Учиться как дома: «Солнечный экспресс» запустил монтессори-школу

11 декабря 2018 / Партнерский материал / Фото: Центр семейного образования «Солнечный экспресс»

Бум в частном образовании неизбежен — так считают аналитики крупнейшей компании «Нетология групп», специализирующейся на онлайн-образовании полного цикла. Малочисленные классы позволяют каждому ученику получить достаточное внимание педагога. Для многих родителей именно это становится определяющим при выборе подходящей школы для своего ребенка.

Этой осенью Центр семейного образования «Солнечный экспресс», который больше 12 лет делает проекты для детей (детский садик, лагеря, образовательные исторические погружения), теперь запустил и собственную «школу». С сентября в «Солнечном экспрессе» дети в начальной школе занимаются по системе, которая опирается на принципы монтессори-педагогики. Как рассказывают руководители центра, совпал запрос заинтересованных родителей, которые хотели, чтобы их детей обучали в «Солнечном экспрессе» и желание педагогов. На оборудование школы монтессори-материалами команда «Экспресса» выиграла грант «Родные города» и открыла набор для школьников.

Что такое монтессори-школа «Солнечный экспресс»?

Так проходят ежедневные обучающие круги в школе «Солнечный экспресс» Фото: Центр семейного образования «Солнечный экспресс»

Чаще всего в монтессори-школе родителей привлекает совершенно иначе организованная обучающая среда: 3-4-х часовая учеба, тематические общие круги каждый день, проектная деятельность, экскурсии по городу — вот как устроена школьная жизнь в «Солнечном экспрессе». В классах нет рядов парт и доски, вместо этого — небольшие стульчики и столы по росту ребенка и специальные монтессори-материалы. Работа с ними происходит при сопровождении опытных монтессори-педагогов. Общение между учителем и учеником принципиально отличается от традиционной авторитарной системы. Оно позволяет, по словам педагога школы Анастасии Сурначевой, способствовать саморазвитию ребенка и показать, что учиться — это интересно!

В школе вместе учатся дети разного возраста, от 1 до 4 класса Фото: Центр семейного образования «Солнечный экспресс»

«Главная задача педагога — поддержать природную любознательность детей, ведь ребенок склонен изучать мир и учиться самостоятельно. Также для образовательного процесса важно донести до родителей: нужно перестать бояться, что без тотального контроля ребенок будет заниматься ерундой. Не будет! Дети осваивают все с гораздо большим энтузиазмом, когда выбирают занятие сами: монтессори-среда устроена так, что чем бы ребенок не занялся — это будет его развивать», — утверждает Алексей Романец, основатель школы.

Педагоги «СЭ» считают, что куда большая проблема современного ребёнка — это неумение сделать выбор. «Именно в умении принимать решения монтессори-система доказала свою эффективность», — рассказывает педагог школы Елизавета Прасс.

«Выбор — это, конечно, важно, но как я пойму, чему реально научился мой ребенок»? — спрашивают родители. Все знания-умения-навыки, которым должен обладать ученик по федеральным образовательным стандартам, фиксируются в индивидуальном маршрутном листе. Он позволяет простроить образовательную траекторию с утвержденными сроками по каждому предмету. Учебный день начинается с планирования работы, ученик распределяет свои время и силы так, чтобы все пункты маршрутного листа были пройдены.

Почему монтессори?

Учебный процесс в «Солнечном экспресс» — это не только занятия, но и эксурсии Фото: Центр семейного образования «Солнечный экспресс»

Про это педагогическое направление слышали многие. Это легко проверить, введя словосочетание «монтессори школа» в рунете в поисковик: количество запросов будет в десятки раз больше, чем у других педагогических систем.

«Мотивации у родителей в выборе этой педагогики разные, — рассказывают создатели школы, — одни решают, что именно монтессори-классы — это оптимальная образовательная среда для ребенка, другие считают, что это современный педагогический тренд. Многие особенности монтессори-педагогики становятся актуальны именно сейчас, например, высокий уровень коммуникации, работа в команде и умение принимать решения в ситуации неопределенности».

