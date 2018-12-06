В Томске заработало новое пространство «Эндорфин»

Томский Обзор / Фото: 6 декабря 2018 // Фото: Vk.com/endorfincoffee

Сеть кофеен «Эндорфин» открыла новое большое пространство с кофе, едой и местом для лекций и выставок, сообщил основатель сети Валентин Касицкий.

Пространство начало работу в техническом режиме 13 ноября в здании по пр.Ленина, 95. На 150 кв. метрах здесь разместились два зала. В одном находится само кафе со стойкой бариста и удобной мебелью. Второй, малый зал, рассчитан на проведение различных мероприятий: выставок, лекций, творческих встреч и т.п.

«Мы хотели предложить новый формат для города, потому что „Эндорфин“ развивается в рамках своей миссии — создавать позитивное сообщество. Изначально и наши возможности были определенным образом ограничены, и формат был достаточным, чтобы в городе люди могли быстро зайти, выпить кофе с хорошим настроением. Со временем наше сообщество увеличилось, появилась точка на ТЭМЗе, где мы предложили альтернативный кофе, начали разбираться, что такое кофе вообще. Аудитория еще расширилась и появились еще большие задачи — нужно было место для встреч, все просили расширить меню за счет еды, и мы пошли им навстречу», — рассказал Валентин Касицкий.

Интерьер нового «Эндорфина» решен достаточно смело и представляет некую смесь между лофтом и индастриэлом с большим количеством открытых, грубых текстур в которые встроена винтажная и современная мебель.

«Этой формой мы хотели побудить людей быть более открытыми, простыми, обнулить себя, наполнять новыми знаниями», — отметил Валентин Касицкий.

В новом пространстве томичам по-прежнему предлагают хороший кофе (в том числе и альтернативный). Однако ассортимент расширился и за счет интересной еды. Уже сейчас в новом «Эндорфине» можно попробовать «поздние завтраки», которые подают в течение всего дня, а скоро появятся и «смешанные» обеды.

«Мы назвали такую еду „гастрономический стрит-фуд“. Мы вдохновляемся стрит-фудом, но с упором на гастрономию — это синергия вкусов, сочетание продуктов. В основе каждого блюда мы стараемся держать правильный баланс белков, углеводов и жиров. А еще нам надоело, что везде маленькие порции, поэтому мы придерживаемся позиции, что заказав у нас блюдо человек может быть уверен, что он не только получит вкусовое удовольствие, но и наестся», — объясняет Валентин Касицкий.

Так, посетители «Эндорфина» смогут попробовать сэндвич с капустой, жареным тофу, кленовым сиропом и горчицей. К сэндвичам будут подавать боулы (блюдо, которое готовится в глубокой широкой миске. Принцип таков: главная часть наполняется основой, у которой могут быть разные сочетания, а сверху на нее выкладываются остальные ингредиенты, которые делают это блюдо не только полезным, но и красивым). Таким образом в «Эндорфине» продолжают миссию по развитию вкуса томичей, которая начиналась с кофе. На завтрак в новом пространстве подают вафли, сырники, каши, причем не только классические овсяные, но и из киноа в сочетании с муссом из крема авокадо с медом на миндальном молоке.

Еще в «Эндорфине» открыли свой кондитерский цех, где, продолжая тему здоровой еды, пытаются уйти от излишнего использования сахара в десертах. Сначала в сети приучали пить кофе без сахара, чтобы распробовать вкус настоящего кофе.

«Такую же историю мы пытаемся сделать с десертами. Пока это 50/50, потому что все равно есть запрос на что-то очень сладкое. Вопрос в балансе вкуса. Потихоньку будем подходить к более естественной сладости, когда вместо сахара используются мед, фрукты», — отметил Валентин Касицкий.

Попробовать кофе и завтраки в новом пространстве можно уже сейчас. Обеды появятся на следующей неделе. Также в ближайшее время заработает творческая и образовательная часть «Эндорфина». Сейчас руководство сети ведет переговоры об открытии временных экспозиций.

«Самое главное, для чего наше пространство открывалось — чтобы объединять людей», — заключил Валентин Касицкий.

Фото: сеть кофеен «Эндорфин»

Текст: Егор Хворенков

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