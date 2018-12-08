Фотопроект. Заготовка льда в Томске
8 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак
Откуда берется лед для строительства новогодних горок и скульптур изо льда?
В Томске традиционные заготовки ледовых блоков ведутся недалеко от города, на озере Боярском. Как выглядит этот процесс, показываем в фотопроекте Данилы Шостака.
Лёд начинают чистить как толкьо он чуть-чуть подмерз. Таким образом блоки будут чище. Важную роль играет и мороз
Самая тяжелая работа у того, кто пилит
Во время заготовки льда к берегу подступает вода
«Очерчиваем квадраты два на метр, метр на два и два на метр двадцать»
«Вот этот лед за сутки намерз на 6 сантиметров!»
Самое главное — очень сильный мороз
Перед отправкой лед отстаивается сутки
Блоки тоньше 20 сантиметров не идут в дело в целях безопасности - чтобы конструкции потом не ломались
Когда лёд не получается чистым из-за погодных условий, мастера срезают шугу - мелкий рыхлый лёд. Им важна толщина чистого льда
Фото: Данил Шостак
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