нам ее очень рекомендовали попробовать) и темное пиво. Сделали заказ — получили пейджер. Нам сообщили, что когда заказ можно будет забрать, он завибрирует. Ждали не очень долго. Все выдают одновременно, это минус, поскольку у нас было три блюда, которые мы рассчитывали съесть горячими.

Начали с сырного супа (69 рублей). Он подается в бумажной тарелке, но с настоящей ложкой, тщательно завернутой в салфетку. Отдельно к супу идут сухарики. В целом неплохо — консистенция однородная, ощущается и вкус сыра, причем не плавленного, и картошки (она обещана в меню). Лук почти незаметен, зелени тоже добавлено скромно. Сухарики хороши — не слишком твердые, не слишком острые, но со специями, пикантные на вкус.

Куриная ножка (49 рублей за штуку) оказалась на любителя. Да, кунжутный соус с арахисом — это действительно очень необычно. Но только надо быть уверенным, что вам понравится большое количество зажаренного арахиса с кунжутом. Запах у ножки за счет такого соуса получился специфическим. Соус терияки за арахисом с кунжутом потерялся. В общем, вы оценили внушительный размер ножки и своеобразие вкуса, но поняли, что переоценили свою любовь к арахису и кунжуту.

К ножке подавались тонкие одноразовые перчатки, такие же шли к бургеру «Ракета» (139 рублей). Увы, он нас не порадовал. Точнее, он гармонировал по вкусу со своей скромной ценой. Не огромного размера, но сразу расползается, поэтому есть неудобно. Стандартный фастфудовский бургер: жареное яйцо с соусами (вероятно, готовыми) и булка средние, картофель фри (несколько штук добавлены прямо в бургер) — жирный, котлета говяжья -невкусная. Последняя словно «ненастоящая» и очень долго готовилась. Вспомнился забытый вкус гамбургеров из «Макдональдсов» прежних лет (какие они сейчас, не знаем, давно не брали).

Темное разливное пиво (99 рублей) — нормальное, но не для ценителей. Искать в нем интересные нотки не приходится. Слегка кисловатое на вкус. Ну, хорошо, что без горечи.

Счет: 356 рублей.

Итого: Пожалуй, интерьер в «Пипл» понравился нам больше всего. Правда, соотношение цены и качества местных блюд. Если очень надо сэкономить и побыть при этом в приятной обстановке, то оптимальный вариант. Хотя суп можно брать, да и ножки в арахисе кому-то наверняка нравятся.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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