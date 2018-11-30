Комфортная школа для детей с аутизмом. Как работает первый инклюзивный проект в Томске

30 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Вовка, Миша, Арсений, два Лёшки Женя и Сёма – семь мальчишек, которым очень повезло. Это первые в Томске ученики ресурсного класса для детей с аутизмом на базе общеобразовательной школы.

Пилотной площадкой для города стала школа №34. Родители «особенных» детей мечтают о том, чтобы такие классы появились в каждом районе города, ведь сегодня дети едут в 34-ю из Тимирязево, района Черемошников и Зеленых Горок.

Что такое ресурсный класс?

В первую очередь, это особая модель обучения с применением методов прикладного поведенческого анализа (Applied Behaviour Analysis, ABA). В основе технологии – ресурсный класс, а точнее ресурсная зона - специально оборудованное помещение, где готовят детей с особенностями развития к включению в обычный общеобразовательный процесс.

Обычные уроки эти ученики посещают в сопровождении индивидуального тьютора. Ресурсный класс укомплектован учителями-дефектологами, психологом, логопедом, специальными пособиями, альтернативными средствами коммуникации.

Дети с РАС (расстройствами аутистического спектра) чувствительны к различным раздражителям, таким как свет или шум, поэтому для них оборудована комната сенсорной разгрузки. Там есть качели, балансиры, мягкие кресла и подушки, а также укромные уголки, в которых ребенок может посидеть один, за шторкой. Все это дает возможность детям максимально подготовиться и выйти в общее образование.

В ресурсном классе закладываются основы навыков – академических, коммуникативных, социальных. На обычные уроки ребенка приводят оттуда сначала минут на 10-15, постепенно увеличивая этот интервал.

У каждого ребенка есть тьютор. И это не нянька, помогающая справиться с физиологическими потребностями, это сопровождающий педагог, который помогает ребенку включиться в общеобразовательный процесс, слушать и слышать учителя, выполнять его задания, участвовать в школьной жизни наравне с другими детьми. Такая технология позволяет не срывать уроки в общеобразовательной школе, а «особым» ученикам комфортно влиться в образовательный процесс.

Ведь ребенок с аутизмом – это перманентный кризис. Как проявляется другое поведение на практике - бывают поведенческие срывы, истерики, или, к примеру, он может сползти под парту и не отзываться на свое имя. В таких случаях тьютор уводит ребенка в ресурсную зону и корректирует поведение, чтобы потом ученик мог опять вернуться в общий класс. Но такие истории - крайний случай, так как задача тьютора – наблюдать за ребенком, предугадать и предотвратить срыв.

Важно понимать, что ресурсный класс – это место, которое в перспективе нужно покинуть. И конечный пункт назначения – это общее образование. Причем технология универсальна, она подходит детям с любыми нарушениями поведения, интеллекта и мобильности.

Комфортная среда

Для аутичных детей, тревожных и боящихся всего нового, школа – серьезное испытание. И чтобы она превратилась в родное и комфортное пространство, было проделано много работы. Оборудование ресурсного класса и обучение педагогического состава удалось реализовать за счет грантовых средств. Проект Ассоциации родителей детей с аутизмом «Аура» получил два президентских гранта и выиграл в конкурсе социальных инвестиций "Родные города" компании «Газпромнефть-Восток».

Об особенностях своих детей родители рассказывали всему коллективу школы на специальных лекциях. Теперь даже охранники, буфетчицы и уборщицы понимают, как себя вести с этими детьми, не только педагогический персонал.

Надо сказать, выиграли от этого все. Понимание, что здесь рады всем и всегда готовы помочь, приходит сразу, как переступаешь порог школы. Родители очень благодарны техническим работницам, которые встречают всех детишек на первом этаже каждый день. Это всегда "доброе утро" и улыбка на лице; кому-то помогут поднести вещи, кому-то повесить их в гардеробе, кому-то расположиться на скамейке и переобуться. В этом смысле многим другим школам города стоит поучиться у 34-й.

Большую разъяснительную работу провели и с одноклассниками, а также их родителями. Первые так называемые «Уроки доброты», где ребятам в игровой понятной форме рассказывали о многообразии мира и особенностях их новых одноклассников, сразу же принесли свои плоды.

Вот что родители писали в общем чате после проведения такого урока в классе:

«Герман сказал, что хотел бы подружиться и играть с Арсением - "пусть приходит чаще!"»



«Более подробно поговорила с Владой, она сказала, что не заметила никакой разницы, они обычные дети. И говорила про совместное фото»



«Спасибо за познавательное мероприятие! Мы довольны, он пришёл и рассказал все что происходило, хотя обычно не слова не вытянешь, что было на уроке!))) я беседу провела, ему было интересно и теперь все понятно!»



«Спасибо большое за урок. Моей дочке понравилось, она пришла и сказала: «Мама они такие же, как мы, только немножко другие»



«Моя рассказала, что им рассказывали про отличия детей... у кого-то разного цвета волосы, у кого-то разного цвета кожа, у кого-то разный рост и что есть дети, которые учатся в другом кабинете»



«Надеюсь, что действительно ваши дети легко адаптируются в коллективе! Может это лично мое мнение, но считаю, что наши дети с удовольствием примут и подружиться как с Арсением, так и с Вовой!!!»



«Согласна полностью, просто надо, чтобы ребятишки почаще вместе были»

Инклюзия – процесс не односторонний, она выгодна как «особенным», так и "нормотипичным" детям. Она не только учит добру, толерантности, но и добавляет гибкости в образовательный процесс.

А это полезно всем нам.

Текст: Ольга Богданова

Фото: Владимир Дударев

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