Фотофонд. Зимний Томск на старых снимках

11 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: У Дворца зрелищ и спорта, 1970-е гг. Кондратьев В.А. Из фондов ТОКМ

Спецпроект Фотофонд

Как выглядел зимний Томск много лет назад? Смотрим на редких снимках из фотофонда краеведческого музея.

Конные возки и старинные телеграфные столбы — это Томск первой четверти ХХ века.

Иркутская улица (ныне Пушкина). Дом Баукина. 1903 год Фото из фондов ТОКМ

Ул. Еланская, 33 (ныне Советская). Дети едут в школу Фото из фондов ТОКМ

Центральная аптека. Начало ХХ века Фото: Г. Тюменцев. Из фондов ТОКМ

Среди знакомых пейзажей попадаются очень интересные с исторической точки зрения снимки — хотя по виду и не сразу скажешь. Вот это, например, фотография бывшего пруда золотопромышленника Горохова, где в былые времена гондолы в окружении китайских фонариков проплывали под мостом с грифонами. (Майданюк, Эдуард Кондратьевич. Сады и парки Томска / Эдуард Майданюк. — Томск: Курсив, 2014. — 111 с.) Пруд находился за нынешним зданием Губернской аптеки, приблизительно там, где был автобусный парк на Трифонова.

Вид на бывший пруд Горохова Фото из фондов ТОКМ

Много снимал зимний Томск в 60–70-е годы известный фотограф Виктор Кондратьев. На его снимках — городские улицы и загородные виды.

Томский государственный университет, начало 1950-х гг. Фото: В. Кондратьев. Из фондов ТОКМ

Вид с Воскресенской горы. 1970-е гг. Фото: В. Кондратьев. Из фондов ТОКМ

Томск, пл. Революции, 1970-е гг. Фото: В. Кондратьев. Из фондов ТОКМ

Томск, перекресток пр. Кирова и ул. Красноармейской, 1970-е гг. Фото: В. Кондратьев. Из фондов ТОКМ

Задолго до появления Инстаграма томский фотограф начал использовать для своих снимков квадратный формат.

Томск. пр. Ленина, магазин «Ткани», 1970-е гг. Фото: В. Кондратьев. Из фондов ТОКМ

Томск. пр. Ленина, общежитие ТГУ. 1970-е гг. Фото: В. Кондратьев. Из фондов ТОКМ

Ботанический сад зимой, 1970-е гг. Фото: В. Кондратьев. Из фондов ТОКМ

Томск. Зимний пейзаж, 1970-е гг. Фото: В. Кондратьев. Из фондов ТОКМ

Томск. Зима 1970-е гг. Фото: В. Кондратьев. Из фондов ТОКМ

Иллюстративный ряд проекта — фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея. Это ценное и информативное собрание, формирование которого началось с первых лет существования музея. Сегодня оно насчитывает порядка 40 000 музейных предметов. Разноплановые и разноформатные изображения позволяют увидеть, почувствовать, стать частью повседневной жизни и значимых событий из истории Томска, Томской губернии, Томской области, Сибири, начиная с конца XIX столетия по настоящее время.

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