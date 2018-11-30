Афиша Томска. Ожидаемые мероприятия декабря — 2018

30 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Живые рождественские картины-эрбу на воде, книгообмен в «Зеленой лампе», чтение писем Астрид Линдгрен в джаз-клубе «Синатра», Трофим, Безруков и Ходченкова — все это в декабрьских культурных планах на жизнь в Томске.

Все подробности — в нашем традиционном календаре мероприятий месяца.

Спектакли

Звезды российской сцены Светлана Ходченкова, Александр Устюгов и Константин Юшкевич расскажут на сцене БКЗ современную историю настоящей любви.

Случайная встреча на парижском вокзале: ей в Ниццу, ему в Страсбург. Леон — молодой программист, Анита — костюмер в оперном театре. Но неожиданная встреча вскружила голову им обоим и переросла в страстный роман. Они безумно влюблены, и весь мир отныне воспринимается сквозь призму этой любви.

Когда и где: 3 декабря в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 1400 — 3000 рублей

Аудитория: 18+

Северский музыкальный театр приглашает зрителей на свою свежую работу — мюзикл «Ночь перед Рождеством» в постановке Бориса Лагоды.

Яркие образы, красочные костюмы и декорации, а также световое оформление и обилие спецэффектов выделяют этот спектакль среди других предновогодних спектаклей.

Когда и где: 12 декабря в Театре драмы

Время и стоимость билетов: 19.00, 350 — 500 рублей

Аудитория: 16+

Сергей Безруков представит в Томске свою сольную работу — музыкально-поэтическую мистерию «Хулиган».

Это спектакль-исповедь одного великого хулигана в исполнении Сергея Безрукова, который когда-то жил на великой русской земле. Это Есенин без цензуры, без купюр, Есенин — чувственный, Есенин — лирик, Есенин — бунтарь и скандалист.

Когда и где: 18 декабря в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 1600 — 4500 рублей

Аудитория: 12+

Российские театральные звезды в спектакле Московского художественного театра «Калифорнийское танго» покажут очень необычную историю любви.

Однажды случай свёл богатую американку и простого маляра из России. Но как же они смогли познакомиться? И есть ли у их отношений будущее? Все это представят Алла Довлатова, Анна Терехова, Алексей Шейнин и Вячеслав Гришечкин в Центре культуры ТГУ.

Когда и где: 19 декабря в ЦК ТГУ

Время и стоимость билетов: 19.00, 1000 — 2000 рублей

Аудитория: 18+

Новогодняя сказка в «Аэлите» в этом году расскажет о приключениях знаменитых троллей Туве Янссон.

Когда в Муми-Доле наступила зима, Муми-тролли впали в зимнюю спячку, а Снусмумрик ушёл на юг. Но Муми-Дол продолжал жить. Его жители не спали и встретились с волшебной зимой лицом к лицу. Когда маленький Муми-тролль проснулся посреди зимы вопреки законам природы, он открыл для себя новый таинственный и волшебный мир.

Когда и где: 29 и 30 декабря в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 12.00, 200 рублей

Аудитория: 6+

Концерты

Американский музыкант российского происхождения виолончелист Ян Максин снова выступит в Томске! Он работал на одной сцене с такими артистами как Стинг, Андреа Бочелли и Глория Эстефан и получил мировое признание за свою уникальную концепцию игры.

В джаз-клубе «Синатра» Максин представит новую программу, которую исполнит вместе с известным томским барабанщиком Владимиром Денде из Percussion Project.

Когда и где: 3 и 4 декабря в джаз-клубе «Синатра»

Время и стоимость билетов: 20.00 — 23.00, 500 — 1200 рублей

Аудитория: 16+

В рамках своего российского тура, томских поклонников порадует живым концертом знаменитый Трофим — исполнитель Сергей Трофимов.

Заслуженный артист России Сергей Трофимов — это все тот же артист, что и 10–15 лет назад: он не избегает экспериментов и не боится раздвигать рамки созданного им же музыкального стиля, он все также запросто общается со своей публикой, затрагивая самые потаенные струны человеческой души, заставляя зрителя все три часа концерта радоваться и сопереживать.

