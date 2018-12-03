Театральный обзор: какие спектакли стоит посмотреть в декабре

Томский Обзор / Фото: 3 декабря 2018 // Фото: Pixabay.com

АВТОР Мария Симонова

Новые сказки для детей и для взрослых, праздничное настроение… Весь декабрь радость и предчувствие Нового года будут ощущаться в самых разных томских театральных проектах.

А перед тем, как начнется предновогоднее приятное безумие, можно еще успеть поздравить с днем рождения проект «ОткрытО».

День рождения «ОткрытО»

7 декабря, 19:00. Пространство «Арбат» (Фрунзе, 46, второй этаж).

У организации творческого процесса «ОткрытО» первый день рождения — ей исполнился год! За это время были и читки, и эскизы, и спектакли, и непременные обсуждения со зрителями после показов. В свой праздник создатели «ОткрытО» Ольга Райх и Дмитрий Гомзяков решили напомнить обо всех минувших процессах. В действии, конечно же, поучаствуют артисты — постоянные «резиденты» «ОткрытО». Фрагменты работ будут сочетаться с живой музыкой, ее специально для вечера сочиняет группа «Травма». Кстати, барабанщик «Травмы» Иван Легушев задействован в одной из работ «ОткрытО» — в спектакле «Мама».

В программе насыщенно культурного вечера (в прошлый раз после читок зрители разошлись уже после полуночи), названного «Текст. Музыка. Молодость» — обсуждение увиденного, открытый микрофон для всех, кто желает поздравить «ОткрытО», фуршет для более неформального общения. За год процессы показывались в самых разных пространствах почти по всему Томску. День рождения праздновать решили в «Арбате» — там ребята организовывали в ноябре читки современных пьес и остались пространством довольны.

Читакль

9 декабря, 18:00. ресторан Цех № 10. проезд Вершинина 10/2.

В «Цехе № 10» продолжаются «читакли» театра-студии Натальи Корляковой. На сей раз зрителей познакомят сразу с двумя текстами — «Как говорят французы...» и «Волшебное кольцо». Обе театральные фантасмагории с говорящими животными короткие и комические. Вечер ожидается легкий, светлый, предпраздничный по настроению. «Как говорят французы...» — пьеса болгарского драматурга Христо Бойчева. Найти его тексты в России непросто. Более-менее известны «Полковник Птица» (она пару сезонов шла в Томской драме) и «Оркестр «Титаник». «Как говорят французы...» в России не ставили. Герои пьесы — Кот, Волк, Овца, собака и Энело.

Второй текст, «Волшебное кольцо» Анны Богачевой по мотивам сказки Бориса Шергина, тоже связан с животными — их спасает простой деревенский паренек Иван — нищий, но неравнодушный. И его доброта оценивается по заслугам. Советский мультфильм по «Волшебному кольцу» был очень популярен.

Представит фантасмагории та же команда, что читала «Иллюзии» Ивана Вырыпаева в октябре — Евгений Казаков, Татьяна Угрюмова, Ирина Шишлянникова и Илья Гваракидзе.

Спектакль «Маугли»

С 22 декабря, Томский областной театр юного зрителя.

В ТЮЗе готовятся к большой премьере — в «Маугли» занята почти вся труппа, спектакль будет в двух действиях. Ставит родную и важную для многих историю о Маугли петербургский режиссер Георгий Цнобиладзе. В Томске из его работ пока видели только эскиз «Оглянись во гневе», созданный в рамках лаборатории «Рупор» в ТЮЗе в 2017 году. Но говорят, что спектакли этого режиссера получаются смешными, динамичными, жизнеутверждающими. Впрочем, джунгли и солнечная Индия посреди тягучей суровой бесцветной сибирской зимы это уже очень жизнерадостно.

Художник спектакля Александр Храмцов, также петербуржец, никогда прежде с томскими театрами не работавший, обещает, что спектакль будет красочным, но не чересчур, поскольку грань между яркостью и пошлостью очень важна. Стоит ожидать впечатляющих визуальных эффектов — в команде постановщиков известный художник по свету Евгений Ганзбург. Он создавал световое решение для работ Льва Додина, Камы Гинкаса, Генриетты Яновской, Алексея Крикливого, Тимофея Кулябина, Юрия Бутусова, Андрея Могучего, Владимира Золотаря, Дмитрия Егорова и других, а также сочинил световые партитуры ко многим спектаклям Мариинского театра. За мультимедиа в «Маугли» отвечает режиссер Наталья Наумова, знакомая томским зрителям по «Победителям», «Имажинариуму мистера О. Генри» и другим работам. Пластикой с обитателями джунглей занимается балетмейстер Екатерина Авдюшина.

Роль Маугли сыграет Владимир Бутаков, также в спектакле заняты Сергей Хрупин, Ольга Ульяновская, Екатерины Костина, Роман Колбин, Наталья Гитлиц, Игорь Савиных, Кирилл Фриц, Владимир Хворонов, Вячеслав Оствальд, Алексей Мишагин, Сергей Парфенов, Олег Стрелец, Алексей Шитиков, Анастасия Чеверс, Евгения Алексеева, Мария Суворова, Жанна Апарина, Галина Кука, Марина Фадеева, Ольга Рябова, Аполлинария Мусинова, Евгения Парфенова.

Спектакль «Снежная королева»

С 22 декабря, Томский областной театр драмы.