«Сначала моя дочь поступила в первый класс по системе развивающего обучения, — рассказывает Арина Рубль, — в классе 30 человек, проблемы с дисциплиной, постоянный шум. Моему ребенку только и оставалось, что подходить к учителю после уроков и задавать ему вопросы по учебному материалу. В такой обстановке учиться было очень тяжело. Мы решили перейти в „Солнечный Экспресс“ и не пожалели! Одно из изменений, которое я уже вижу в своем ребенке, — это умение планировать. Планирование начало работать в моей семье: раньше мне нужно было поставить задачу, проконтролировать, но сейчас дети делают это сами. Раньше я не верила, что ребенок может отводить себе столько-то минут на игру — и сам следить за тем, насколько он соблюдает это правило, но сейчас я вижу, что это работает, и стала больше доверять своим детям».

Как понять, что ребенку это подходит?



Обучение письму происходит в том числе с помощью сенсорики: например, ребенок пишет буквы или слова в специальном поддоне с крупой или песком Фото: Центр семейного образования «Солнечный экспресс»

Можно прийти на экскурсию — познакомиться с педагогами и задать вопросы, посмотреть на пространство, которое совсем не похоже на типичную школу. А можно попробовать самому: педагоги «Солнечного экспресса» организуют для взрослых «Путешествие в детство» — специальные погружения в рамках монтессори-методики, на которых родитель может почувствовать себя ребенком и учеником в развивающей среде.

Работа в разновозрастном коллективе — тоже один из принципов методики. Сейчас в «Солнечном экспрессе» вместе занимаются дети 1-4 класса, кроме того, есть подготовка (с 6 лет) и продленка. Количество учеников группе — не больше 15 человек.

Уроки на природе — способ изучать биологию, географию, ботанику и зоологию, увидев все своими глазами Фото: Центр семейного образования «Солнечный экспресс»

Сами создатели школы «Солнечный экспресс» говорят, что монтессори-педагогика подходит не для всех: если родителю очень важно постоянно контролировать своего ребенка, вряд ли ему будет комфортно в такой системе, так как сын или дочь будет чувствовать разлад между тем, что происходит в семье и тем, как его учат в школе. «Самое главное — это совпадение оснований, наших и родителей», — поясняет педагог Елизавета Прасс.

Понять, подходит ли вам и вашему ребенку такая педагогическая система, помогает психолог, собеседование с которым является обязательным условием для «входа» в школу. В качестве поддержки семьи в школе есть родительский клуб, где разбираются вопросы обучения и воспитания.

Что потом? Может ли ребенок учиться в общеобразовательной школе?

С помощью рамок-вкладышей ребенок изучает формы, пропорции, счет Фото: Центр семейного образования «Солнечный экспресс»

Чаще всего в «Солнечный экспресс» обращаются родители детей, выбравших семейную форму обучения. Такие родители хотят самостоятельно организовать образование детей, но им не хватает знаний, опыта или уверенности. Учась в «Солнечном экспрессе», ребенок сохраняет возможность перехода в общеобразовательную школу. Ребенок освоит обязательный образовательный минимум, а развитые личностные качества помогут адаптироваться в новой среде.

«Я не считаю, что наше „обычное“ образование — плохое. Просто есть дети, которым оно подходит, а есть те, которым нет, — рассказывает Наталья Тимохина. — Когда я первый раз услышала о том, что Монтессори называют „свободной педагогикой“, я подумала, что это какой-то хаос, но сейчас вижу, что здесь есть порядок, правила, возможность выбирать то, что ты хочешь, в заданных границах. Каждый ребенок может двигаться в своем темпе. Моя младшая дочь, например, несколько месяцев назад не умела считать, писать, мало того, что она этого не умела, она не хотела даже начать делать. Сейчас она и считает, и пишет: из-за того, что нет принуждения в обучении — у нее нет сопротивления, и учеба для нас в радость!».

Больше информации в группе ВК: https://vk.com/sol_exp

Познакомиться и записаться на экскурсию: Алексей Романец (+7-953-922-3983)

Текст: Галина Сахаревич

Фото: Центр семейного образования «Солнечный экспресс»

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