Фотофонд. Зимний Томск на старых снимках
Как выглядел зимний Томск много лет назад? Смотрим на редких снимках из фотофонда краеведческого музея.
Конные возки и старинные телеграфные столбы — это Томск первой четверти ХХ века.
Среди знакомых пейзажей попадаются очень интересные с исторической точки зрения снимки — хотя по виду и не сразу скажешь. Вот это, например, фотография бывшего пруда золотопромышленника Горохова, где в былые времена гондолы в окружении китайских фонариков проплывали под мостом с грифонами. (Майданюк, Эдуард Кондратьевич. Сады и парки Томска / Эдуард Майданюк. — Томск: Курсив, 2014. — 111 с.) Пруд находился за нынешним зданием Губернской аптеки, приблизительно там, где был автобусный парк на Трифонова.
Много снимал зимний Томск в 60–70-е годы известный фотограф Виктор Кондратьев. На его снимках — городские улицы и загородные виды.
Задолго до появления Инстаграма томский фотограф начал использовать для своих снимков квадратный формат.
Иллюстративный ряд проекта — фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея. Это ценное и информативное собрание, формирование которого началось с первых лет существования музея. Сегодня оно насчитывает порядка 40 000 музейных предметов. Разноплановые и разноформатные изображения позволяют увидеть, почувствовать, стать частью повседневной жизни и значимых событий из истории Томска, Томской губернии, Томской области, Сибири, начиная с конца XIX столетия по настоящее время.