Когда и где: 6 декабря в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 1000 — 2500 рублей

Аудитория: 12+

Музыкант, певец и композитор Хосе Луис Пардо — один из лучших блюзовых гитаристов Южной Америки — выступит в декабре в Томске, в джаз-клубе Underground.

Исполнитель объехал с турами США, Францию, Германию, Испанию, Аргентину, Бразилию, Чили, Португалию и Колумбию. В апреле 2007 года на престижнейшем Jacksonville Blues Festival in USA выступление Хосе произвело такое ошеломляющее впечатление, что его тут же попросили сыграть на закрытии вместе с легендарной Muddy Waters Band. А ведь аргентинский гитарист был единственным неамериканским музыкантом, выступавшим на фестивале!

Когда и где: 5 декабря в джаз-клубе Underground

Время и стоимость билетов: 20.00, 950 — 1550 рублей

Аудитория: 12+

Историю «Щелкунчика» расскажет 16 декабря в БКЗ Томский симфонический оркестр. В этом году знаменитая сказка поразит зрителей синтезом современных технологий и волшебного звука в удивительном 3D-шоу.

Музыка Чайковского, без которой нельзя себе представить рождественских и новогодних праздников, и вдохновившая её немного мистическая сказка Гофмана «оденутся» в 3D-анимацию, специально подготовленную для нового проекта.

Когда и где: 16 декабря в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 12.00, 300 — 500 рублей

Аудитория: 0+

Древнюю библейскую историю расскажут 25 декабря в органном зале под аккомпанемент прекрасной рождественской музыки из Европы и России. Главное новшество «Рождественского вертепа» в этом сезоне — это «живые картины» водной анимации, так называемое эрбу. Под руками художника Полины Лебедевой история Рождества словно оживёт перед зрителями.

Когда и где: 25 декабря в органном зале Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 300 — 600 рублей

Аудитория: 6+

Кино

Фантастика «Хроники хищных городов»

Прошли тысячелетия после того, как мир настиг апокалипсис. Человечество адаптировалось и теперь живет по новым правилам. Гигантские движущиеся мегаполисы рассекают пустоши и поглощают маленькие города ради ресурсов. Том Нэтсуорти из нижнего уровня великого Лондона оказывается в смертельной опасности, когда на его пути появляется скрывающаяся от закона бунтарка Эстер Шоу. Они не должны были встретиться, но им суждено изменить будущее.

Когда и где: с 6 декабря в «Киномаксе», Kinopolis, «Октябре», Fакел и Goodwin Cinema

Аудитория: 12+

В главных ролях: Роберт Шиэн, Гера Хилмарсдоттир, Хьюго Уивинг, Стивен Лэнг, Фрэнки Адамс, Джихе, Лейла Джордж, Колин Сэлмон, Карен Писториус, Джоэль Тобек

Триллер «Дом, который построил Джек»

История серийного убийцы по имени Джек разворачивается в Америке 70-х. За 12 лет блестящей «карьеры» Джеку встретятся назойливая попутчица, наивная подружка и другие очаровательные в своей глупости жертвы. Пять невероятных, до жути изобретательных и порой до смеха абсурдных убийств, к каждому из которых Джек относится как к настоящему произведению искусства.

Когда и где: с 6 декабря в «Киномаксе»

Аудитория: 18+

В главных ролях: Мэтт Диллон, Бруно Ганц, Ума Турман, Шиван Фэллон, Софи Гробёль, Райли Кио, Джереми Дэвис, Эдвард Спелирс, Дэвид Бэйли, Ю Джи-тхэ

Фантастика «Аквамэн»

Артур Карри был сыном работника маяка по имени Том Карри и женщины по имени Атланна. Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была Королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.

Когда и где: с 13 декабря в «Киномаксе», Kinopolis, «Октябре» и Goodwin Cinema

Аудитория: 12+

В главных ролях: Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Николь Кидман, Грэм МакТавиш, Дольф Лундгрен, Патрик Уилсон, Уиллем Дефо, Ли Уоннелл, Рэндолл Парк, Джимон Хонсу

Документальный фильм «Ханна: нерассказанная история буддизма»

Из «хиппового» Копенгагена Ханна и ее муж Оле отправляются в Катманду, где становятся единственными западными учениками 16-го Кармапы — первого сознательно перерождающегося ламы Тибета. Вдохновленные новыми знаниями, они стремятся поделиться ими со всем миром. Из Европы в Северную Америку, через крушение коммунистического режима в Восточной Европе и России, похищение Ханны и Оле партизанами в Южной Америке, сюжет фильма следует за великой женщиной по бурному, постоянно меняющемуся миру.