Новогоднее представление в театре драмы Фото: Владимир Дударев

Сказку на большой сцене драмы в этом сезоне ставит Наталья Корлякова. Спектакли этого режиссера идут почти во всех театрах Томска и Северска. «Снежную королеву» Наталья Корлякова когда-то уже ставила в Северске, но в драме это будет несколько другая история. Новую инсценировку для нее написал Виталий Романов, актер и режиссер из Омска.

В ее основе сказка Андерсена, а не пьеса Шварца. Значит, на сцене не появится придуманный Шварцем сказочник. Зато вернутся христианские мотивы, которые были у Андерсена, но в советское время о них не вспоминали. Найти Кая Герде помогут молитвы, на сцене даже появятся ангелы. Это вообще сказка для не самых маленьких детей, она больше похожа на фэнтези и на притчу о любви, дружбе и верности. Безграничная искренняя преданность брату помогают Герде спасти его, отобрав у Снежной королевы — холодной, темной силы, подозрительно похожей на смерть.

Сценографию и костюмы собираются решить в духе фэнтези (художник — Любовь Петрова). Также создать атмосферу помогут пластические композиции балетмейстера Екатерины Авдюшиной и музыка Степана Пономарева.

В спектакле заняты: Наталья Абрамова, Олеся Казанцева, Екатерина Мельдер, Татьяна Темная, Екатерина Филиппова, Ирина Шишлянникова, Александр Горяинов, Данила Дейкун, Иван Лабутин, Владислав Хрусталев и другие актеры театра.

Спектакль «Тайна старого сундука»

С 22 декабря. Томский областной театр драмы.

Сказку для зрителей помладше на малой сцене в этом году ставит актер Артем Киселев. «Тайну старого сундука» написал тот же омич Виталий Романов, что делал инсценировку «Снежной королевы». Три гнома наряжают новогоднюю елку. Только когда ее приготовят к празднику и украсят гирляндой, можно будет сказать волшебные слова и наконец настанет Новый год. Но любопытство так и манит гномов к старому сундуку. Что или кто в нем скрывается, никому неизвестно, а проверять Дед Мороз запретил, но все ли слушаются запретов?

Как и полагается праздничной сказке, она будет насыщена музыкой (ее пишет Степан Пономарев). А визуально «Тайна снежного сундука» чем-то напомнит волшебные мультфильмы Диснея (художник Андрей Шадрин).

Трех Гномов сыграет неожиданная компания артистов — Антон Антонов (либо режиссер сказки Артем Киселев), Андрей Самусев и Дарья Омельченко. Также в ролях Александра Зеленская и Ольга Шайдурова.

Интересно, что последний год Артем Киселев часто выступает в роли режиссера. Он поставил спектакль «Тайны кулис» в драме, а также создал «Дурака моего мужа» и «Спящего пса» для проекта сообщество актеров «Игроки». Но артист говорит, что менять профессию и уходить в режиссуру пока не собирается.

Вырядились. Встречаем Новый год

30 декабря, 18:00. Томский областной театр юного зрителя.

Сцена из концерта-капустника «Вырядились» Фото: Томский областной театр юного зрителя

30 декабря есть редкая возможность увидеть концерт-капустник артистов театра под названием «Вырядились». Его показывали два раза — накануне 8 Марта и в честь открытия театрального сезона. Теперь репетируют обновленную версию «Вырядились. Встречаем Новый год». Вырядиться и показать себя максимально эффектными, талантливыми, неординарными актрис заставляет приезд режиссера. История получается полной самоиронии, танцы, песни и миниатюры — разными по стилю и содержанию, но неизменно впечатляющими своей энергетикой. За «Вырядились» в ТЮЗе «отвечают» артисты Сергей Парфенов, Ольга Райх, Игорь Савиных.

Вечеринка «Елка не по-детски»

31 декабря, с 18:00. Томский областной театр драмы.

Драма продолжает традицию, начатую еще в 2014 году и в последний день года устраивает елку для взрослых. Праздничное шоу «елка не по-детски» начнется в фойе с интермедии «Вечеринка у Снежинки». Сочиняют вечер артисты. Сценарий пишет Артем Киселев, режиссером будет Андрей Сидоров. Гостям обещают танцы, конкурсы с призами, хоровод у елки, встречу с Дедом Морозом и популярные песни в исполнении актеров театра. А в 19:00 начнется новогодний спектакль «#календарьотрываетсяпополной».

Если прежде 31-го числа в драме обычно показывали либо постановку из своего репертуара, либо капустник, либо переделанную на взрослый лад сказку, то теперь репетируют праздничный спектакль. За сценарий отвечает Владислав Хрусталев, за режиссуру — Андрей Сидоров. Обещают веселую и вызывающую легкую ностальгию сказку в духе добрых советских фильмов 50-х годов, с песнями примерно тех же лет.

Действие будет происходить в Доме отдыха «Синие ключи» (название сразу напоминает о томских «Ключах» и «Синем утесе»). Главный герой (его сыграет Вячеслав Радионов) перед самым Новым годом пытается решить очень важные для общества проблемы. Ради этого он готов на многое, но постоянно попадает в нелепые и смешные ситуации. Спектакль будет коротким, так что все успеют вернуться домой до полуночи.

В ролях: Вячеслав Радионов, Екатерина Авдюшина, Татьяна Темная, Евгений Казаков, Елена Саликова, Андрей Самусев, Елизавета Хрусталева, Дарья Омельченко, Александр Горяинов, Андрей Сидоров, Владислав Хрусталев и другие.

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