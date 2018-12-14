Еда. Рецензии.

Поздний завтрак в кофейне «Эндорфин»

14 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

У миникофеен «Эндорфин» немало поклонников. И вот проект дорос до заведения не только с напитками, но и с едой. Да еще и расположенного в самом центре города.

Официального открытия нового кафе еще не было, но завтраки здесь уже подают в любое время суток, до самого закрытия. Когда кухня заработает в более разнообразном режиме, пока неизвестно. Мы не стали тратить время на ожидание и поспешили скрасить морозный день очень поздним завтраком в «Эндорфине».

Где: пр-т Ленина, 95, ТЦ «Роман». Заведение открыто с 9:00 до 21:00 с понедельника по субботу и с 11:00 до 20:00 в воскресенье и праздничные дни.

Интерьер: очень привлекательный лофт. В новом «Эндорфине» просторно, много больших окон, светло за счет необычных многочисленных ламп разных форм. Мох на неоштукатуренных кирпичных стенах придает естественности. Столы разных форм и высоты расположены на солидном расстоянии друг от друга, поэтому можно чувствовать себя комфортно и не тяготиться обществом соседей. Есть еще один зал — более спокойный, без окон.

Меню: пока в нем только завтраки, напитки и десерты. Первые представлены на листе в единственном экземпляре на барной стойке (цены на блюда от 239 рублей), вторые — на доске за стойкой, третьи — на витрине. Бариста активно подсказывают, что выбрать.

А расспросить есть о чем. Меню завтраков состоит исключительно из неординарных предложений. Если омлет, то французский, с шиитаке и имбирем, если сырники, то с соленой карамелью, смородиной, бананом и сметаной. Овсяную кашу готовят на кокосовом молоке, в смузи морковь сочетается с финиками… А еще есть киноа и горячие вафли — гречневые и картофельные.

Из десертов — пирожные (от 150 рублей), мы заметили аппетитное с виду малиново-фисташковое. Есть два вида авторских эндорфиновских маршмэллоу с клубникой — натуральных (45 рублей за порцию) и с ароматизатором (20 рублей за порцию). Говорят, интересно сравнивать и выяснять, какой из видов больше придется по вкусу — натуральный или нет.

Напитки в «Эндорфине» — это, конечно, кофе (от 109 рублей). Авторский — классика вроде кедрового латте или розового мужского латте с перцем и другие варианты, отлично знакомые завсегдатаям «Эндорфина». Более ординарные предложения собраны под заголовком «Кофе с молоком». Эспрессо, американо, какао и горячий шоколад представлены в разделе «Кофе и шоколад». Также можно выпить кофе на соевом молоке, взять альтернативный кофе (есть несколько вариантов его приготовления), добавить к напитку топинг. На этом меню пока исчерпывается.

Еда: все такое интересное, что мы выбирали долго и мучительно. В итоге решились попробовать холодную киноа с кремом из авокадо с медом, гречневую вафлю с грибами, творожным сыром и маслом из петрушки. Думали взять прованский латте, но его, увы, не оказалось. Заказали кофе с имбирем и жасмином — на улице было минус 38, хотелось чего-то согревающего и пряного, и нам порекомендовали этот вариант. Уточнили сразу ли подавать кофе. Ждать его долго в столь зимний день, конечно, не хотелось.

Имбирно-жасминовый латте (199 рублей) подается на подносе с ложечкой и салфетками. Порция очень солидная (450 мл), напиток скорее теплый, чем горячий. Очень мягкий, имбирь придает совсем легкий привкус, жасмин ощущается еще меньше. Пряным латте нам не показался. Слегка сладкий, но не приторный. В целом хорошо.

Наконец появилась и наша холодная киноа с кремом из авокадо с медом (269 рублей). Сюрпризом в этом блюде стали зерна граната — они замечательно сочетались с самой киноа, чем-то похожей на пшеничную крупу и почти безвкусной. Но мы гранат едим без косточек, так что чисто технически расправляться с таким завтраком было очень неудобно. Возможно, с другими ягодами киноа сочеталась бы гармоничнее. Крем из меда и авокадо нам понравился — получилось не чересчур сладко, и киноа с таким дополнением обретала новый вкус. Правда, мы поняли, что холодное блюдо в такой суровый день заказывать не стоит, лучше подождать тепла.

Вот теплая гречневая вафля с грибами, творожным сыром и маслом из петрушки (329 рублей) в мороз была заметно актуальнее. «Гречневость» ощущалась очень хорошо, вафля получилась мягкой. Соотношение начинки и теста отличное. Грибы — шампиньоны и вешенки, сочные, с ярким вкусом. Сочетание с творожным сыром необычно, хотя грибы его заметно перебивают. Масло петрушки ароматное и напоминает одновременно о лете и об Италии.

Счет: 799 рублей за два блюда из завтраков и один кофе.

Итого: в большом «Эндорфине» мы нашли новые вкусы, но обнаружили, что завтраки здесь обходятся дороже некоторых ужинов. Зато в заведении уже чувствуется своя атмосфера. Новое пространство идеально подходит для неспешных бесед. Еда интересная и вкусная, ну и кофе от «Эндорфина», как всегда, хорош.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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