Когда и где: 14 и 16 декабря в Fакел

Аудитория: 16+

В главных ролях: Esther Fallon, Сюзанна Харкер, Villads Vestergaard

Комедия «Ёлки Последние»

«Ёлки Последние» станут самыми трогательными, добрыми и волшебными из всех, потому что любимые герои будут прощаться со зрителями. В киноальманах войдет пять новогодних историй. В новелле «Сосны» миллениал поможет своему брутальному отчиму дяде-Юре сделать предложение руки и сердца. В «Братьях» неразлучные друзья Боря и Женя вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск. Лыжник и сноубордист перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в новелле «Ресторан быстрого знакомства». «Вокзал на троих» расскажет историю о простой девушке из Воронежа, отправившейся в погоню за своим счастьем — столичным актером Комаровским, а в новелле «Вредный дедушка» Снегурочка поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку.

Когда и где: с 27 декабря в «Киномаксе», Kinopolis, «Октябре» и Goodwin Cinema

Аудитория: 6+

В главных ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева, Юлия Александрова, Даниил Вахрушев, Александр Головин, Александр Домогаров мл., Юрий Кузнецов, Екатерина Агеева

Комеди Франсез «Лукреция Борджиа»

В «Комеди Франсез» пьеса была сыграна впервые ровно сто лет назад. Дени Подалидес, поставивший новую версию «Лукреции Борджиа» для своего родного театра в 2014 году, решил следовать лиризму Гюго и поглубже нырнуть в пропасть по имени Лукреция Борджиа. Одно ее имя наводит страх и вызывает отвращение. Истории о ее грехах, среди которых убийства, кровосмешение, стяжательство и гордыня, передаются из уст в уста. Жизнь Лукреции окружена тайнами, и одна из них — ее ахиллесова пята, юноша по имени Дженнаро, завладевший ее сердцем. Юноша и его друзья наносят смертельное оскорблении Лукреции, а муж подозревает ее в измене с Дженнаро. Но что, если юноша на самом деле ее родной сын?

Когда и где: 12 декабря в «Киномаксе»

Аудитория: 16+

В главных ролях: Эльза Лепуавр, Эрик Рюф, Гаэль Камилинди

Выставки

На выставке Краеведческого, заработавшей этой осенью, гости узнают о различных способах обработки металла и о «циклах» его жизни (от руды до ржавой пыли). С помощью QR-кодов и приложения на смартфоне можно будет услышать, как звучит тот или иной металлический предмет, а часть экспонатов можно будет потрогать.

Когда и где: с 8 ноября в краеведческом музее

Время и стоимость билетов: 10.00 — 18.00, 50 рублей

Аудитория: 6+

Фотовыставка рассказывает историю людей, которые живут другой жизнью: альбиноса и неизлечимо больного, глухонемого и человека, занимающегося киберспортом… Кураторы пытаются ответить на непростые вопросы: Как эти люди чувствуют себя в обществе? Что причиняет им боль, а что, наоборот, радует и удивляет? Экспозиция включает в себя фотографии Екатерины Пинясовой и Ирины Сабостьян.

Когда и где: 1, 3 и 4 декабря в СФ ГЦСИ

Стоимость билетов: вход свободный

Аудитория: 12+

Общество

Книгообмен в «Зеленой лампе»

Одно из самых уютных событий декабря — книгообмен в самой необычной библиотеке Томска, «Зеленой лампе». За годы ее существования на полках скопилось более шести с половиной тысяч книг. Некоторые из них имеют дубли — а они застаиваются на полках. Это неправильно, поэтому периодически библиотека проводит книогообмен.

