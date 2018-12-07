Пять трендов цифровизации, от которых не скрыться, по версии Теле2

7 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба макрорегиона «Сибирь» Tele2»

обозревательница Катерина Маас

Оплата электроэнергии через сим-карту, которую вам доставит такси, и другие новинки телекома, о которых говорили на V Сибирском форуме ритейлеров.

Все нововведения так или иначе связаны с удобством пользователей: быстрый доступ к услуге, персональные предложения, сервисы, упрощающие повседневную жизнь. О трендах цифровизации, которые реализуются уже сегодня, рассказал руководитель департамента цифровых интерфейсов ТЕЛЕ2 Александр Толокольников.

Биометрическая идентификация

Если раньше пользователей идентифицировали преимущественно по электронной почте и вводу данных в специальную форму, то сегодня распространение получила биометрическая идентификация по отпечатку пальца или сетчатке глаза.

Компания ТЕЛЕ2 специально к Чемпионату мира по футболу-2018 поставила в аэропортах терминалы, в которых можно было приобрести сим-карту, отсканировав паспорт и сфотографировавшись. Так компания избежала расходов на установку стоек и протестировала новинку.

Нейросети

Чат-боты, автоматические помощники, прочно заняли нишу первой линии поддержки. ТЕЛЕ2 запустила чат-бота в тестовом режиме в нескольких регионах (например, на сайте в Кемерово, Омске, Красноярске и Новосибирске), и уже видят первые результаты: программа удовлетворяет запросы и позволяет собирать большие объемы данных. Эти данные, например, можно использовать при строительстве новых салонов обслуживания: в Москве с их помощью выделяют районы с наибольшей концентрацией пользователей ТЕЛЕ2.

По словам Александра Толокольникова, команда разработчиков идет к тому, чтобы создать универсальное ядро, одинаково стабильно работающее и на сайте, и в приложении, и через любой мессенджер.

Персонализация

Персонализированные предложения в телекоме делятся на две большие группы: работа с новыми и с постоянными клиентами. Информация, которую видит человек, впервые оказавшийся на сайте ТЕЛЕ2, отличается от той, которую получает постоянный пользователь.

Сбор больших данных помогает максимально точно попадать в запросы разных групп пользователей. Например, чем чаще вы будете звонить в службу автоматического информирования за сигналом точного времени или погодой, тем выше программа поднимет эту функцию в списке при перечислении возможностей.

Доставка

Другой основной тренд последнего времени — быстрая доставка по запросу. На Западе вопрос стоит даже не о скорости, а о предупреждении запроса пользователя. Система анализирует запросы и формирует доставку на склад в соответствии с ними. Либо выдает клиенту магазина предложение, которое сформировано на базе анализа релевантной группы покупателей.

В телекоме, по словам Александра Толокольникова, все еще проще. Основной товар в данном случае — сим-карты и тарифы. Сейчас компания разрабатывает программу доставки сим-карт через такси, чтобы клиент при необходимости мог через приложение найти ближайшее такси и получить карту, а затем подключить максимально персонализированный тариф.

Интернет вещей

Система, в которой часть процессов может выполняться без человеческого участия, в телекоме пока реализована слабо. В ТЕЛЕ2 только нащупывают возможности. Например, ищут, как сим-карты могут выполнять дополнительные функции.

В Подмосковье недавно прошли испытания совместного проекта ТЕЛЕ2 и компании Ericsson: счетчики электроэнергии, которые самостоятельно передают данные о количестве энергии через сим-карты.

Естественно, все эти новинки не отменяют работы оператора офлайн. Переход от старого принципа работы, когда люди приходят в салоны, к новому, когда большинство услуг можно получить онлайн, будет постепенным. В салонах ТЕЛЕ2 происходит установка виртуальных витрин, и в этом смысле Сибирь мало отличается от центральных регионов.

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