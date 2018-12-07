Афиша Томска.

Выходные: 8 и 9 декабря 2018 года

7 декабря 2018 / Томский Обзор

Как провести эти выходные в Томске? Посмотреть новый фильм «Хроники хищных городов», сходить на новую программу Натальи Нелюбовой или повеселиться на открытии зимнего сезона в Горсаду! Об этих и других мероприятиях читайте в нашей афише.

Выставка плакатов «19 историй о советском дизайне»

В холле Центра культуры ТГУ работает выставка-«интервью», основанная на коротких цитатах художников-конструкторов, которые в 60-х годах фактически заново изобретали профессию и пытались создать новый привлекательный предметный мир в условиях плановой экономики и информационного дефицита.

На выставке собраны материалы о трех десятилетиях развития ВНИИТЭ — Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики, масштабной сети проектных и исследовательских институтов дизайна, аналогов которой не было в мире. На плакатах представлены выдержки из номеров популярного в СССР журнала «Техническая эстетика», личные архивные фотографии советских дизайнеров и фото серийных образцов промышленных изделий.

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Когда и где: с 3 по 12 декабря в ЦК ТГУ, кроме воскресений

Время и стоимость билетов: 09.00 — 19.00, вход свободный

Аудитория: 18+

Фантастика «Хроники хищных городов»

Прошли тысячелетия после того, как мир настиг апокалипсис. Человечество адаптировалось и теперь живет по новым правилам. Гигантские движущиеся мегаполисы рассекают пустоши и поглощают маленькие города ради ресурсов. Том Нэтсуорти из нижнего уровня великого Лондона оказывается в смертельной опасности, когда на его пути появляется скрывающаяся от закона бунтарка Эстер Шоу. Они не должны были встретиться, но им суждено изменить будущее.

В главных ролях: Роберт Шиэн, Гера Хилмарсдоттир, Хьюго Уивинг, Стивен Лэнг, Фрэнки Адамс, Джихе, Лейла Джордж, Колин Сэлмон, Карен Писториус, Джоэль Тобек

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Когда и где: с 6 декабря в «Киномаксе», Kinopolis, «Октябре», Fакел и Goodwin Cinema

Аудитория: 12+

Открытие зимнего сезона в Городском саду

Городской сад Томска открывает зимний сезон. В программе — интерактивный спектакль,

развлекательная игровая программа и много сюрпризов.

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Когда и где: 8 декабря в Городском саду

Время и стоимость билетов: 13.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Музей деревянного зодчества: экскурсии и мастер-классы

В выходные гостей ждет экскурсия по постоянной экспозиции музея «Томский архитектурный декор». Также 8 декабря состоится мастер-класс по росписи деревянного панно — символа года «Поросенок», а 9 декабря — мастер-класс по гжельской росписи гипсовой фигурки «В преддверии Нового года».

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Когда и где: 8 и 9 декабря в Музее деревянного зодчества

Время и стоимость билетов: 11.00 и 14.00, 50 — 150 рублей

Аудитория: 12+

Квест «Пленница Басандая»

Красавица Тома попадает в заточение к страшному хану Басандаю и для того, чтобы выбраться, ей необходимо испечь любимые пряники хана. Но сложность в том, что в ее темнице совсем ничего нет! И наши герои должны ей помочь: намолоть муку, собрать яйца, сделать красивую глазурь и многое другое. В конце игры дети спасают Тому и в благодарность они получают вкусные медовые пряники.

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Когда и где: 8 декабря в Музее истории Томска

Время и стоимость билетов: 13.00, 200 рублей

Аудитория: 8+

Проект Натальи Нелюбовой «Арабский вальс»

Наталья Нелюбова — известный публике музыкант, путешествующий между этникой, электроникой и арт-фолком. На этот раз Наталья представит свой проект под названием «Арабский вальс».

Вот что пишет о проекте она сама: «Это загадочно-туманная программа, о которой меньше всех знают только сами музыканты. Она возникла не сама по себе, а как саундтрек к будущему спектаклю. В ней нет ни одного русского слова, ни одного английского слова, только арабский и санскрит. Из ударных — только разнообразная перкуссия. Из солирующих — дудук, переходящий в саксофон. Музыканты проекта хотят поблагодарить Бога за понятие „импровизация“, которое интеллигентно и мягко описывает то, что будет происходить на сцене».

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Когда и где: 9 декабря в джаз-кафе Underground

Время и стоимость билетов: 19.00, 100 — 340 рублей

Аудитория: 18+

Благотворительный мастер-класс

Мастер-класс по созданию незаменимой вещи для новогоднего шопинга — сумки-авоськи. На ней желающие смогут нарисовать новогодние принты, а также котиков и собачек, или же воплотить свой оригинальный замысел. Специальных навыков не требуется, сумочка, краски и варианты принтов организаторы приготовили.

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Когда и где: 9 декабря в мастерской «ЛуКошка»

Время и стоимость билетов: 14.00, 400 рублей

Аудитория: 7+

Мастер-класс по приготовлению пиццы

Детей и их родителей приглашают попробовать себя в роли пиццайоло и сделать самостоятельно настоящую вкусную пиццу. По окончании приготовления — дружное чаепитие.

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Когда и где: 9 декабря в молодежной организации «Три-О»

Время и стоимость билетов: 14.00, 350 рублей

Аудитория: 12+

Спектакль «Очень простая история»

Дйствие пьесы происходит в хлеву. Здесь встречаются молодые влюбленные, потому что их родители против этих встреч. Рядом мирно сосуществуют разные твари. Петух — наподобие мультипликационного попугая Кеши — исполняет попурри из песен и текстов, услышанных им по радио. Нежная и влюбленная в жизнь Свинья мечтает о полетах во сне и наяву, а еще мудрая Лошадь, а также Пес, Корова…

Они узнают, что Даша и Алешка ждут ребенка, а отец Даши требует от него избавиться. Все оказываются вовлеченными в происходящее, и каждый готов пожертвовать собой и стать ангелом — хранителем еще не появившегося на свет малыша. И начинаются чудеса!

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Когда и где: 9 декабря в Театре драмы

Время и стоимость билетов: 18.00, 200 — 650 рублей

Аудитория: 18+

Фримаркет

Основная идея фримаркета — международного движения Really Really Freemarket — это сокращение потребления, разумное использование вещей и бережное отношение к ресурсам Земли, продление жизни хороших вещей путем безденежной передачи их во вторые и третьи добрые руки для многократного использования.

Фримаркет — это бесплатная ярмарка свободного непрямого обмена ресурсами: вы приносите то, чем хотите поделиться, и забираете то, что принесли другие — все бесплатно: никакой торговли, никакого бартера, никакой корысти.

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Когда и где: 9 декабря в библиотеке «Академическая»

Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный

Аудитория: 6+

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