Условия простые: библиотека готовит для гостей хорошие книги, а гости приносят сахар, чай, кофе, печенье, бумажные полотенца, моющие средства, в общем, всё, что может пригодиться в «Зеленой лампе». В выборе дара библиотеке вы ограничены только своей фантазией, возможностями кошелька и сроком годности.

Когда и где: 2 декабря в библиотеке «Зеленая лампа»

Время и стоимость билетов: 16.00, вход свободный

Аудитория: 6+

Театральный вечер для детей и родителей. Переписка Астрид Линдгрен (63 года) и Сары Швардт (13 лет) с 1971 по 2002 гг., как возможность пережить невзгоды и вырасти.

Когда и где: 2 декабря в джаз-клубе «Синатра»

Время и стоимость билетов: 18.00 — 20.00, 270 рублей

Аудитория: 16+

«Каннские львы 2018» в ЦК ТГУ

Презентация роликов-победителей 65-го Международного фестиваля креативности «Каннские львы 2018». За 1,5 часа вы пройдёте мини-курс, как донести философию компании через короткий визуальный ряд, повысите свой профессиональный тонус и найдёте вдохновение для дальнейших реализаций!

Когда и где: 7 декабря в ЦК ТГУ

Время и стоимость билетов: 18.00, 400 — 800 рублей

Аудитория: 18+

Фримаркет в «Академической»

Еще одно библиотечное мероприятие — Фримаркет в «Академической». Бесплатная ярмарка свободного непрямого обмена ресурсами: вы приносите то, чем хотите поделиться, и забираете то, что принесли другие — все бесплатно: никакой торговли, никакого бартера, никакой корысти!

Когда и где: 9 декабря в библиотеке «Академическая»

Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный

Аудитория: 6+

Традиционная встреча гиков Томска и им сочувствующих. Всё, что относится к geek-культуре — комиксы, зины, сувениры, игры и масса приятных мелочей, которых вы так ждали, встретят в декабре во Дворце зрелищ и спорта всех фанатов. Организаторы обещают множество приятных сюрпризов!

Когда и где: 16 декабря во Дворце зрелищ и спорта

Время и стоимость билетов: 12.00 — 18.00, вход свободный

Аудитория: 12+

Рождественская ярмарка в «Друзьях»

В этом году на ярмарке вас ждут: бесплатные мастер-классы, рождественский квиз, просмотр фильма, множество разнообразных украшений, открыток, мягких игрушек, а также глинтвейн и вкусняшки.

Когда и где: 23 декабря в школе иностранных языков «Друзья»

Время и стоимость билетов: 12.00 — 19.00, вход свободный

Аудитория: 6+

«Новогоднее Зазеркалье» для детей в РНД

Юных гостей ждет приключение в стиле фэнтези. Коварные существа по ту сторону зеркала сделают все, чтобы лишить всех праздника, а гостей оставить в заложниках! Ребятам предстоит пройти суровые испытания, чтобы спасти праздник и спастись самим. В конце представления всех участников ждет беспроигрышная лотерея — никто не останется без подарка!

Когда и где: 26, 28 и 29 декабря в Российско-немецком доме

Стоимость билетов: 650 рублей

Аудитория: 7 — 12 лет

Карнавальная ночь в БКЗ

Много сюрпризов, шампанское, мандарины и… Дед Мороз для взрослых.

Когда и где: 29 декабря в БКЗ омской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 600 — 1200 рублей

Аудитория: 18+

«Вырядились. Встречаем Новый год» в ТЮЗе

В продолжение названия «Вырядились» артисты добавили: «Встречаем Новый год». Собственно, потому и вырядились! Сюжет, по которому развиваются события, комичен и непредсказуем, потому что на сцене артисты играют артистов. А это значит — никаких привычных амплуа, от них можно ждать чего угодно.

Когда и где: 30 декабря в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 18.00, 300 — 600 рублей

Аудитория: 16+

#календарьотрываетсяпополной в Театре Драмы

Игры, танцы, хоровод у ёлки, конкурсы, напитки мандарины и праздничное настроение — все это ждет гостей на праздничном вечере в театре драмы.

Когда и где: 31 декабря в Театре драмы

Время и стоимость билетов: 18.00, 700 рублей

Аудитория: 18+

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