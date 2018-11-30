Фотофонд. Открытие Манежа в Томске 105 лет назад

30 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Фотофонд ТОКМ

Спецпроект Фотофонд

Сегодня, 30 ноября 2018 года исполняется 105 лет со дня открытия здания Школы общества содействия физическому развитию в Томске, или, как ее называли в обиходе, Дом физического развития.

В сегодняшнем внеочередном выпуске проекта Фотофонд смотрим, что за заведение открылось в ноябре 1913-го на улице Солдатской.

В 1895 году, томский врач и общественный деятель Владислав Пирусский основал Томское общество содействия физическому развитию. Со временем ему удалось привлечь пожертвования для строительства отдельного здания общества - школы-манежа на углу ул. Солдатской и ул. Ремесленной, в «Мухинобугорской слободке». Начав свою работу в 1902 году, Манеж стал местом дополнительного образования для детей и методцентром для педагогов, продолжая существовать исключительно на пожертвования.

Мухинобугорская слободка - удаленная от центра возвышенность с прилегающей к ней местностью в районе Петропавловского собора. Ограничивалась на востоке ул. Казанской (пр. Комсомольский), на юге - ул. Ремесленной (ул. Лебедева), с севера - р. Ушайка. Мухин бугор был просторным, мало застроенным районом в границах другого исторического района города - Уржатки. Часть слободки была занята небольшими прядильными заведениями, давшими примыкающей улице название Ремесленная и площади - Прядильная.

Участок под строительство школы-манежа был выделен Городской Думой тоже в ноябре - только аж 1901 г. В январе 1903 г. был готов проект, составленный архитектором Болеславом Татарчухом, окончившим Высшее техническое училище в Кракове и работавшем с 1902 года в Томске при управлении Сибирской железной дороги. Главным образом, Болеслав Францевич проектировал гражданские здания, но для железнодорожных нужд - школы на станциях, вокзалы, депо, церкви и так далее.

Здание школы состояло из двух частей. Первая часть - сцена, выходящая на Солдатскую улицу, была построена в 1904 году. Пожертвований не хватило на единовременную постройку. И 2 июля 1908 года была заложена вторая часть здания. Ответственность за наблюдением над производством работ принял на себя архитектор Викентий Оржешко. А 30 ноября 1913-го состоялось открытие школы-манежа. Вторая часть состояла из просторного зрительного зала, аванс-зала, мастерских, кабинетов врачей и классов. В здание было проведено паровое отопление, электричество. Был в нем и большой спортивный зал площадью более 800 кв. метров и высотой более 12, кегельбан, бильярдная и другие спецпомещения.

Вид на Манеж со стороны ул. Солдатской (Красноармейской) Фото: из фондов ТОКМ

Дети в школе-манеже, которую со временем коротко стали называть "Развитие", занимались пару раз в неделю - учились переплетному и столярному делу, посещали музыкальные, драматические и хоровые кружки, гимнастику, играли в подвижные игры. В основном, сюда приходили дети из бедных и нищих семей. В праздничные дни на сцене школы выступали оркестр балалаечников, группа хорового отделения, а иногда отдельные исполнители, декламировавшие басни.

Местной библиотекой могли пользоваться и дети, и их родители. Для взрослых проводились лекции по семейному воспитанию и привитию детям гигиенических навыков, организовывались занятия по шитью и вязанию. Целями школы были не только воспитательная и просветительская работа. Она должна была играть активную роль в борьбе с чахоткой, нервными расстройствами и алкоголизмом путем медицинских чтений, бесед и устройством разумных трезвых развлечений для простого народа.

Здание до ремонта в 1953 г. Фото: Иван Иванов

Но с началом Первой мировой войны, в 1914-1915 гг., манеж заняли под «военный постой». В ночь на 16 декабря 1917 года здание пережило пожар. В 1919-м школу-манеж попытались восстановить, но средств не было, в результате, Общество содействия физическому развитию ликвидировалось.

В середине 70-х годов ХХ века в здании заработала «Городская больница скорой медицинской помощи №1». В октябре 2009 года она переехала в новое здание, а в школе-манеже в начале 2010-х годов началась реставрация. Обновленное здание сохранило медицинское назначение, исторический вид ему вернули - правда, не полностью.

Подробнее об Обществе содействия физическому развитию в Томске и его деятельности - в следующем выпуске проекта.

Источники:

3. Заключение государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Манеж общества физического воспитания, нач. XX в.». Томск, 2015 г.

2. Лобанов, Виктор Викторович. Педагогика доктора Пирусского : новаторские опыты оздоровительно-образовательной работы в Сибири конца XIX - начала XX вв. / В. В. Лобанов, В. И. Ревякина. — Томск : Издательство Томского государственного педагогического университета, 2013. — 201 с. : ил. ; 25 см.

Тэги/темы: